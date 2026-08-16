МОНСИНЬИ ПЬЕР АЛЕКСАНДР

МОНСИНЬИ ПЬЕР АЛЕКСАНДР - французский ком­по­зи­тор, член Института Фран­ции (1813 год).

Окон­чив ие­зу­ит­скую кол­ле­гию в Сент-Оме­ре, в 1749 году пе­ре­ехал в Па­риж.

Около 1750 года стал ка­зна­че­ем Ас­самб­леи французского ду­хо­вен­ст­ва, с 1768 года дво­рец­кий гер­цо­га Ор­ле­ан­ско­го.

Брал уро­ки ком­по­зи­ции у П. Джа­нот­ти (кон­тра­ба­сист Па­риж­ской опе­ры , по­сле­до­ва­тель тео­ре­тического уче­ния Ж.Ф. Ра­мо).

Его де­бют в опер­ном жан­ре - «Не­скром­ные при­зна­ния» (1759 год, яр­ма­роч­ный те­атр, Па­риж). Бу­ду­чи дво­ря­ни­ном, скры­вал своё ав­тор­ст­во (рас­крыл его, уве­рив­шись в ус­пе­хе сво­их опер).

На­чи­ная с «Ко­ро­ля и фер­ме­ра» (1762 год) опе­ры П.А. Монсиньи ста­ви­лись в театре «Ко­ме­ди Италь­ен» («Опе­ра-Ко­мик»). Ряд про­из­ве­де­ний П.А. Монсиньи (пас­то­раль­ный ба­лет «Из­бран­ни­ца из Са­лан­си», 1769 год; ко­мическая опе­ра «Со­кол», 1771 год) впер­вые бы­ли ис­пол­не­ны при дво­ре во двор­це Фон­тен­бло, а за­тем шли в «Ко­ме­ди Италь­ен».

Французская ре­во­лю­ция XVIII века ли­ши­ла П.А. Монсиньи всех средств к су­ще­ст­во­ва­нию, кро­ме пен­сии, ко­то­рую вы­пла­чи­ва­ла «Опе­ра-Ко­мик». По­ло­же­ние ком­по­зи­то­ра улуч­ши­лось, ко­гда в 1800 году он стал ин­спек­то­ром музыкального об­ра­зо­ва­ния.

Ав­тор 17 опер, во мно­гом оп­ре­де­лив­ший об­лик французской ко­мической опе­ры, П.А. Монсиньи опи­рал­ся на тра­ди­ции французской ко­ме­дии с пе­сен­ка­ми, итальянской опе­ры-буф­фа, а так­же французского ди­вер­тис­мен­та.

В его на­сле­дии - ди­вер­тис­мент «Но­вый мир» (1763 год), «ге­рои­че­ский ба­лет» (тер­мин то­го вре­ме­ни, оз­на­чав­ший опе­ру в трёх, а не в пяти ак­тах) «Али­на, ко­ро­ле­ва Гол­конд­ская» (1766 год, Па­риж­ская опе­ра), од­но­акт­ная опе­ра «Фи­ле­мон и Бав­ки­да» (1766, Бань­о­ле). Од­но­акт­ная ко­мическая опе­ра «Об­ма­ну­тый (оду­ра­чен­ный) ка­ди» (либретто П.Р. Ле­мо­нье по «Ты­ся­че и од­но­му дню» Ф.П. де ла Круа, 1761 год, яр­мар­ка Сен-Жер­мен) бы­ла вы­со­ко оце­не­на М.Ж. Се­де­ном. На­пи­сан­ная на его либретто музыкальная дра­ма «Де­зер­тир» (1769 год) ста­ла од­ним из пер­вых об­раз­цов «опе­ры спа­се­ния», где ге­рой под­вер­га­ет­ся смер­тель­ной опас­но­сти и чу­дом её из­бе­га­ет. Фее­рическая ко­ме­дия «Пре­крас­ная Ар­се­на» (либретто Ш.С. Фа­ва­ра по «Не­дот­ро­ге» Воль­те­ра, 1773 год, Фон­тенб­ло) изо­би­лу­ет хо­ра­ми, пар­тия главной ге­рои­ни ук­ра­ше­на ко­ло­ра­ту­ра­ми, четвертый акт от­кры­ва­ет­ся сим­фо­ническим всту­п­ле­ни­ем «Гро­за». Есть здесь и ре­чи­та­ти­вы (при ис­пол­не­нии в 1785 году Русской при­двор­ной труп­пой в Санкт-Пе­тер­бур­ге бы­ли за­ме­не­ны про­за­ическими диа­ло­га­ми).

По­след­нее про­из­ве­де­ние П.А. Монсиньи, по­став­лен­ное при его жиз­ни, - ко­мическая опе­ра «Фе­ликс, или Най­дё­ныш» (либретто М.Ж. Се­де­на, 1777 год, Фон­тенб­ло), при­над­ле­жит к сен­ти­мен­таль­но­му на­прав­ле­нию и вос­пе­ва­ет доб­ро­де­тель и се­мей­ные цен­но­сти. Ри­суя в му­зы­ке от­тен­ки чувств пер­со­на­жей, П.А. Монсиньи при­бе­га­ет к де­та­ли­зи­ро­ван­ной ди­на­ми­ке и изы­скан­ным ре­мар­кам (la­mentabile в арии Фе­лик­са из второго ак­та). При от­сут­ст­вии чис­то ор­ке­ст­ро­вых эпи­зо­дов (нет да­же увер­тю­ры) сце­на охо­ты в третьем ак­те и фи­наль­ный контр­данс с хо­ром сти­ли­сти­че­ски близ­ки сим­фо­ни­ям вен­ских клас­си­ков.

Мас­тер­ст­во дра­ма­тур­га, ме­ло­дический дар П.А. Монсиньи обес­пе­чи­ли его опе­рам ус­той­чи­вую по­пу­ляр­ность на сце­нах ев­ропейских те­ат­ров конца XVIII - начала XIX веков, в т. ч. в Рос­сии (так, «Де­зер­тир» шёл на сце­не московского Боль­шо­го те­ат­ра в 1799-1819 годы).