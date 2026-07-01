МОНОПОЛИЯ

МОНОПОЛИЯ (от моно... и греч. πωλέω - про­да­вать) - эко­но­ми­че­ская си­туа­ция (по­ло­же­ние), ко­гда про­из­во­ди­тель или про­да­вец по­став­ля­ет (вы­пус­ка­ет) на­столь­ко зна­чительную часть то­ва­ров или ус­луг оп­ре­де­лён­но­го ви­да, что это по­зво­ля­ет ему вли­ять на от­кло­не­ние цен на них от рав­но­вес­но­го уров­ня пу­тём ус­та­нов­ле­ния мо­но­поль­ных цен и из­вле­кать мо­но­поль­ную при­быль. Монополия мо­жет реа­ли­зо­вать­ся и как мо­но­по­лия по­ку­па­те­ля - в этом слу­чае она на­зы­ва­ет­ся мо­но­псо­ни­ей.

Экономическая монополия от­ли­ча­ет­ся от мо­но­по­лий, ос­но­ван­ных на вне­эко­но­мических пре­иму­ще­ст­вах (административных при­ви­ле­ги­ях, об­ла­да­нии уни­каль­ны­ми при­род­ны­ми ре­сур­са­ми и т. п.), тем, что её мо­но­поль­ные по­зи­ции на рын­ке фор­ми­ру­ют­ся на ос­но­ве дей­ст­вия эко­но­мических за­ко­нов. Она воз­ни­ка­ет в ус­ло­ви­ях ка­пи­та­ли­стической эко­но­ми­ки, ко­гда то­вар­ное (ры­ноч­ное) про­изводство на­чи­на­ет при­об­ре­тать круп­ные мас­шта­бы. Монополия фор­ми­ру­ет­ся пре­ж­де все­го на ба­зе дей­ст­вия тен­ден­ции кон­цен­тра­ции про­изводства и ка­пи­та­ла, ос­но­ван­ной на кон­ку­рент­ных пре­иму­ще­ст­вах, при­об­ре­тае­мых в си­лу эф­фек­та эко­но­мии от круп­но­го мас­шта­ба про­изводства. Кро­ме то­го, для ка­пи­та­листического хо­зяй­ст­ва ха­рак­тер­но на­ли­чие ес­те­ст­вен­ных мо­но­по­лий, ко­то­рые воз­ни­ка­ют в от­рас­лях, где мо­но­поль­ная ор­га­ни­за­ция про­изводства за­ве­до­мо эф­фек­тив­нее кон­ку­рент­ной.

Монополия не все­гда свя­за­на лишь с круп­ным про­изводством. Не­боль­шое про­изводство на ло­каль­ном рын­ке мо­жет так­же иг­рать мо­но­поль­ную роль, ес­ли для по­тре­би­те­лей ве­ли­ки из­держ­ки вы­хо­да на другие рын­ки или по­ис­ка то­ва­ров-за­ме­ни­те­лей. Крат­ко­вре­мен­но эф­фект монополии мо­жет воз­ни­кать и в про­изводстве срав­ни­тель­но не­боль­ших мас­шта­бов при ис­поль­зо­ва­нии здесь каких-либо уни­каль­ных пре­иму­ществ (напр., осо­бо эф­фек­тив­ных но­во­вве­де­ний, ос­вое­ния прин­ци­пи­аль­но но­вых про­дук­тов и т. п.). Од­на­ко по ме­ре ос­вое­ния та­ких пре­иму­ществ и другими пред­при­ни­ма­те­ля­ми монополии это­го ви­да раз­мы­ва­ет­ся и ис­че­за­ет.

Воз­ник­но­ве­ние и раз­ви­тие монополий как мас­со­во­го яв­ле­ния от­но­сит­ся к концу XIX – началу XX веков. По­ми­мо промышленной монополии, воз­ни­ка­ли и бан­ков­ские, ко­то­рые на­ча­ли сра­щи­вать­ся с пер­вы­ми, что при­ве­ло к об­ра­зо­ва­нию фи­нан­со­во­го ка­пи­та­ла. Этим бы­ло по­ло­же­но на­ча­ло дей­ст­вию тен­ден­ции пре­об­ла­да­ния фи­нан­со­во­го ка­пи­та­ла над про­мыш­лен­ным. Очень ско­ро об­на­ру­жи­лось, что монополии на­чи­на­ют ис­поль­зо­вать для ук­ре­п­ле­ния сво­ей мо­но­поль­ной вла­сти в эко­но­ми­ке не толь­ко эко­но­ми­че­ские, но и вне­эко­но­мические ме­то­ды, вклю­чая и воз­дей­ст­вие на государственный ап­па­рат, ме­то­ды пря­мой кор­руп­ции. Монополии стре­ми­лись пол­но­стью ис­клю­чить вся­кую кон­ку­рен­цию в от­рас­лях, в ко­то­рых они опе­ри­ро­ва­ли, вы­тес­няя сред­ний и мел­кий биз­нес. Это вы­зва­ло от­вет­ную ре­ак­цию - поя­ви­лось ан­ти­мо­но­поль­ное за­ко­но­да­тель­ст­во с це­лью государственной за­щи­ты кон­ку­рент­ных ус­ло­вий на рын­ках.

На­ли­чие ча­ст­ных монополий ста­ло ока­зы­вать де­фор­ми­рую­щее влия­ние на кон­ку­рент­ный ме­ха­низм под­дер­жа­ния сба­лан­си­ро­ван­но­сти ка­пи­та­ли­стической эко­но­ми­ки. Осо­бен­но силь­но их раз­ру­ши­тель­ное влия­ние про­яви­лось в пе­ри­од Ве­ли­кой де­прес­сии, что по­влек­ло за со­бой при­ме­не­ние ме­то­дов государственного ре­гу­ли­ро­ва­ния про­изводства, а впо­след­ст­вии и ого­су­дар­ст­вле­ние ря­да мо­но­по­лий. Так, по­сле Второй ми­ро­вой вой­ны в ря­де ев­ропейских стран бы­ли на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны круп­ней­шие ме­тал­лур­ги­че­ские, уголь­ные, ма­ши­но­строи­тель­ные (в т. ч. ав­то­мо­биль­ные, авиа­ци­он­ные и про­из­во­дя­щие во­еннуютех­ни­ку и воо­ру­же­ние) пред­при­ятия - в Ве­ли­ко­бри­та­нии бы­ла на­цио­на­ли­зи­ро­ва­на уголь­ная от­расль, во Фран­ции - ав­то­мо­биль­ный за­вод «Ре­но» и т. д.

В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од монополий в чис­том ви­де (ко­гда ры­нок за­хва­чен од­ним про­из­во­ди­те­лем или про­дав­цом на 100% или поч­ти на 100%) ста­ла до­воль­но ред­ким яв­ле­ни­ем. При этом си­туа­ция чис­той монополии вы­тес­не­на та­ки­ми слу­чая­ми, ко­гда мо­но­поль­ное по­ло­же­ние на рын­ке за­ни­ма­ет не од­на, а несколько фирм, что ста­ло ха­рак­те­ри­зо­вать­ся тер­ми­ном оли­го­по­лия. Од­на­ко, не­смот­ря на ан­ти­мо­но­поль­ное за­ко­но­да­тель­ст­во, монополии не ис­чез­ли, а в ря­де слу­ча­ев их су­ще­ст­во­ва­ние пря­мо опи­ра­ет­ся на под­держ­ку го­су­дар­ст­ва - как пра­ви­ло, в тех слу­ча­ях, ко­гда монополии по­зво­ля­ют за­хва­тить до­ми­ни­рую­щие или хо­тя бы влия­тель­ные по­зи­ции на ми­ро­вом рын­ке (так, в Рос­сии круп­ный гос. хол­динг Объ­е­ди­нён­ная авиа­строи­тель­ная кор­по­ра­ция соз­дан в ус­ло­ви­ях, ко­гда две ком­па­нии - «Бо­инг» и «Эр­бас ин­да­ст­рис» - кон­тро­ли­ру­ют около 90% ми­ро­во­го про­изводства даль­не­ма­ги­ст­раль­ных пас­са­жир­ских са­мо­лё­тов). Про­ме­жу­точ­ным ме­ж­ду чис­той монополией и оли­го­по­ли­ей яв­ля­ет­ся си­туа­ция до­ми­ни­ро­ва­ния на рын­ке, что так­же по­зво­ля­ет из­вле­кать мо­но­поль­ную при­быль. Российское ан­ти­мо­но­поль­ное за­ко­но­да­тель­ст­во от­но­сит к до­ми­ни­рую­щим ком­па­ни­ям та­кие, до­ля ко­то­рых на рын­ке пре­вы­ша­ет 35%.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)