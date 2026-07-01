МОНПЕЛЬЕ

МОНПЕЛЬЕ - го­род на юге Фран­ции , центр ре­гио­на Лан­ге­док-Рус­силь­он, администртивный центр департамента Эро.

Население 266,6 тыс. человек (2012 год), с при­го­ро­да­ми свыше 580 тыс. человек (около 1/4 населения - вы­ход­цы из Ал­жи­ра и других стран Аф­ри­ки, а так­же иностранные ра­бо­чие и сту­ден­ты).

Рас­по­ло­жен на р. Лез, в 11 км от Ли­он­ско­го залива Сре­ди­зем­но­го моря Узел же­лез­ных (в том числе вы­со­ко­скоро­ст­ных TGV) и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (1946 год; в 8 км к юго-вос­то­ку от Монпелье). Городская сеть про­ка­та ве­ло­си­пе­дов (с 2007 года; около 50 пунк­тов).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 985 году как Мон­те­пе­сте­ла­рио (лат. Mon­te­pes­te­la­rio, буквально - Го­ра пас­ти­лей - тра­вы, из ко­то­рой де­ла­ли кра­си­тель для тка­ней).

С XI века важ­ный тор­го­вый и ре­мес­лен­ный центр, до середины XIV века вто­рой по зна­че­нию го­род Фран­ции и один из бо­га­тей­ших го­ро­дов Ев­ро­пы. Около 1160 года в Монпелье от­кры­лась юри­дическая шко­ла, в 1180 году - ме­ди­цин­ская (на их ба­зе в 1220 году воз­ник университет, офи­ци­аль­но ут­вер­ждён­ный бул­лой па­пы Рим­ско­го Ни­ко­лая IV в 1289 году).

До 1213 года Монпелье - главный го­род сень­о­рии под вла­стью се­мьи Гий­е­мов. В 1204 году Монпелье по слу­чаю бра­ко­со­че­та­ния Ма­рии, по­след­ней из ро­да Гий­е­мов, с ара­гон­ским ко­ро­лём Пед­ро II по­лу­чил хар­тию, под­твер­ждав­шую городские воль­но­сти, в том числе пра­во из­би­рать со­вет из 12 кон­су­лов. В 1213 году пе­ре­шёл во вла­де­ние Ара­го­на. В хо­де Аль­би­гой­ских войн Монпелье при­нял сто­ро­ну кре­сто­нос­цев. В 1215 году под пред­се­да­тель­ст­вом пап­ско­го ле­га­та в го­ро­де про­шёл Мон­пель­ер­ский со­бор, на­ме­тив­ший про­грам­му ис­ко­ре­не­ния ка­та­риз­ма (см. Ка­та­ры ).

По­сле раз­де­ла Ара­гон­ско­го ко­ро­лев­ст­ва в 1276 году в со­ста­ве ко­ро­лев­ст­ва Май­ор­ка.

В 1349 году про­дан по­след­ним ко­ро­лём Май­ор­ки Хай­ме III (1324-1349 годы) французскому ко­ро­лю Фи­лип­пу VI Ва­луа; во­шёл в со­став французского ко­ро­лев­ско­го до­ме­на. В 1348 году в ре­зуль­та­те эпи­де­мии чу­мы по­те­рял по­ло­ви­ну 40-ты­сяч­но­го на­се­ле­ния.

В XV-XVI веках пе­ре­жи­вал пе­ри­од эко­но­мического рос­та, обу­слов­лен­но­го в том числе ак­тив­ной за­мор­ской тор­гов­лей, и ин­тен­сив­но­го строи­тель­ст­ва. С начала XVI века главный го­род же­не­ра­ли­те Ниж­ний Лан­ге­док, ре­зи­ден­ция ин­тен­дан­та Ниж­не­го и Верх­не­го Лан­ге­до­ка. Так­же ме­сто­на­хо­ж­де­ние Счёт­ной па­ла­ты провинции Лан­ге­док (окон­ча­тель­но с 1649 года). В 1536 году в Монпелье пе­ре­нёс свою ре­зи­ден­цию епи­скоп Ма­ге­ло­на.

С 1567 года под кон­тро­лем каль­ви­ни­стов (см. Каль­ви­низм ). По Нант­ско­му эдик­ту 1598 года Монпелье - од­на из глав­ных ос­тав­ших­ся за каль­ви­ни­ста­ми кре­по­стей. В 1622 году по­сле дол­гой оса­ды взят ко­ро­лев­ски­ми вой­ска­ми. В 1704 году ос­но­ва­на Тор­го­во-промышленная па­ла­та Монпелье. С 1736 года по­сто­ян­ное ме­сто за­се­да­ний шта­тов Лан­ге­до­ка.

В го­ды Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века под­дер­жи­вал центральное пра­ви­тель­ст­во. С 1790 года главный го­род депортамента Эро.

В конце XVI - начала XIV веков Монпелье - круп­ный центр про­изводства фа­ян­са. В 1839 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Се­том, в 1845 году - с Ни­мом, к 1856 году имел железнодорожное со­об­ще­ние с Па­ри­жем, к 1860 году - с Ту­лу­зой и Бор­до.

Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны ок­ку­пи­ро­ван 16 ноября 1942 года германскими вой­ска­ми, силь­но по­стра­дал в хо­де бом­бар­ди­ро­вок 1944 года; ос­во­бо­ж­дён французскими вой­ска­ми 22 августа 1944 года.

В по­сле­во­ен­ные го­ды один из наи­бо­лее ди­на­мич­но раз­ви­вав­ших­ся го­ро­дов Фран­ции; пе­ре­жи­вал бур­ный де­мо­гра­фический рост, в том числе за счёт ре­им­ми­гран­тов из Ал­жи­ра, пе­ре­се­лен­цев из Ис­па­нии и стран Маг­ри­ба. В ре­зуль­та­те административных ре­форм 1964-1982 годы, за­вер­шив­ших­ся при­ня­ти­ем за­ко­на о де­цен­тра­ли­за­ции, Монпелье стал цен­тром ав­то­ном­но­го административного ре­гио­на Лан­ге­док-Рус­силь­он. В 1982 году со­еди­нён ско­ро­ст­ной же­лез­ной до­ро­гой с Па­ри­жем. С 2002 года центр ар­хи­епи­скоп­ст­ва.

Западная часть ис­то­рического цен­тра Монпелье со­хра­ни­ла клас­си­ци­стическую за­строй­ку XVII-XVIII веков: ул. Фош с три­ум­фаль­ной ар­кой Дю-Пей­ру (1691 год, ар­хи­тек­то­ры О.Ш. д’Авиле, Ф. д’Орбе, ба­рель­е­фы - 1715 год, скульп­тор Ф. Бер­тран), ори­ен­ти­ро­ван­ной на Ко­ро­лев­скую эс­пла­на­ду Дю-Пей­ру (1689-1776 годы, ар­хи­тек­то­ры д’Авиле, Ж.А. Жи­раль) с па­мят­ни­ком Лю­до­ви­ку XIV (раз­ру­шен в 1792 году, современная ста­туя - 1838 год, скульп­тор Ж.Б. Де­бе), а так­же с во­до­напор­ной баш­ней («Па­виль­он Пей­ру», 1768 год, Жи­раль), при­мы­каю­щей к ак­ве­ду­ку Сен-Кле­ман (1753-1772 годы).

В ста­рой час­ти го­ро­да, с уз­ки­ми из­ви­ли­сты­ми ули­ца­ми, со­хра­ни­лись: крип­та церкви Нотр- Дам-де-Табль (XI век, ны­не Му­зей ис­то­рии Монпелье; цер­ковь раз­ру­ше­на в 1794 году), иу­дей­ская ми­к­ва (бас­сейн для омо­ве­ний; XIII век), баш­ни городских ук­ре­п­ле­ний Тур-де- Пенс (1196 год) и Тур-де-ла-Ба­бот (1196 год, верх над­ст­ро­ен для об­сер­ва­то­рии в 1739-1745 годы); бывший дво­рец ар­хи­епи­ско­па (ны­не медицинский факультет Университета Мон­пе­лье I; XIV век, рас­ши­рен в XVIII веке), четырёхба­шен­ная бе­не­дик­тин­ская церковь Св. Пет­ра (1364 год- XVI век; с 1536 года со­бор; авинь­он­ские ар­хи­тек­то­ры Бер­нар из Ман­са и Бер­тран Ну­гай­роль; пе­ре­строй­ки XVII-XVIII века; за­вер­шён в 1855-1875 годы, архитектор А. Ре­ву­аль), так называемый дом Ра­куш­ки (XVI век), каз­на бир­жи (в XVI веке дом се­мьи Са­пор­та, пе­ре­стро­ен в XVII-XVIII веках, архитектор Жи­раль; ны­не Немецкий куль­тур­ный центр), бывший мо­на­стырь ур­су­ли­нок (XVII век), кре­пость Монпелье (1624-1627 годы).

В районе Сель­нёв - церковь Сент-Круа (XII-XIV века).

В сти­ле ге­ну­эз­ских па­лац­цо по­строе­ны оте­ли Лю­на­ре, Манс, Оде­сан и другие (XVII век, архитектор С. Ле­вес­виль). Сре­ди цер­ков­ных по­стро­ек XVII-XVIII веков: ча­сов­ня Сент-Фуа (1623 год), церковь Сен-Ма­тьё, ча­сов­ня Бе­лых каю­щих­ся греш­ни­ков (обе 1624 год), церковь Сен-Де­ни (1699-1707 годы, архитектор д’Авиле), но­вая церковь Нотр-Дам-де-Табль (1707-1748 годы, архитектор Жи­раль), церковь Сент-Эла­ли (1741-1748 годы).

На ок­раи­нах Монпелье со­хра­ни­лись мно­го­численные двор­цы XVIII века: Э. Фло­жер­га (около 1700 года), Мо­гер (1712-1715 годы, Жи­раль), д’О («Во­дя­ной за­мок»), д’Алько (1730 год) и другие.

В XVIII-XIX веков в цен­тре Монпелье воз­ве­де­ны Ра­ту­ша, оте­ли, в том числе Гриф­фи (1760 год), Сен-Ком (1752-1757 годы, Жи­раль; ны­не Тор­го­вая па­ла­та); пре­фек­ту­ра (1865-1870 годы, Ш. Без­ине), площадь Ко­ме­дии со зда­ни­ем те­ат­ра (1888 год; ны­не Национальная опе­ра Монпелье) и фон­та­ном «Три гра­ции» (1776 год, Э. д’Антуан), Дво­рец пра­во­су­дия (пе­ре­стро­ен в 1846-1853 годы), нео­го­тические церк­ви Сен-Рош (1860-1867 годы), Сент-Анн (1866-1869 годы; ны­не вы­ста­воч­ный зал), про­тес­тант­ская цер­ковь в не­ови­зан­тий­ском сти­ле (1867-1870 годы).

Сре­ди по­стро­ек середины XX - начала XXI веков: церковь Сент-Те­рез (1932 год), ча­сов­ня в честь Лурд­ской Бо­го­ма­те­ри (1935 год), район План-де-Жа­лад с уни­вер­си­тет­ским го­род­ком и ста­дио­ном (1950-1960 годы), церковь Нотр-Дам-де-ла-Пе (1960-е годы), ме­четь (1977 год), район «Ан­ти­го­на» с осе­вой пла­ни­ров­кой (1978-1989 годы, архитектор Р. Бо­филл; площадь Зо­ло­то­го се­че­ния с пла­ном в ви­де квад­ри­фо­лия, эс­пла­на­да Ев­ро­пы, Отель-де-ла-Режь­он, 1988 год; олим­пий­ский бас­сейн, 1996 год), зда­ние «Co­rum» (1988 год, архитектор К. Вас­ко­ни; вклю­ча­ет за­лы кон­фе­ренц-цен­тра, опер­но­го те­ат­ра «Бер­ли­оз» и другие), церковь Сен-Фран­суа (1990-е годы), ме­диа­те­ка Ф. Гар­сии Лор­ки (2001 год), но­вая Ра­ту­ша (2007-2011 годы, архитектор Ж. Ну­вель).

Круп­ный центр об­ра­зо­ва­ния. Три университета: Мон­пе­лье I [1289 год, один из ста­рей­ших в Ев­ро­пе, около 70 тыс. сту­ден­тов; при университете - биб­лио­те­ка, ана­то­мический му­зей (1794 год), об­сер­ва­то­рия, бо­та­нический сад (1593 год, ста­рин­ная кол­лек­ция ле­кар­ст­вен­ных рас­те­ний, «Ама­зон­ская оран­же­рея»)], Мон­пе­лье II - нау­ки и тех­ни­ки Лан­ге­до­ка (1970 год), Мон­пе­лье III им. По­ля Ва­ле­ри (1970 год); Национальная выс­шая селско-хозяйственная шко­ла (1872 год). Ме­жу­ни­вер­си­тет­ская (1890 год) и му­ни­ци­паль­ная биб­лио­те­ки, Городская пуб­лич­ная библиотека (1927 год, 12 тыс. то­мов, около 10 тыс. гра­вюр).

Му­зеи: К. Ат­же (1813 год; в бывшем двор­це ар­хи­епи­ско­па; кол­лек­ция жи­во­пи­си и гра­фи­ки XVI-XIX веков), Ху­дожейственный му­зей Ф.К. Фаб­ра, уро­жен­ца Монпелье (1825 год; в зда­нии бывшего ие­зу­ит­ско­го кол­лед­жа, 1682 год, и в так называемой Га­ле­рее Ко­лонн, 1875-1878 годы; жи­во­пись и ри­су­нок XVII-XX веков), Ста­ро­го Мон­пе­лье (1982 год, в зда­нии оте­ля Ва­ренн, XVIII век), Лан­ге­дока (1992 год, ху­дожественный и ар­хео­ло­ги­че­ский; в до­ме Жа­ка Кё­ра, 1632 год), ис­то­рии Монпелье и другие.

Национальная опе­ра Монпелье (1755 год; современное название с 2002 года).

Те­ат­ры: «Жан Ви­лар», «Же­рар Фи­липп», «Ла Вис­та - Те­атр Сре­ди­зем­но­мо­рья» и другие. Национальный хо­рео­гра­фический центр Монпелье.

В го­ро­де про­хо­дят ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли ки­но стран Сре­ди­зем­но­мо­рья (с 1979 года), тан­це­валь­ный «Мон­пелье данс» (с 1981 года), Музыкальный фес­ти­валь Французского ра­дио (с 1985 года), те­ат­раль­ный «Вес­на ко­ме­ди­ан­тов» (с 1987 года), тор­го­вая вы­став­ка-яр­мар­ка «Creativa Montpel­lier» (с 1998 года).

Клуб «Мон­пе­лье» (1919 год) вы­сту­па­ет в Первой Ли­ге французского фут­бо­ла; при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на «Стад де ла Мос­сон» (около 33 тыс. мест); чемпион страны (2012 год), об­ла­да­тель Куб­ка Фран­ции (1929 год, 1990 год). Рег­бий­ный клуб «Мон­пе­лье Эро» (1986 год) - один из ве­ду­щих в стра­не; про­во­дит мат­чи на «Стад Ив-де-Ма­не» (15 тыс. мест). В Монпелье так­же есть хок­кей­ный, ганд­боль­ный и ва­тер­поль­ный клу­бы, вы­сту­паю­щие в национальных чем­пио­на­тах и ев­ропейских клуб­ных тур­ни­рах. В 1985 году в Монпелье со­сто­ял­ся шах­мат­ный тур­нир пре­тен­ден­тов на ми­ро­вое пер­вен­ст­во.

Монпелье вхо­дит в чис­ло ве­ду­щих французских цен­тров вы­со­ких тех­но­ло­гий. Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - НИОКР и про­изводство в об­лас­ти ин­фор­мационных и ком­му­ни­кационных тех­но­ло­гий, ме­ди­ци­ны, фар­ма­цев­ти­ки и био­тех­но­ло­гий, аг­ро­но­мии и ох­ра­ны ок­ру­жаю­щей сре­ды.

Дей­ст­ву­ют государственные н.-и. цен­тры, а так­же мно­го­численные ла­бо­ра­то­рии ча­ст­ных ком­па­ний («Sanofi - Aventis», «Ide­nix Pharmaceuticals», «Chauvin - Bausch & Lomb» и другие). Ли­де­ры сек­то­ра ин­фор­мационных ус­луг и муль­ти­ме­диа - ком­па­нии «Dell Computer», «France Té­lécom Mo­biles Services», «Cap Gemini» (раз­ра­бот­ка ком­пь­ю­тер­но­го про­грамм­но­го обес­пе­че­ния, в том числе для бан­ков), «Genesys» (один из ми­ро­вых ли­де­ров по об­слу­жи­ва­нию те­ле­кон­фе­рен­ций). Пред­при­ятия ком­па­ний IBM (один из ев­ропейских ли­де­ров по вы­пус­ку вы­со­ко­про­из­во­дительных ком­пь­ю­те­ров - мейн­фрей­мов), «PixTech» (дис­плеи), «Ubi Soft» (ви­део­иг­ры).

С 1980-х годов ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся сек­тор ме­ди­ци­ны и фар­ма­цев­ти­ки. Монпелье - важ­ный центр про­изводства медицинской ди­аг­но­сти­че­ской (в том числе «HORIBA ABX» - ев­ропейский ли­дер по из­го­тов­ле­нию ге­ма­то­ло­гических ана­ли­за­то­ров; «DMS - APELEM» - рент­ге­но­гра­фическое и другие обо­ру­до­ва­ние) и другие ап­па­ра­ту­ры («SMS France» - ве­ду­щая французская ком­па­ния по про­изводству боль­нич­ных ин­фор­мационных сис­тем). Пред­при­ятия элек­тро­тех­нической, швей­ной, хи­мической (ми­неральные удоб­ре­ния), пищевой промышленности.

Монпелье - тра­диционный круп­ный центр ви­но­де­лия и ви­но­тор­гов­ли.

В пре­де­лах аг­ло­ме­ра­ции Монпелье -15 тех­но­пар­ков (около 1,5 тыс. пред­при­ятий, 300 тыс. за­ня­тых), в том числе Montpellier Médi­terranée Technopole [дея­тель­ность тес­но свя­за­на с уни­вер­си­тет­ски­ми цен­тра­ми Кем­брид­жа (Ве­ли­ко­бри­та­ния) и Гей­дель­бер­га (Гер­ма­ния)].

Близ Монпелье - руи­ны гал­ло-римской вил­лы Лу­пи­ан (I век до н. э. - VI век н. э., мо­заи­ки), ро­ман­ская церковь Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в деревне Ма­ге­лон (XI век), бе­не­дик­тин­ское аб­бат­ст­во Св. Гиль­о­ма Же­лон­ско­го в деревне Сен-Гий­ем-лё-Де­зерт (ос­но­ва­но в 806 году; цер­ковь XI-XII веков, ко­ло­коль­ня XV века; вклю­че­но в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия), цис­тер­ци­ан­ское аб­бат­ст­во Валь­мань (ос­но­ва­но в 1139 году, го­тическая цер­ковь XIII-XIV веков); так­же при­мор­ские ку­рор­ты Кар­нон, Ла-Гранд-Мот, Па­ла­вас-ле-Фло и Виль­нёв-ле-Ма­ге­лон.

Дополнительная литература:

Germain А. La Renaissance а̀ Montpel­lier. Montpellier, 1871. [P.], 2009;

Roque L. Biographie Montpélliéraine: peintres, sculpteurs et architectes. Montpellier, 1877;

Ре­ву­нен­ко­ва Н. В. На­се­ле­ние Мон­пе­лье в XII в. // Сред­ние ве­ка. 1967. Вып. 30;

Vidal H. Montpel­lier. Portrait d’une ville. Montpellier, 1975;

Fab­re G. Montpellier, 985–1985. Montpellier, 1985;

Sournia B. Montpellier: la demeure mé­diévale. Montpellier, 1991;

Sournia B. Montpellier, la demeure classique. P., 1994.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)