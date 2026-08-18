МОНРО ДЖЕЙМС

МОНРО ДЖЕЙМС - американский государственный и по­ли­тический дея­тель, пятый пре­зи­дент США.

Из се­мьи план­та­то­ра.

С 1774 года учил­ся в Кол­лед­же Виль­гель­ма и Ма­рии (Уиль­ямс­берг, Вир­ги­ния), в 1776 год, в пе­ри­од Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годы, ос­та­вил учё­бу и всту­пил в вир­гин­ский полк Кон­ти­нен­таль­ной ар­мии.

В 1778 году по­лу­чил зва­ние под­пол­ков­ни­ка. В 1780-1783 годы изу­чал пра­во под руководством Т. Джеф­фер­со­на. В 1783-1786 годы де­ле­гат Кон­ти­нен­таль­но­го кон­грес­са (см. Кон­ти­нен­таль­ные кон­грес­сы).

В 1782-1783 годы и 1810 год член За­ко­но­дательного со­б­ра­ния Вир­ги­нии, в 1790-1794 годы се­на­тор. Примк­нул к пар­тии Джеф­фер­со­на (так называемой джеф­фер­со­нов­ские рес­пуб­ли­кан­цы), кри­ти­ко­вал эко­но­мическую про­грам­му А. Га­миль­то­на. В 1794-1796 годы по­слан­ник во Фран­ции, в 1799-1802 годы и 1811 году гу­бер­на­тор Вир­ги­нии. В 1803 году уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах о по­куп­ке Луи­зиа­ны у Фран­ции.

В 1803-1807 годы по­слан­ник в Ве­ли­ко­бри­та­нии. В 1806 году за­клю­чил с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей до­го­вор, ко­то­рый, од­на­ко, был от­верг­нут пре­зи­ден­том Джеф­фер­со­ном как со­дер­жа­щий чрез­мер­ные ус­туп­ки британской сто­ро­не. В 1811-1817 годы государственный сек­ре­тарь, в 1814-1815 годы так­же во­енный ми­нистр. Под­дер­жи­вал жё­ст­кий курс по от­но­ше­нию к Ве­ли­ко­бри­та­нии.

В 1816 году из­бран пре­зи­ден­том США (всту­пил в долж­ность в 1817 году), в 1820 году пе­ре­из­бран на но­вый срок.

Го­ды прав­ле­ния Джеймса Монро, во­шед­шие в американскую ис­то­рию как «эра доб­ро­го со­гла­сия», бы­ли от­ме­че­ны ос­лаб­ле­ни­ем меж­пар­тий­ной борь­бы. При Джеймсе Монро к США при­сое­ди­не­на Восточная Фло­ри­да (1819 год), за­клю­чён Мис­су­рий­ский ком­про­мисс 1820-1821 годы, при­зна­на не­за­ви­си­мость го­су­дарств Латинской Аме­ри­ки (1822 год), про­воз­гла­ше­на Мон­ро док­три­на 1823 года.

В 1825 году по окон­ча­нии сво­их пол­но­мо­чий ос­та­вил пост пре­зи­ден­та.

В 1829 году член Кон­сти­туционного кон­вен­та Вир­ги­нии.

Сто­рон­ник по­сте­пен­ной от­ме­ны раб­ст­ва, под­дер­жи­вал идею вы­ку­па американских ра­бов для их воз­вра­ще­ния в Аф­ри­ку.

В честь Джеймса Монро на­зва­на сто­ли­ца Ли­бе­рии - Мон­ро­вия .

Сочинения:

The writings / Ed. S. M. Hamilton. N. Y., 1898–1903. Vol. 1–7. N. Y., 1969. Vol. 1–7.