МОНС

МОНС (франц. Mons, ни­дерл. Bergen, вал­лонское Mont) - го­род в Бель­гии , в Вал­лон­ском ре­гио­не, административный центр провинции Эно.

Население 91,9 тыс. человек (2012 год, в т. ч. бо­лее 14% - ино­стран­цы, главным образом италь­ян­цы и фран­цу­зы); с близ­ле­жа­щи­ми го­ро­да­ми Глен, Сен-Ги­лен и др. об­ра­зу­ет аг­ло­ме­ра­цию с населением бо­лее 250 тыс. человек. Рас­по­ло­жен в хол­ми­стой ме­ст­но­сти в 70 км к юго-за­па­ду от Брюс­се­ля, на пе­ре­се­че­нии су­до­ход­ных ка­на­лов Сам­бра - Эс­ко (Шель­да) и Цен­траль­ный. Узел ав­то­мо­биль­ных (ма­ги­ст­ра­ли Ам­стер­дам - Па­риж и Лилль - Фран­кфурт-на-Май­не) и же­лез­ных (в т. ч. вы­со­ко­ско­ро­ст­ной се­ти TGV) до­рог.

По ле­ген­де, вы­рос во­круг ла­ге­ря Гая Юлия Це­за­ря . Дос­то­вер­но из­вес­тен с VII века как ме­сто от­шель­ни­че­ст­ва свя­тых Ги­ле­на и Валь­дет­ру­ды, ко­то­рое в даль­ней­шем при­вле­ка­ло не­ма­ло па­лом­ни­ков. С середины X века в со­ста­ве граф­ст­ва Эно (Ген­не­гау), в отдельные го­ды центр соб­ст­вен­но граф­ст­ва Монс. С 1295 года главный го­род граф­ст­ва Ген­не­гау. В 1345 году пе­ре­шёл под власть Вит­тельс­ба­хов, в 1433 году - гер­цо­гов Бур­гунд­ских, в 1482 году - ди­на­стии Габс­бур­гов. В хо­де Ни­дер­ланд­ской ре­во­лю­ции XVI века взят в мае 1572 года Лю­до­ви­ком Нас­сау­ским (бра­том Виль­гель­ма I Оран­ско­го). В сен­тяб­ре то­го же го­да вновь за­нят испанскими вой­ска­ми; по ус­ло­ви­ям Две­на­дца­ти­лет­не­го пе­ре­ми­рия (1609 год) ос­тал­ся за Ис­па­ни­ей.

Во вре­мя фран­ко-испанских войн XVII века не­од­но­крат­но оса­ж­дал­ся французской ар­ми­ей; в 1691-1697 годы и 1701-1713 годы на­хо­дил­ся под вла­стью Фран­ции. В ре­зуль­та­те войны за Ис­пан­ское на­след­ст­во ото­шёл к австрийским Габс­бур­гам. В 1792 году ан­нек­си­ро­ван Фран­ци­ей, центр департамента Же­мап. Вхо­дил в Ни­дер­ланд­ское ко­ро­лев­ст­во 1815-1830 годы, в даль­ней­шем - в ко­ро­лев­ст­во Бель­гия, главный го­род фран­коя­зыч­ной провинции Эно. В 1841 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Брюс­се­лем, в 1842 году - с Ва­лан­сь­е­ном, в 1846 – году с Па­ри­жем; раз­ви­вал­ся как центр уг­ле­до­бы­чи и тя­жё­лой промышленности. В 1893 году на­се­ле­ние Монса ак­тив­но уча­ст­во­ва­ло во все­об­щей по­ли­тической за­бас­тов­ке, в хо­де столк­но­ве­ний с гвар­ди­ей не­да­ле­ко от Монса бы­ли уби­ты 7 человек (это вы­зва­ло по­ли­тический кри­зис, 18 апреля 1893 годы бельгийский пар­ла­мент при­нял за­кон о все­об­щем, но не­рав­ном из­би­рательном пра­ве). 23-24 августа 1914 года ме­сто од­но­го из пер­вых сра­же­ний Первой ми­ро­вой вой­ны (опе­ра­ция у Монса с уча­сти­ем британских войск); го­род был ок­ку­пи­ро­ван Гер­ма­ни­ей вплоть до кон­ца вой­ны. Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны за­нят германскими вой­ска­ми 14 мая 1940 года, ос­во­бо­ж­дён американской ар­ми­ей 2 сентября 1944 года.

В ок­ру­жён­ном буль­ва­ра­ми (на мес­те стен 1290 год) Ста­ром го­ро­де рас­по­ло­же­ны: ос­тат­ки зам­ка гра­фов Эно (сте­ны XI века с баш­ня­ми, ка­пел­ла Сен-Ка­ликст с крип­той XI века и фре­ска­ми XI-XII веков; ба­роч­ная баш­ня-беф­руа, 1661-1669 годы, архитектор Л. Ле­ду, вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия), Ва­лан­сь­ен­ская баш­ня (около 1340 года), го­тическая кол­ле­ги­аль­ная церковь Сент-Во­дрю (Св. Валь­дет­ру­ды, 1450-1687 годы, ре­ли­к­ва­рий XIII век, вит­ра­жи и скульп­тур­ное уб­ран­ст­во XVI века, скульп­тор Ж. Дюб­рёк; со­кро­вищ­ни­ца), Гранд-плас с го­тической Ра­ту­шей (1458-1477 годы, баш­ня пе­ре­строе­на в 1717-1718 годы), зда­ния­ми XVI-XVIII веков, фон­та­ном (2006 год); церк­ви Нотр-Дам-де-Мес­син (XII-XIII веков, пе­ре­строе­на в XVII-XIX веках), Сен-Ни­ко­ла-ан-Ав­ре (го­тическая баш­ня - 1424-1449 годы, фа­сад - 1664 год, неф – 1664-1702 годы), Сент-Эли­за­бет (1686-1721 годы); ча­сов­ня Сен-Жорж (1599-1604 годы); до­ма - Г. де Пейс­са­на (1552 год), Зо­ло­то­го ру­на (1615 год), Им­пер­ской ко­ро­ны (1772 год). Сад Май­ёр (1930-1936годы) со зда­ни­ем Му­зе­ев Сто­ле­тия (быв. лом­бард, 1620-е годы; му­зеи ке­ра­ми­ки, мо­нет и ме­да­лей, ар­хео­ло­ги­чес­кий).

В XIX-XX веках по­строе­ны: ка­зар­мы (1824-1827 годы; ны­не Выс­шая шко­ла пла­стических и ви­зу­аль­ных ис­кусств), Ко­ро­лев­ский те­атр в сти­ле позд­не­го клас­си­циз­ма (1841-1843 годы), Дво­рец юс­ти­ции (1848 год; но­вое зда­ние – 1966 год), зда­ние ма­сон­ской ло­жи «Пар­фет Юнь­он» с эле­мен­та­ми еги­пет­ско­го сти­ля (1890 год), Выс­ший ком­мерческий институт (1902 год, архитектор Р. Ва­ро­ке), нео­го­тическое зда­ние поч­ты (1908 год), дом Л. Ло­со в сти­ле мо­дерн (1899-1910 годы), вы­ста­воч­ный зал «Mun­daneum» в сти­ле ар де­ко (1920-е годы). Па­мят­ник гра­фу Бо­ду­эну Кон­стан­ти­но­поль­ско­му (1868 год, скульп­тор Ж. Жа­ке).

Государственный университет Мон­са [соз­дан в 2009 году на ос­но­ве объ­е­ди­не­ния По­ли­тех­нического факультета Монс (1836 год) и Университета Монс - Эно (1899 гды)], при университете - биб­лио­те­ка (1797 год; 715 тыс. тт.), Центр русского язы­ка и куль­ту­ры (2008 году). На ба­зе университета ор­га­ни­зо­ва­ны биз­нес-ин­ку­ба­тор и на­учный парк «Initialis», вклю­чаю­щий тех­но­по­ли­сы «Multitel» (ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти те­ле­ком­му­ни­ка­ций) и «Materia Nova» (раз­ра­бот­ка но­вых ма­те­риа­лов). Государственная ко­ро­лев­ская консерватория (1820 год, современный ста­тус с 1882 года), Институт ме­ж­ду­народных пе­ре­во­дчи­ков (1962 год), Французский пе­да­го­гический институт, Выс­шая шко­ла пла­сти­че­ских и ви­зу­аль­ных ис­кусств, Ар­хитектурный институт, Выс­ший эко­но­мический институт, Выс­ший ин­ду­ст­ри­аль­ный институт и другие ву­зы. Тех­ническая и профессиональная шко­ла са­до­вод­ст­ва.

Му­зеи: ес­тественной ис­то­рии (1839 год), изо­бра­зительных ис­кусств (1885 год; жи­во­пись, скульп­ту­ра, гра­фи­ка XVI-XX века, в т. ч. шко­лы Эно), транс­пор­та (1985 год), де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства Ф. Дю­бе­ра (1994 год), фольк­ло­ра и городского бы­та Монс (Дом Жа­на Лес­кар­та; в зда­нии 1636 года), во­енной ис­то­рии Монс 1830-1945 годы, современного искусства (в бывшем промышленном ком­плек­се «Grand- Hornu»), гео­ло­ги­че­ский и др.

Те­ат­ры: Ко­ро­лев­ский (1843 год) и др. Еже­год­ный ме­ж­ду­народный фес­ти­валь филь­мов о люб­ви в День св. Ва­лен­ти­на (с 1984 год). Ста­ди­он им. Шар­ля Тон­д­ро (13 тыс. мест).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (за­ня­то ок. 90% ра­бо­таю­щих), в т. ч. административные функ­ции, тор­гов­ля, нау­ка и об­ра­зо­ва­ние, ту­ри­стический биз­нес (Монс по­се­ща­ет ок. 250 тыс. человек в год). В пре­де­лах аг­ло­ме­ра­ции - про­изводство ав­то­ком­лек­тую­щих (пред­при­ятие ком­па­нии «AW Europe»; в т. ч. GPS-на­ви­га­то­ры), хи­мических про­дук­тов (за­вод «Akzo Nobel Chemicals» в г. Глен - од­но из ве­ду­щих ев­ропейских пред­при­ятий по вы­пус­ку нит­ри­лов, ами­нов), ке­ра­мических из­де­лий («NGK Ceramics Euro­pe», дер. Бо­дур), стек­лян­ной та­ры («Ma­nu­fac­ture du Verre», Глен), це­мен­та (г. Обур), шер­стя­ных и хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней, оде­ж­ды и тек­сти­ля, ме­тал­ло­из­де­лий. Тра­диционное про­изводство фар­фо­ро­вых из­де­лий, пле­те­ние кру­жев.

Близ Монс рас­по­ло­же­ны: в с. Ав­ре - за­мок XIV-XVIII веков; в с. Кю­эм - дом, в ко­то­ром в 1879-1880 годы жил В. Ван Гог, церковь Сен- Ре­ми (1996 год). В ок­ре­ст­но­стях Монс (Глен, Сен-Ги­лен и Дув­рен) - за­па­сы тер­маль­ных (свыше 71 °C) под­зем­ных вод, ко­то­рые с 1985 года ис­поль­зу­ют­ся для ото­пле­ния об­щественных зда­ний.

Дополнительная литература:

Boussu G.-J. de. Histoire de la ville de Mons, ancienne et nouvelle. Mons, 1725. Brux., 1996;

Annales du Cercle arch ́eologique de Mons. 1857–; Faider P., Delanney H. Mons. Mons, 1928;

Le journal d’un bourgeois de Mons: 1505–1536 / Éd. A. de Lusy. Brux., 1969;

Com­mu­nes de Belgique: dictionnaire d’histoire et de géographie administrative / Éd. H. Hasquin. Brux., 1980;

Autour de la ville en Hainaut: mélanges d’archéologie et d’histoire urbaines. Ath, 1986.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)