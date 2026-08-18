МОНОТИПИЯ

МОНОТИПИЯ - вид пе­чат­ной гра­фи­ки.

От других раз­но­вид­но­стей гра­вю­ры монотипия от­ли­ча­ет­ся от­сут­ст­ви­ем ме­ха­нических или тех­нических воз­дей­ст­вий на по­верх­ность дос­ки.

Тех­ни­ка монотипия за­клю­ча­ет­ся в на­не­се­нии кра­сок от ру­ки на глад­кую по­верх­ность пе­чат­ной фор­мы с по­сле­дую­щим пе­ча­та­ни­ем на стан­ке. По­лу­чен­ный на бу­ма­ге от­тиск все­гда бы­ва­ет един­ст­вен­ным. Монотипия ха­рак­те­ри­зу­ет­ся тон­ко­стью цве­то­вых от­но­ше­ний и на­по­ми­на­ет ак­ва­рель; при­ме­ня­ет­ся так­же в со­еди­не­нии с офор­том.

Тех­ни­ка монотипии из­вест­на с XVII века; изо­бре­те­ние при­пи­сы­ва­ет­ся итальянскому гра­вё­ру Дж.Б. Кас­тиль­о­не. Наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ла с конца XIX века.

Сре­ди мас­те­ров, ра­бо­тав­ших в тех­ни­ке монотипии: У. Блейк, Э. Де­га («Кон­церт в ка­фе "Ам­ба­са­дор"» - при­мер со­еди­не­ния монотипии с тем­пе­рой). В Рос­сии в тех­ни­ке монотипии ра­бо­та­ли Е.С. Круг­ли­ко­ва, А.В. Шев­чен­ко, Р.Н. Бар­то и другие.

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