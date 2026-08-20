МОНОМАШИЧИ

Мономашичи (Мономаховичи) — ветвь княжеского рода Рюриковичей , охватывающая потомков Владимира Всеволодовича Мономаха. Мономашичи традиционно считаются противниками другой ветви Рюриковичей — Ольговичей , хотя взаимодействие этих двух линий в действительности характеризовалось чередованием конфликтов и соглашений, в том числе скрепленных браками княжеских детей.

Старшие сыновья Владимира Мономаха, Мстислав Великий и Ярополк, последовательно становились киевскими князьями, консолидируя под своей рукой весь княжеский род, однако затем, в конце 1140-х — начале 1150-х годов, затяжной конфликт между старшей ветвью М., Мстиславичами (в первую очередь Изяславом Мстиславичем, сыном Мстислава Великого), и младшим братом Мстислава, Юрием Долгоруким, расколол не только М., но и большинство Рюриковичей, присоединявшихся то к одному, то к другому лагерю. Последствия этого конфликта были частично преодолены в 1180—1190-е, когда Рюрик Ростиславич, внук Мстислава Великого, сумел наладить отношения с Всеволодом Юрьевичем (Большое Гнездо). Именно в этот период летописец использует словосочетание «Володимерово племя», под которым и подразумевается восстановившая согласие большая семья потомков Владимира Мономаха

М. отличались высоким уровнем образования и тесными связями со странами Европы, унаследованными от основателя ветви, они финансово поддерживали храмы и монастыри, приобретали предметы искусства, при них развивались летописные центры. При Владимире Мономахе и его детях были осуществлены перемирия с половцами, скрепленные браками княжичей, которые послужили началом продолжительного взаимодействия с кочевниками.

Лит.: Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв. Династическая история сквозь призму антропонимики. М., 2006. М. Л. Лавренченко.