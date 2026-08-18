МОНОТИПИЯ
МОНОТИПИЯ - вид печатной графики.
От других разновидностей гравюры монотипия отличается отсутствием механических или технических воздействий на поверхность доски.
Техника монотипия заключается в нанесении красок от руки на гладкую поверхность печатной формы с последующим печатанием на станке. Полученный на бумаге оттиск всегда бывает единственным. Монотипия характеризуется тонкостью цветовых отношений и напоминает акварель; применяется также в соединении с офортом.
Техника монотипии известна с XVII века; изобретение приписывается итальянскому гравёру Дж.Б. Кастильоне. Наибольшее распространение получила с конца XIX века.
Среди мастеров, работавших в технике монотипии: У. Блейк, Э. Дега («Концерт в кафе "Амбасадор"» - пример соединения монотипии с темперой). В России в технике монотипии работали Е.С. Кругликова, А.В. Шевченко, Р.Н. Барто и другие.