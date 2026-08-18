МОНРО ДЖЕЙМС
МОНРО ДЖЕЙМС - американский государственный и политический деятель, пятый президент США.
Из семьи плантатора.
С 1774 года учился в Колледже Вильгельма и Марии (Уильямсберг, Виргиния), в 1776 год, в период Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годы, оставил учёбу и вступил в виргинский полк Континентальной армии.
В 1778 году получил звание подполковника. В 1780-1783 годы изучал право под руководством Т. Джефферсона. В 1783-1786 годы делегат Континентального конгресса (см. Континентальные конгрессы).
В 1782-1783 годы и 1810 год член Законодательного собрания Виргинии, в 1790-1794 годы сенатор. Примкнул к партии Джефферсона (так называемой джефферсоновские республиканцы), критиковал экономическую программу А. Гамильтона. В 1794-1796 годы посланник во Франции, в 1799-1802 годы и 1811 году губернатор Виргинии. В 1803 году участвовал в переговорах о покупке Луизианы у Франции.
В 1803-1807 годы посланник в Великобритании. В 1806 году заключил с Великобританией договор, который, однако, был отвергнут президентом Джефферсоном как содержащий чрезмерные уступки британской стороне. В 1811-1817 годы государственный секретарь, в 1814-1815 годы также военный министр. Поддерживал жёсткий курс по отношению к Великобритании.
В 1816 году избран президентом США (вступил в должность в 1817 году), в 1820 году переизбран на новый срок.
Годы правления Джеймса Монро, вошедшие в американскую историю как «эра доброго согласия», были отмечены ослаблением межпартийной борьбы. При Джеймсе Монро к США присоединена Восточная Флорида (1819 год), заключён Миссурийский компромисс 1820-1821 годы, признана независимость государств Латинской Америки (1822 год), провозглашена Монро доктрина 1823 года.
В 1825 году по окончании своих полномочий оставил пост президента.
В 1829 году член Конституционного конвента Виргинии.
Сторонник постепенной отмены рабства, поддерживал идею выкупа американских рабов для их возвращения в Африку.
В честь Джеймса Монро названа столица Либерии - Монровия.
Сочинения:
The writings / Ed. S. M. Hamilton. N. Y., 1898–1903. Vol. 1–7. N. Y., 1969. Vol. 1–7.