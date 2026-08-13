МОНТАЛАМБЕР ШАРЛЬ ФОРБ РЕНЕ
МОНТЕЛАМБЕР ШАРЛЬ ФОРБ РЕНЕ - французский политик, публицист и историк, член Французской академии (1851 год; президент с 1857 года).
Сын французского аристократа Марка Рене де Монталамбера, эмигрировавшего в 1792 году в Англию, и Элизы Форбс, дочери шотландского путешественника Дж. Форбса.
До 1819 года учился в Англии, затем в лицеях Парижа. Испытал влияние католического романтизма, английского либерализма и немецкой идеалистической философии.
Убеждённый католик, Ш.Ф.Р. Монтелембер в молодости был близок к Ф. Р. де Ламенне, сотрудничал в его журналом «L’Avenir» (1830-1831 годы), но в отличие от Ламенне, эволюционировавшего в сторону католического социализма, придерживался ортодоксальной позиции.
Пэр Франции (1837-1848), один из лидеров либерально-католического крыла, сторонник конституционной монархии, выступал за свободу совести, печати и ассоциаций, за право народов на политическое и религиозное самоопределение (в т. ч. в вопросе независимости Бельгии и Польши). Содействовал возобновлению во Франции деятельности орденов монашеских, запрещённых во время Французской революции XVIII века, поддерживал назначения на епископские должности либеральных клириков.
Принял Вторую республику, член Учредительного, а затем Законодательного собрания. Один из авторов закона о свободе образования (1850 год), принятия которого он добивался с 1830-х годов.
Опасаясь прихода к власти социалистов, поддержал изменение избирательного законодательства, в т. ч. повышение ценза оседлости, а затем - установление Второй империи.
Однако, поняв, что император Наполеон III не идёт навстречу католической партии (в частности, в вопросе о пересмотре условий конкордата 1802 год со Святым Престолом), вскоре перешёл в оппозицию. В 1857 году потерпел поражение на парламентских выборах и в дальнейшем ограничил своё участие в политике публицистикой. За публикацию в 1858 году статьи с апологией британского парламентаризма осуждён на 6 мес тюрьмы, но помилован Наполеоном III.
В 1863 году на католической конференции в Мехелене ратовал за свободу совести, печати, образования и разделение светской и церковной властей, что вызвало официальное осуждение со стороны папы Римского Пия IX (энциклика «Quanta cura», 1864 год). Несмотря на это, Ш.Ф.Р. Монтеламбер сохранил верность папе и продолжал настаивать на верховенстве папы в европейской политике.
Тем не менее в 1869 году, в ходе подготовки Ватиканского I собора, выступил против догмата о непогрешимости папы Римского.
Как историк занимался преимущественно историей культов святых и монашества; его многотомная «История монашества» пользовалась успехом, во многом из-за хорошего литературного языка.
Дневник и эпистолярное наследие Ш.Ф.Р. Монтеламбер, как и его публицистика, являются важным историческим источником.
Сочинения:
Œuvres. P., 1860–1877. Vol. 1–16;
Les moines d’Occident. P., 1873–1878. Vol. 1–7;
Lettres а̀ un ami de collège (1827–30) / Publ. par M. Cornudet. 2 éd. P., 1884;
Journal intime inédit. P., 1990–2009. T. 1–8.