МОНОТЕИЗМ
МОНОТЕИЗМ (от моно... и греч. ϑεός-– бог) - религиозный и философский термин, обозначающий веру в существование и почитание одного Бога; отличен от политеизма (многобожия) и генотеизма (исходящего из веры в одного высшего бога, которому подчинены многочисленные низшие боги).
В современной научной литературе большинство исследователей к монотеистическим религиям относят иудаизм, христианство и ислам. Для этих религий, при их принципиальных отличиях друг от друга, характерно понимание и почитание безначального Бога как личности, творца всего сущего, истины и источника всех благ, промыслителя человеческих судеб и судьи. Главной особенностью христианского монотеизма является исповедание Бога как единосущной и нераздельной Троицы. Некоторые исследователи предполагают близкими к монотеизму религиозным представления о боге Шан-ди в Китае, о верховном боге Мардуке у вавилонян, о Брахме (Вишну, Шиве) в Индии, об Амоне в Египте. Вместе с тем существует значит. число исследований, в которых утверждается, что монотеизм иудаизма развился из политеизма.
Термин «монотеизм» возник в XVII веке в английской теологической и филосовской литературе; впервые встречается у представителя кембриджского платонизма Г. Мора. В религиоведении Нового времени проблема соотношения монотеизма и политеизма рассматривалась либо на основе рационального анализа сущности религии, либо с исторической точки зрения, которая предполагала эмпирическое исследование религии и мифологии древних народов. Концепции прамонотеизма придерживался английский деист Э. Чербери, считавший, что основу самых древних религиозных представлений человека составляло учение о высшем существе - Боге.
В XVIII веке сложилось широко распространённое убеждение, что политеизм исторически предшествует монотеизму, который формируется только на основе рационального и научного объяснения мира (Д. Юм). В осмысление монотеизма внёс свою лепту немецкий идеализм. И. Кант отмечал, «что у всех народов сквозь самое слепое многобожие всё же пробиваются искры монотеизма» («Критика чистого разума»); Ф. Шеллинг рассматривал монотеизм как скрытую религиозно-метафизическую подоснову истории человечества, которая находит своё выражение в христианском понимании Бога как Троицы («Философия откровения»). В XIX веке религиоведение испытало на себе влияние атеизма (Л. Фейербах, К. Маркс) и позитивизма, проявившего себя в исторических исследованиях древних религий. О. Конт развивал учение о последовательно сменяющих друг друга эпохах - теологической, метафизической и позитивной; выделял в развитии теологической эпохи три хронологических этапа: фетишизм, политеизм и монотеизм и видел в монотеизме основу будущей универсальной «религии человечества» («Курс позитивной философии»).
В XX веке обоснованию монотеизма как изначальной формы религии был посвящён фундаментальный труд «Происхождение идеи Бога» немецкого этнолога и лингвиста, католического священника В. Шмидта, опиравшегося на критику анимистической теории Э.Б. Тайлора шотландским религиоведом Э. Лэнгом. Однако теоретические положения работы Шмидта не получили всеобщего признания. З. Фрейд, соединяя метод исторической критики библейских книг с психоанализом, утверждал, что иудаизм своим монотеизмом обязан пророку Моисею, который якобы был не евреем, а высокопоставленным египтянином, приверженцем введённой фараоном Аменхотепом IV (Эхнатоном) новой религии, исповедующей единого бога Атона («Человек по имени Моисей и монотеистическая религия»).
Во второй половине XX века немецкий исследователь Я. Ассман (р. 1938 год) в работах по религии Древнего Египта, ставших предметом широких дискуссий, рассматривал монотеистическую религию бога Атона как первую в истории человечества «учреждённую религию», которая в череде других религий (моисеевский яхвизм, буддизм, христианство, ислам) отрицает естественный политеизм и «переориентирует на трансцендентное спасение».
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