МОНРО ДОКТРИНА

Монро доктрина — идеологическая и внешнеполитическая позиция США, изложенная 2 декабря 1823 в ежегодном послании президента Дж. Монро конгрессу США. Разработанная государственным секретарем США Дж. К. Адамсом М. д. декларировала принципы взаимного невмешательства государств Старого и Нового Света в дела друг друга, прекращения колонизации Америки европейскими державами, недопустимости передачи колониальных владений в Южн. Америке другим державам. Западное полушарие объявлялось зоной, закрытой для вмешательства европейских держав. Впервые использовалась как М. д. при подписании договора Клейтона-Булвера в 1850.

К середине XIX в. М. д. в сочетании с идеей «явного предначертания» использовалась для обоснования экспансии США на Американском континенте. Доктрина Дж. Н. Полка (1845) заявила о правах США на присоединение мексиканских территорий (Американо-мексиканская война 1846—1848, аннексия западных территорий Мексики). Доктрина Дж. Тайлера (1842) распространила положения М. д. на Тихоокеанский регион.

В доктрине Р. Олни 1895 и «поправке к М. д.» Т. Рузвельта от 6 декабря 1904 провозглашались принципы гегемонии США на Американском континенте, допустимости вооруженного вмешательства во внутренние дела стран региона и осуществления «международной полицейской силы» в Карибском бассейне («политика Большой дубинки»). В 1919 В. Вильсон высказал намерение распространить М. д. на весь мир. В рамках М. д. в начале ХХ в. США предприняли интервенции в Мексику, Гаити, Доминиканскую республику, Никарагуа, Панаму, на Кубу.

Цели М. д. и ее действие сохранялись в XX—XXI вв. С небольшими изменениями на нее ссылались многие государственные деятели США (У. С. Грант, Т. Рузвельт, Ф. Д. Рузвельт, Дж. Ф. Кеннеди, Р. Рейган, Д. Трамп).

Лит. : Sexton J. The Monroe Doctrine: Empire and Nation in Nineteenth-Century America. New York, 2011; Hamilton· R. M. The Monroe Doctrine: The Birth of American Foreign Policy (Spotlight on American History). New York, 2016. Н. С. Иванов.