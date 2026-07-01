МОНРЕАЛЕ

МОНРЕАЛЕ - го­род в Ита­лии, на се­ве­ро-за­па­де о. Си­ци­лия, юго-западный при­го­род Па­лер­мо .

Население 38,2 тыс. человек (2011 год). Рас­по­ло­жен в жи­во­пис­ной хол­ми­стой ме­ст­но­сти на высоте 310 м.

Вы­рос на мес­те не­боль­шо­го по­се­ле­ния по­сле за­хва­та в 831 году ара­ба­ми Па­лер­мо; до 1072 года временная ре­зи­ден­ция бе­жав­ших из Па­лер­мо епи­ско­пов.

Главный ар­хитектурный па­мят­ник Монреале - со­бор Сан­та-Ма­рия-Нуо­ва (ос­но­ван в 1174 году си­ци­лий­ским ко­ро­лём Виль­гель­мом II, ос­вя­щён в 1176 году; трёхне­фная ба­зи­ли­ка с ал­тар­ной ча­стью, близ­кой сред­не­ви­зан­тий­ским хра­мам «на че­ты­рёх ко­лон­нах», сна­ру­жи де­ко­ри­ро­ван­ной по­ли­хром­ной ка­мен­ной ин­кру­ста­ци­ей), в ар­хи­тек­ту­ре ко­то­ро­го со­че­та­ют­ся ви­зантийские, нор­манн­ские и арабские чер­ты (вход­ной пор­тик в сти­ле клас­си­циз­ма, 1770 год). Главный пор­тал ук­ра­ша­ют брон­зо­вые вра­та (мас­тер Бо­нан­но Пи­за­но, 1186 год), южный пор­тал - вра­та Ба­ри­за­но-да-Тра­ни (1190 год). В ин­терь­е­ре - мо­заи­ки (об­щая площадь около 6420 м2; вы­пол­не­ны ви­зантийскими и ве­не­ци­ан­ски­ми мас­те­ра­ми в конце XII - серединеXIII веков); сар­ко­фа­ги ко­ро­лей Виль­гель­ма I и Виль­гель­ма II; ка­пел­ла Сан-Бе­не­дет­то (XVI век, мра­мор­ные ин­кру­ста­ции ра­бо­ты Дж. Ма­ри­но, 1728 год). С се­ве­ра к со­бо­ру при­мы­ка­ет квад­рат­ный клу­атр (около 1172-1189 годов), его об­ход­ную га­ле­рею под­дер­жи­ва­ют 228 спа­рен­ных ко­лонн с рез­ны­ми фи­гур­ны­ми ка­пи­те­ля­ми в ро­ман­ском сти­ле и ство­ла­ми, ин­кру­сти­ро­ван­ны­ми зо­ло­том и смаль­той.

Сре­ди других па­мят­ни­ков Монреале: нор­манн­ский дво­рец (Па­лац­цо Реа­ле, 1170-е годы, пе­ре­стро­ен в XVI-XVII веках, ны­не се­ми­на­рия), церк­ви Сан­та-Ма­рия-Оди­гит­рия (1596 год; фре­ски П. Но­вел­ли), дель-Мон­те (леп­ные ук­ра­ше­ния мас­тер­ской Дж. Сер­пот­ты), Сан­тис­си­мо-Кро­чи­фис­со (обе XVII века, в ин­терь­е­ре - ра­бо­ты Сер­пот­ты и другие). Мно­го­численные по­строй­ки в сти­ле ба­рок­ко .

Ос­но­ва эко­но­ми­ки - об­слу­жи­ва­ние ту­ри­стов. Ак­ва­парк (1992 год, круп­ней­ший на о. Си­ци­лия).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)