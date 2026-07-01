МОНРОВИЯ

Монровия — столица Либерии . Численность населения — 1,47 тыс. человек (2019). Город основан в 1822, назван (с 1824) в честь американского президента Дж. Монро. Город возник как колония для бывших рабов, переселявшихся из США и с островов Карибского моря. С 1847 — столица Республики Либерия. На тот момент в М. жило 2 тыс. человек, многие дома были каменными, действовали пять церквей, процветала торговля. В М. издавались газеты, журналы. В 1863 основан Либерийский колледж (с 1951 Университет Либерии). В начале XX в. более половины населения составляли американо-либерийцы, по культуре они были близки креолам Сьерра-Леоне и составляли местную элиту. М. была одним из главных культурных, образовательных и политических центров Зап. Африки. Современный облик М. приобрела после Второй мировой войны, когда были построены здание Университета, госпиталь им. Дж. Кеннеди, Капитолий и т. д. М. сильно пострадала в ходе двух гражданских войн (1989—1997, 1999—2003), на улицах происходили вооруженные столкновения, была разрушена инфраструктура. В М. расположены Национальный музей, Государственная публичная библиотека, Масонский орден Либерии, образовательные и исследовательские учреждения.

Лит.: Fraenkel M. Tribe and Class in Monrovia. London, 1964; Республика Либерия: Справочник. М., 1990; Френкель М. Ю. История Либерии в новое и новейшее время. М., 1999. А. В. Воеводский.