МОНОПОЛИЯ
МОНОПОЛИЯ (от моно... и греч. πωλέω - продавать) - экономическая ситуация (положение), когда производитель или продавец поставляет (выпускает) настолько значительную часть товаров или услуг определённого вида, что это позволяет ему влиять на отклонение цен на них от равновесного уровня путём установления монопольных цен и извлекать монопольную прибыль. Монополия может реализоваться и как монополия покупателя - в этом случае она называется монопсонией.
Экономическая монополия отличается от монополий, основанных на внеэкономических преимуществах (административных привилегиях, обладании уникальными природными ресурсами и т. п.), тем, что её монопольные позиции на рынке формируются на основе действия экономических законов. Она возникает в условиях капиталистической экономики, когда товарное (рыночное) производство начинает приобретать крупные масштабы. Монополия формируется прежде всего на базе действия тенденции концентрации производства и капитала, основанной на конкурентных преимуществах, приобретаемых в силу эффекта экономии от крупного масштаба производства. Кроме того, для капиталистического хозяйства характерно наличие естественных монополий, которые возникают в отраслях, где монопольная организация производства заведомо эффективнее конкурентной.
Монополия не всегда связана лишь с крупным производством. Небольшое производство на локальном рынке может также играть монопольную роль, если для потребителей велики издержки выхода на другие рынки или поиска товаров-заменителей. Кратковременно эффект монополии может возникать и в производстве сравнительно небольших масштабов при использовании здесь каких-либо уникальных преимуществ (напр., особо эффективных нововведений, освоения принципиально новых продуктов и т. п.). Однако по мере освоения таких преимуществ и другими предпринимателями монополии этого вида размывается и исчезает.
Возникновение и развитие монополий как массового явления относится к концу XIX – началу XX веков. Помимо промышленной монополии, возникали и банковские, которые начали сращиваться с первыми, что привело к образованию финансового капитала. Этим было положено начало действию тенденции преобладания финансового капитала над промышленным. Очень скоро обнаружилось, что монополии начинают использовать для укрепления своей монопольной власти в экономике не только экономические, но и внеэкономические методы, включая и воздействие на государственный аппарат, методы прямой коррупции. Монополии стремились полностью исключить всякую конкуренцию в отраслях, в которых они оперировали, вытесняя средний и мелкий бизнес. Это вызвало ответную реакцию - появилось антимонопольное законодательство с целью государственной защиты конкурентных условий на рынках.
Наличие частных монополий стало оказывать деформирующее влияние на конкурентный механизм поддержания сбалансированности капиталистической экономики. Особенно сильно их разрушительное влияние проявилось в период Великой депрессии, что повлекло за собой применение методов государственного регулирования производства, а впоследствии и огосударствление ряда монополий. Так, после Второй мировой войны в ряде европейских стран были национализированы крупнейшие металлургические, угольные, машиностроительные (в т. ч. автомобильные, авиационные и производящие военнуютехнику и вооружение) предприятия - в Великобритании была национализирована угольная отрасль, во Франции - автомобильный завод «Рено» и т. д.
В послевоенный период монополий в чистом виде (когда рынок захвачен одним производителем или продавцом на 100% или почти на 100%) стала довольно редким явлением. При этом ситуация чистой монополии вытеснена такими случаями, когда монопольное положение на рынке занимает не одна, а несколько фирм, что стало характеризоваться термином олигополия. Однако, несмотря на антимонопольное законодательство, монополии не исчезли, а в ряде случаев их существование прямо опирается на поддержку государства - как правило, в тех случаях, когда монополии позволяют захватить доминирующие или хотя бы влиятельные позиции на мировом рынке (так, в России крупный гос. холдинг Объединённая авиастроительная корпорация создан в условиях, когда две компании - «Боинг» и «Эрбас индастрис» - контролируют около 90% мирового производства дальнемагистральных пассажирских самолётов). Промежуточным между чистой монополией и олигополией является ситуация доминирования на рынке, что также позволяет извлекать монопольную прибыль. Российское антимонопольное законодательство относит к доминирующим компаниям такие, доля которых на рынке превышает 35%.
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