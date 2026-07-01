МОНС
МОНС (франц. Mons, нидерл. Bergen, валлонское Mont) - город в Бельгии, в Валлонском регионе, административный центр провинции Эно.
Население 91,9 тыс. человек (2012 год, в т. ч. более 14% - иностранцы, главным образом итальянцы и французы); с близлежащими городами Глен, Сен-Гилен и др. образует агломерацию с населением более 250 тыс. человек. Расположен в холмистой местности в 70 км к юго-западу от Брюсселя, на пересечении судоходных каналов Самбра - Эско (Шельда) и Центральный. Узел автомобильных (магистрали Амстердам - Париж и Лилль - Франкфурт-на-Майне) и железных (в т. ч. высокоскоростной сети TGV) дорог.
По легенде, вырос вокруг лагеря Гая Юлия Цезаря. Достоверно известен с VII века как место отшельничества святых Гилена и Вальдетруды, которое в дальнейшем привлекало немало паломников. С середины X века в составе графства Эно (Геннегау), в отдельные годы центр собственно графства Монс. С 1295 года главный город графства Геннегау. В 1345 году перешёл под власть Виттельсбахов, в 1433 году - герцогов Бургундских, в 1482 году - династии Габсбургов. В ходе Нидерландской революции XVI века взят в мае 1572 года Людовиком Нассауским (братом Вильгельма I Оранского). В сентябре того же года вновь занят испанскими войсками; по условиям Двенадцатилетнего перемирия (1609 год) остался за Испанией.
Во время франко-испанских войн XVII века неоднократно осаждался французской армией; в 1691-1697 годы и 1701-1713 годы находился под властью Франции. В результате войны за Испанское наследство отошёл к австрийским Габсбургам. В 1792 году аннексирован Францией, центр департамента Жемап. Входил в Нидерландское королевство 1815-1830 годы, в дальнейшем - в королевство Бельгия, главный город франкоязычной провинции Эно. В 1841 году соединён железной дорогой с Брюсселем, в 1842 году - с Валансьеном, в 1846 – году с Парижем; развивался как центр угледобычи и тяжёлой промышленности. В 1893 году население Монса активно участвовало во всеобщей политической забастовке, в ходе столкновений с гвардией недалеко от Монса были убиты 7 человек (это вызвало политический кризис, 18 апреля 1893 годы бельгийский парламент принял закон о всеобщем, но неравном избирательном праве). 23-24 августа 1914 года место одного из первых сражений Первой мировой войны (операция у Монса с участием британских войск); город был оккупирован Германией вплоть до конца войны. Во время Второй мировой войны занят германскими войсками 14 мая 1940 года, освобождён американской армией 2 сентября 1944 года.
В окружённом бульварами (на месте стен 1290 год) Старом городе расположены: остатки замка графов Эно (стены XI века с башнями, капелла Сен-Каликст с криптой XI века и фресками XI-XII веков; барочная башня-бефруа, 1661-1669 годы, архитектор Л. Леду, включена в список Всемирного наследия), Валансьенская башня (около 1340 года), готическая коллегиальная церковь Сент-Водрю (Св. Вальдетруды, 1450-1687 годы, реликварий XIII век, витражи и скульптурное убранство XVI века, скульптор Ж. Дюбрёк; сокровищница), Гранд-плас с готической Ратушей (1458-1477 годы, башня перестроена в 1717-1718 годы), зданиями XVI-XVIII веков, фонтаном (2006 год); церкви Нотр-Дам-де-Мессин (XII-XIII веков, перестроена в XVII-XIX веках), Сен-Никола-ан-Авре (готическая башня - 1424-1449 годы, фасад - 1664 год, неф – 1664-1702 годы), Сент-Элизабет (1686-1721 годы); часовня Сен-Жорж (1599-1604 годы); дома - Г. де Пейссана (1552 год), Золотого руна (1615 год), Имперской короны (1772 год). Сад Майёр (1930-1936годы) со зданием Музеев Столетия (быв. ломбард, 1620-е годы; музеи керамики, монет и медалей, археологический).
В XIX-XX веках построены: казармы (1824-1827 годы; ныне Высшая школа пластических и визуальных искусств), Королевский театр в стиле позднего классицизма (1841-1843 годы), Дворец юстиции (1848 год; новое здание – 1966 год), здание масонской ложи «Парфет Юньон» с элементами египетского стиля (1890 год), Высший коммерческий институт (1902 год, архитектор Р. Вароке), неоготическое здание почты (1908 год), дом Л. Лосо в стиле модерн (1899-1910 годы), выставочный зал «Mundaneum» в стиле ар деко (1920-е годы). Памятник графу Бодуэну Константинопольскому (1868 год, скульптор Ж. Жаке).
Государственный университет Монса [создан в 2009 году на основе объединения Политехнического факультета Монс (1836 год) и Университета Монс - Эно (1899 гды)], при университете - библиотека (1797 год; 715 тыс. тт.), Центр русского языка и культуры (2008 году). На базе университета организованы бизнес-инкубатор и научный парк «Initialis», включающий технополисы «Multitel» (исследования в области телекоммуникаций) и «Materia Nova» (разработка новых материалов). Государственная королевская консерватория (1820 год, современный статус с 1882 года), Институт международных переводчиков (1962 год), Французский педагогический институт, Высшая школа пластических и визуальных искусств, Архитектурный институт, Высший экономический институт, Высший индустриальный институт и другие вузы. Техническая и профессиональная школа садоводства.
Музеи: естественной истории (1839 год), изобразительных искусств (1885 год; живопись, скульптура, графика XVI-XX века, в т. ч. школы Эно), транспорта (1985 год), декоративно-прикладного искусства Ф. Дюбера (1994 год), фольклора и городского быта Монс (Дом Жана Лескарта; в здании 1636 года), военной истории Монс 1830-1945 годы, современного искусства (в бывшем промышленном комплексе «Grand- Hornu»), геологический и др.
Театры: Королевский (1843 год) и др. Ежегодный международный фестиваль фильмов о любви в День св. Валентина (с 1984 год). Стадион им. Шарля Тондро (13 тыс. мест).
Основа городской экономики - сфера услуг (занято ок. 90% работающих), в т. ч. административные функции, торговля, наука и образование, туристический бизнес (Монс посещает ок. 250 тыс. человек в год). В пределах агломерации - производство автокомлектующих (предприятие компании «AW Europe»; в т. ч. GPS-навигаторы), химических продуктов (завод «Akzo Nobel Chemicals» в г. Глен - одно из ведущих европейских предприятий по выпуску нитрилов, аминов), керамических изделий («NGK Ceramics Europe», дер. Бодур), стеклянной тары («Manufacture du Verre», Глен), цемента (г. Обур), шерстяных и хлопчатобумажных тканей, одежды и текстиля, металлоизделий. Традиционное производство фарфоровых изделий, плетение кружев.
Близ Монс расположены: в с. Авре - замок XIV-XVIII веков; в с. Кюэм - дом, в котором в 1879-1880 годы жил В. Ван Гог, церковь Сен- Реми (1996 год). В окрестностях Монс (Глен, Сен-Гилен и Дуврен) - запасы термальных (свыше 71 °C) подземных вод, которые с 1985 года используются для отопления общественных зданий.
Дополнительная литература:
Boussu G.-J. de. Histoire de la ville de Mons, ancienne et nouvelle. Mons, 1725. Brux., 1996;
Annales du Cercle arch ́eologique de Mons. 1857–; Faider P., Delanney H. Mons. Mons, 1928;
Le journal d’un bourgeois de Mons: 1505–1536 / Éd. A. de Lusy. Brux., 1969;
Communes de Belgique: dictionnaire d’histoire et de géographie administrative / Éd. H. Hasquin. Brux., 1980;
Autour de la ville en Hainaut: mélanges d’archéologie et d’histoire urbaines. Ath, 1986.
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