МОНРЕАЛЕ
МОНРЕАЛЕ - город в Италии, на северо-западе о. Сицилия, юго-западный пригород Палермо.
Население 38,2 тыс. человек (2011 год). Расположен в живописной холмистой местности на высоте 310 м.
Вырос на месте небольшого поселения после захвата в 831 году арабами Палермо; до 1072 года временная резиденция бежавших из Палермо епископов.
Главный архитектурный памятник Монреале - собор Санта-Мария-Нуова (основан в 1174 году сицилийским королём Вильгельмом II, освящён в 1176 году; трёхнефная базилика с алтарной частью, близкой средневизантийским храмам «на четырёх колоннах», снаружи декорированной полихромной каменной инкрустацией), в архитектуре которого сочетаются византийские, норманнские и арабские черты (входной портик в стиле классицизма, 1770 год). Главный портал украшают бронзовые врата (мастер Бонанно Пизано, 1186 год), южный портал - врата Баризано-да-Трани (1190 год). В интерьере - мозаики (общая площадь около 6420 м2; выполнены византийскими и венецианскими мастерами в конце XII - серединеXIII веков); саркофаги королей Вильгельма I и Вильгельма II; капелла Сан-Бенедетто (XVI век, мраморные инкрустации работы Дж. Марино, 1728 год). С севера к собору примыкает квадратный клуатр (около 1172-1189 годов), его обходную галерею поддерживают 228 спаренных колонн с резными фигурными капителями в романском стиле и стволами, инкрустированными золотом и смальтой.
Среди других памятников Монреале: норманнский дворец (Палаццо Реале, 1170-е годы, перестроен в XVI-XVII веках, ныне семинария), церкви Санта-Мария-Одигитрия (1596 год; фрески П. Новелли), дель-Монте (лепные украшения мастерской Дж. Серпотты), Сантиссимо-Крочифиссо (обе XVII века, в интерьере - работы Серпотты и другие). Многочисленные постройки в стиле барокко.
Основа экономики - обслуживание туристов. Аквапарк (1992 год, крупнейший на о. Сицилия).