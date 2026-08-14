МОНРО ПОЛ

МОНРО ПОЛ - американский пе­да­гог, ис­то­рик пе­да­го­ги­ки.

Окон­чил Чи­каг­ский университет (1897 год), до 1938 года пре­по­да­вал в Ко­лум­бий­ском университете (профессор с 1899 года), пер­вый ди­рек­тор Ме­ж­ду­народного пе­да­го­гического университета при нём (1923 год).

Воз­глав­лял ряд учеб­ных за­ве­де­ний в США и за ру­бе­жом, уча­ст­вовал в дея­тель­но­сти различных про­све­ти­тель­ских мис­сий, изу­чая школь­ное де­ло в стра­нах Латинской Аме­ри­ки и Азии, раз­рабо­тал про­ек­ты ре­ор­га­ни­за­ции школ.

В «Ис­то­рии пе­да­го­ги­ки» (1907 год; русский перевод, 4-е издание, 1923 год) П. Монро вы­де­лял в ка­ж­дом ис­то­рическом пе­рио­де центральную идею, ле­жа­щую в ос­но­ве вос­пи­та­ния: так, пер­во­быт­ное вос­пи­та­ние пред­ста­ёт как «не­про­грес­си­рую­щее при­спо­соб­ле­ние», вос­точ­ное - как «по­вто­ре­ние», гре­че­ское - как «про­грес­сив­ное при­спо­соб­ле­ние», сред­не­ве­ко­вое - как «дис­ци­п­ли­на» и тому подобное.

П. Монро - ре­дак­тор и ав­тор ста­тей по ис­то­рии пе­да­го­ги­ки в пятитом­ной американской «Эн­цик­ло­пе­дии пе­да­го­ги­ки» («A cyclopedia of edu­cation», 1911-1913 годы).

Сочинения:

Principles of secondary education. N. Y., 1914;

China: a nation in evolution. Chantau­qua, 1927;

Observations on present-day Russia. Wor­cester; N. Y., [1929].