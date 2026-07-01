МОНПЕЛЬЕ
МОНПЕЛЬЕ - город на юге Франции, центр региона Лангедок-Руссильон, администртивный центр департамента Эро.
Население 266,6 тыс. человек (2012 год), с пригородами свыше 580 тыс. человек (около 1/4 населения - выходцы из Алжира и других стран Африки, а также иностранные рабочие и студенты).
Расположен на р. Лез, в 11 км от Лионского залива Средиземного моря Узел железных (в том числе высокоскоростных TGV) и автомобильных дорог. Международный аэропорт (1946 год; в 8 км к юго-востоку от Монпелье). Городская сеть проката велосипедов (с 2007 года; около 50 пунктов).
Впервые упоминается в 985 году как Монтепестеларио (лат. Montepestelario, буквально - Гора пастилей - травы, из которой делали краситель для тканей).
С XI века важный торговый и ремесленный центр, до середины XIV века второй по значению город Франции и один из богатейших городов Европы. Около 1160 года в Монпелье открылась юридическая школа, в 1180 году - медицинская (на их базе в 1220 году возник университет, официально утверждённый буллой папы Римского Николая IV в 1289 году).
До 1213 года Монпелье - главный город сеньории под властью семьи Гийемов. В 1204 году Монпелье по случаю бракосочетания Марии, последней из рода Гийемов, с арагонским королём Педро II получил хартию, подтверждавшую городские вольности, в том числе право избирать совет из 12 консулов. В 1213 году перешёл во владение Арагона. В ходе Альбигойских войн Монпелье принял сторону крестоносцев. В 1215 году под председательством папского легата в городе прошёл Монпельерский собор, наметивший программу искоренения катаризма (см. Катары).
После раздела Арагонского королевства в 1276 году в составе королевства Майорка.
В 1349 году продан последним королём Майорки Хайме III (1324-1349 годы) французскому королю Филиппу VI Валуа; вошёл в состав французского королевского домена. В 1348 году в результате эпидемии чумы потерял половину 40-тысячного населения.
В XV-XVI веках переживал период экономического роста, обусловленного в том числе активной заморской торговлей, и интенсивного строительства. С начала XVI века главный город женералите Нижний Лангедок, резиденция интенданта Нижнего и Верхнего Лангедока. Также местонахождение Счётной палаты провинции Лангедок (окончательно с 1649 года). В 1536 году в Монпелье перенёс свою резиденцию епископ Магелона.
С 1567 года под контролем кальвинистов (см. Кальвинизм). По Нантскому эдикту 1598 года Монпелье - одна из главных оставшихся за кальвинистами крепостей. В 1622 году после долгой осады взят королевскими войсками. В 1704 году основана Торгово-промышленная палата Монпелье. С 1736 года постоянное место заседаний штатов Лангедока.
В годы Французской революции XVIII века поддерживал центральное правительство. С 1790 года главный город депортамента Эро.
В конце XVI - начала XIV веков Монпелье - крупный центр производства фаянса. В 1839 году соединён железной дорогой с Сетом, в 1845 году - с Нимом, к 1856 году имел железнодорожное сообщение с Парижем, к 1860 году - с Тулузой и Бордо.
Во время Второй мировой войны оккупирован 16 ноября 1942 года германскими войсками, сильно пострадал в ходе бомбардировок 1944 года; освобождён французскими войсками 22 августа 1944 года.
В послевоенные годы один из наиболее динамично развивавшихся городов Франции; переживал бурный демографический рост, в том числе за счёт реиммигрантов из Алжира, переселенцев из Испании и стран Магриба. В результате административных реформ 1964-1982 годы, завершившихся принятием закона о децентрализации, Монпелье стал центром автономного административного региона Лангедок-Руссильон. В 1982 году соединён скоростной железной дорогой с Парижем. С 2002 года центр архиепископства.
Западная часть исторического центра Монпелье сохранила классицистическую застройку XVII-XVIII веков: ул. Фош с триумфальной аркой Дю-Пейру (1691 год, архитекторы О.Ш. д’Авиле, Ф. д’Орбе, барельефы - 1715 год, скульптор Ф. Бертран), ориентированной на Королевскую эспланаду Дю-Пейру (1689-1776 годы, архитекторы д’Авиле, Ж.А. Жираль) с памятником Людовику XIV (разрушен в 1792 году, современная статуя - 1838 год, скульптор Ж.Б. Дебе), а также с водонапорной башней («Павильон Пейру», 1768 год, Жираль), примыкающей к акведуку Сен-Клеман (1753-1772 годы).
В старой части города, с узкими извилистыми улицами, сохранились: крипта церкви Нотр- Дам-де-Табль (XI век, ныне Музей истории Монпелье; церковь разрушена в 1794 году), иудейская миква (бассейн для омовений; XIII век), башни городских укреплений Тур-де- Пенс (1196 год) и Тур-де-ла-Бабот (1196 год, верх надстроен для обсерватории в 1739-1745 годы); бывший дворец архиепископа (ныне медицинский факультет Университета Монпелье I; XIV век, расширен в XVIII веке), четырёхбашенная бенедиктинская церковь Св. Петра (1364 год- XVI век; с 1536 года собор; авиньонские архитекторы Бернар из Манса и Бертран Нугайроль; перестройки XVII-XVIII века; завершён в 1855-1875 годы, архитектор А. Ревуаль), так называемый дом Ракушки (XVI век), казна биржи (в XVI веке дом семьи Сапорта, перестроен в XVII-XVIII веках, архитектор Жираль; ныне Немецкий культурный центр), бывший монастырь урсулинок (XVII век), крепость Монпелье (1624-1627 годы).
В районе Сельнёв - церковь Сент-Круа (XII-XIV века).
В стиле генуэзских палаццо построены отели Люнаре, Манс, Одесан и другие (XVII век, архитектор С. Левесвиль). Среди церковных построек XVII-XVIII веков: часовня Сент-Фуа (1623 год), церковь Сен-Матьё, часовня Белых кающихся грешников (обе 1624 год), церковь Сен-Дени (1699-1707 годы, архитектор д’Авиле), новая церковь Нотр-Дам-де-Табль (1707-1748 годы, архитектор Жираль), церковь Сент-Элали (1741-1748 годы).
На окраинах Монпелье сохранились многочисленные дворцы XVIII века: Э. Фложерга (около 1700 года), Могер (1712-1715 годы, Жираль), д’О («Водяной замок»), д’Алько (1730 год) и другие.
В XVIII-XIX веков в центре Монпелье возведены Ратуша, отели, в том числе Гриффи (1760 год), Сен-Ком (1752-1757 годы, Жираль; ныне Торговая палата); префектура (1865-1870 годы, Ш. Безине), площадь Комедии со зданием театра (1888 год; ныне Национальная опера Монпелье) и фонтаном «Три грации» (1776 год, Э. д’Антуан), Дворец правосудия (перестроен в 1846-1853 годы), неоготические церкви Сен-Рош (1860-1867 годы), Сент-Анн (1866-1869 годы; ныне выставочный зал), протестантская церковь в неовизантийском стиле (1867-1870 годы).
Среди построек середины XX - начала XXI веков: церковь Сент-Терез (1932 год), часовня в честь Лурдской Богоматери (1935 год), район План-де-Жалад с университетским городком и стадионом (1950-1960 годы), церковь Нотр-Дам-де-ла-Пе (1960-е годы), мечеть (1977 год), район «Антигона» с осевой планировкой (1978-1989 годы, архитектор Р. Бофилл; площадь Золотого сечения с планом в виде квадрифолия, эспланада Европы, Отель-де-ла-Режьон, 1988 год; олимпийский бассейн, 1996 год), здание «Corum» (1988 год, архитектор К. Васкони; включает залы конференц-центра, оперного театра «Берлиоз» и другие), церковь Сен-Франсуа (1990-е годы), медиатека Ф. Гарсии Лорки (2001 год), новая Ратуша (2007-2011 годы, архитектор Ж. Нувель).
Крупный центр образования. Три университета: Монпелье I [1289 год, один из старейших в Европе, около 70 тыс. студентов; при университете - библиотека, анатомический музей (1794 год), обсерватория, ботанический сад (1593 год, старинная коллекция лекарственных растений, «Амазонская оранжерея»)], Монпелье II - науки и техники Лангедока (1970 год), Монпелье III им. Поля Валери (1970 год); Национальная высшая селско-хозяйственная школа (1872 год). Межуниверситетская (1890 год) и муниципальная библиотеки, Городская публичная библиотека (1927 год, 12 тыс. томов, около 10 тыс. гравюр).
Музеи: К. Атже (1813 год; в бывшем дворце архиепископа; коллекция живописи и графики XVI-XIX веков), Художейственный музей Ф.К. Фабра, уроженца Монпелье (1825 год; в здании бывшего иезуитского колледжа, 1682 год, и в так называемой Галерее Колонн, 1875-1878 годы; живопись и рисунок XVII-XX веков), Старого Монпелье (1982 год, в здании отеля Варенн, XVIII век), Лангедока (1992 год, художественный и археологический; в доме Жака Кёра, 1632 год), истории Монпелье и другие.
Национальная опера Монпелье (1755 год; современное название с 2002 года).
Театры: «Жан Вилар», «Жерар Филипп», «Ла Виста - Театр Средиземноморья» и другие. Национальный хореографический центр Монпелье.
В городе проходят международные фестивали кино стран Средиземноморья (с 1979 года), танцевальный «Монпелье данс» (с 1981 года), Музыкальный фестиваль Французского радио (с 1985 года), театральный «Весна комедиантов» (с 1987 года), торговая выставка-ярмарка «Creativa Montpellier» (с 1998 года).
Клуб «Монпелье» (1919 год) выступает в Первой Лиге французского футбола; принимает соперников на «Стад де ла Моссон» (около 33 тыс. мест); чемпион страны (2012 год), обладатель Кубка Франции (1929 год, 1990 год). Регбийный клуб «Монпелье Эро» (1986 год) - один из ведущих в стране; проводит матчи на «Стад Ив-де-Мане» (15 тыс. мест). В Монпелье также есть хоккейный, гандбольный и ватерпольный клубы, выступающие в национальных чемпионатах и европейских клубных турнирах. В 1985 году в Монпелье состоялся шахматный турнир претендентов на мировое первенство.
Монпелье входит в число ведущих французских центров высоких технологий. Основа городской экономики - НИОКР и производство в области информационных и коммуникационных технологий, медицины, фармацевтики и биотехнологий, агрономии и охраны окружающей среды.
Действуют государственные н.-и. центры, а также многочисленные лаборатории частных компаний («Sanofi - Aventis», «Idenix Pharmaceuticals», «Chauvin - Bausch & Lomb» и другие). Лидеры сектора информационных услуг и мультимедиа - компании «Dell Computer», «France Télécom Mobiles Services», «Cap Gemini» (разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе для банков), «Genesys» (один из мировых лидеров по обслуживанию телеконференций). Предприятия компаний IBM (один из европейских лидеров по выпуску высокопроизводительных компьютеров - мейнфреймов), «PixTech» (дисплеи), «Ubi Soft» (видеоигры).
С 1980-х годов активно развивается сектор медицины и фармацевтики. Монпелье - важный центр производства медицинской диагностической (в том числе «HORIBA ABX» - европейский лидер по изготовлению гематологических анализаторов; «DMS - APELEM» - рентгенографическое и другие оборудование) и другие аппаратуры («SMS France» - ведущая французская компания по производству больничных информационных систем). Предприятия электротехнической, швейной, химической (минеральные удобрения), пищевой промышленности.
Монпелье - традиционный крупный центр виноделия и виноторговли.
В пределах агломерации Монпелье -15 технопарков (около 1,5 тыс. предприятий, 300 тыс. занятых), в том числе Montpellier Méditerranée Technopole [деятельность тесно связана с университетскими центрами Кембриджа (Великобритания) и Гейдельберга (Германия)].
Близ Монпелье - руины галло-римской виллы Лупиан (I век до н. э. - VI век н. э., мозаики), романская церковь Святых Петра и Павла в деревне Магелон (XI век), бенедиктинское аббатство Св. Гильома Желонского в деревне Сен-Гийем-лё-Дезерт (основано в 806 году; церковь XI-XII веков, колокольня XV века; включено в список Всемирного наследия), цистерцианское аббатство Вальмань (основано в 1139 году, готическая церковь XIII-XIV веков); также приморские курорты Карнон, Ла-Гранд-Мот, Палавас-ле-Фло и Вильнёв-ле-Магелон.
Дополнительная литература:
Germain А. La Renaissance а̀ Montpellier. Montpellier, 1871. [P.], 2009;
Roque L. Biographie Montpélliéraine: peintres, sculpteurs et architectes. Montpellier, 1877;
Ревуненкова Н. В. Население Монпелье в XII в. // Средние века. 1967. Вып. 30;
Vidal H. Montpellier. Portrait d’une ville. Montpellier, 1975;
Fabre G. Montpellier, 985–1985. Montpellier, 1985;
Sournia B. Montpellier: la demeure médiévale. Montpellier, 1991;
Sournia B. Montpellier, la demeure classique. P., 1994.