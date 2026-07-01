МОНОТЕИЗМ

МОНОТЕИЗМ (от мо­но... и греч. ϑεός-– бог) - ре­лигиозный и фи­лософский тер­мин, обо­зна­чаю­щий ве­ру в су­ще­ст­во­ва­ние и по­чи­та­ние од­но­го Бо­га; от­ли­чен от по­ли­те­из­ма (мно­го­бо­жия) и ге­но­те­из­ма (ис­хо­дя­ще­го из ве­ры в од­но­го выс­ше­го бо­га, ко­то­ро­му под­чи­не­ны мно­го­численные низ­шие бо­ги).

В современной на­учной литературе боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей к мо­но­теи­стическим ре­ли­ги­ям от­но­сят иу­да­изм , хри­сти­ан­ст­во и ис­лам. Для этих ре­ли­гий, при их прин­ци­пи­аль­ных от­ли­чи­ях друг от дру­га, ха­рак­тер­но по­ни­ма­ние и по­чи­та­ние без­началь­но­го Бо­га как лич­но­сти, твор­ца все­го су­ще­го, ис­ти­ны и ис­точ­ни­ка всех благ, про­мыс­ли­те­ля че­ло­ве­че­ских су­деб и су­дьи. Главной осо­бен­но­стью хри­сти­ан­ско­го монотеизма яв­ля­ет­ся ис­по­ве­да­ние Бо­га как еди­но­сущ­ной и не­раз­дель­ной Трои­цы. Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли пред­по­ла­га­ют близ­ки­ми к монотеизму ре­лигиозным пред­став­ле­ния о бо­ге Шан-ди в Ки­тае , о вер­хов­ном бо­ге Мар­ду­ке у ва­ви­ло­нян, о Брах­ме (Виш­ну, Ши­ве) в Ин­дии, об Амо­не в Егип­те. Вме­сте с тем су­ще­ст­ву­ет зна­чит. чис­ло ис­сле­до­ва­ний, в ко­то­рых ут­вер­жда­ет­ся, что монотеизм иу­да­из­ма раз­вил­ся из по­ли­те­из­ма.

Тер­мин «монотеизм» воз­ник в XVII веке в английской тео­ло­ги­че­ской и фи­лосовской литературе; впер­вые встре­ча­ет­ся у пред­ста­ви­те­ля кем­бридж­ско­го пла­то­низ­ма Г. Мо­ра. В ре­ли­гио­ве­де­нии Но­во­го вре­ме­ни про­бле­ма со­от­но­ше­ния монотеизма и по­ли­те­из­ма рас­смат­ри­валась ли­бо на ос­но­ве ра­цио­наль­но­го ана­ли­за сущ­но­сти ре­ли­гии, ли­бо с ис­то­рической точ­ки зре­ния, ко­то­рая пред­по­ла­га­ла эм­пи­рическое ис­сле­до­ва­ние ре­ли­гии и ми­фо­ло­гии древ­них на­ро­дов. Кон­цеп­ции пра­мо­но­те­из­ма при­дер­жи­вал­ся английский де­ист Э. Чер­бе­ри, счи­тав­ший, что ос­но­ву са­мых древ­них ре­лигиозных пред­став­ле­ний че­ло­ве­ка со­став­ля­ло уче­ние о выс­шем су­ще­ст­ве - Бо­ге.

В XVIII веке сло­жи­лось ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ное убе­ж­де­ние, что по­ли­те­изм ис­то­ри­че­ски пред­ше­ст­ву­ет монотеизму, ко­то­рый фор­ми­ру­ет­ся толь­ко на ос­но­ве ра­цио­наль­но­го и на­учного объ­яс­не­ния ми­ра (Д. Юм). В ос­мыс­ле­ние монотеизма внёс свою леп­ту немецкий идеа­лизм. И. Кант от­ме­чал, «что у всех на­ро­дов сквозь са­мое сле­пое мно­го­бо­жие всё же про­би­ва­ют­ся ис­кры мо­но­те­из­ма» («Кри­ти­ка чис­то­го ра­зу­ма»); Ф. Шел­линг рас­смат­ри­вал монотеизм как скры­тую ре­ли­ги­оз­но-ме­та­фи­зическую под­ос­но­ву ис­то­рии че­ло­ве­че­ст­ва, ко­то­рая на­хо­дит своё вы­ра­же­ние в хри­сти­ан­ском по­ни­ма­нии Бо­га как Трои­цы («Фи­ло­со­фия от­кро­ве­ния»). В XIX веке ре­ли­гио­ве­де­ние ис­пы­та­ло на се­бе влия­ние ате­из­ма (Л. Фей­ер­бах, К. Маркс) и по­зи­ти­виз­ма, про­явив­ше­го се­бя в ис­то­рических ис­сле­до­ва­ни­ях древ­них ре­ли­гий. О. Конт раз­ви­вал уче­ние о по­сле­до­ва­тель­но сме­няю­щих друг дру­га эпо­хах - тео­ло­ги­че­ской, ме­та­фи­зи­че­ской и по­зи­тив­ной; вы­де­лял в раз­ви­тии тео­ло­гической эпо­хи три хро­но­ло­гических эта­па: фе­ти­шизм, по­ли­те­изм и монотеизм и ви­дел в монотеизме ос­но­ву бу­ду­щей уни­вер­саль­ной «ре­ли­гии че­ло­ве­че­ст­ва» («Курс по­зи­тив­ной фи­ло­со­фии»).

В XX веке обос­но­ва­нию монотеизма как из­на­чаль­ной фор­мы ре­ли­гии был по­свя­щён фун­даментальный труд «Про­ис­хо­ж­де­ние идеи Бо­га» немецкого эт­но­ло­га и лин­гвис­та, ка­то­лического священника В. Шмид­та, опи­рав­ше­го­ся на кри­ти­ку ани­ми­стической тео­рии Э.Б. Тай­ло­ра шотландским ре­ли­гио­ве­дом Э. Лэн­гом . Од­на­ко тео­ре­тические по­ло­же­ния ра­бо­ты Шмид­та не по­лу­чи­ли все­об­ще­го при­зна­ния. З. Фрейд, со­еди­няя ме­тод ис­то­рической кри­ти­ки биб­лей­ских книг с пси­хо­ана­ли­зом, ут­вер­ждал, что иу­да­изм сво­им монотеизмом обя­зан про­ро­ку Мои­сею, ко­то­рый яко­бы был не ев­ре­ем, а вы­со­ко­по­став­лен­ным егип­тя­ни­ном, при­вер­жен­цем вве­дён­ной фа­рао­ном Амен­хо­те­пом IV (Эх­на­то­ном) но­вой ре­ли­гии, ис­по­ве­дую­щей еди­но­го бо­га Ато­на («Че­ло­век по име­ни Мои­сей и мо­но­теи­сти­че­ская ре­ли­гия»).

Во второй половине XX века немецкий ис­сле­до­ва­тель Я. Асс­ман (р. 1938 год) в ра­бо­тах по ре­ли­гии Древ­не­го Егип­та, став­ших пред­ме­том ши­ро­ких дис­кус­сий, рас­смат­ри­вал мо­но­теи­стическую ре­ли­гию бо­га Ато­на как пер­вую в ис­то­рии че­ло­ве­че­ст­ва «уч­ре­ж­дён­ную ре­ли­гию», ко­то­рая в че­ре­де других ре­ли­гий (мои­се­ев­ский ях­визм, буд­дизм, хри­сти­ан­ст­во, ис­лам) от­ри­ца­ет ес­те­ст­вен­ный по­ли­те­изм и «пе­ре­ори­ен­ти­ру­ет на транс­цен­дент­ное спа­се­ние».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)