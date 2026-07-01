МОНОКУТУБА
МОНОКУТУБА - в Республике Конго (РК) - мунукутуба, китуба, в Демократической Республике Конго (ДРК) - киконго я лета. Один из языков межэтнического общения на территории Центральной Африки.
Распространён главным образом на юге и в столице РК и на юго-западе ДРК. Имеет статус их национальных языков; на монокутубу фактически переведена Конституция ДРК.
Число говорящих как на первом языке в РК около 1,5 млн. человек (оценка, 2012 год), в ДРК около 5 млн. человек (оценка, 2012 год).
Монокутуба - один из банту языков; представляет собой креолизованный язык (см. Креольские языки), развившийся (видимо, как торговый язык) на базе ряда диалектов конго вследствие интерференции со стороны местных языков.
Группы диалектов монокутубы: северная (РК), западная (ДРК, к западу от р. Кванго) и восточная (ДРК, к востоку от р. Кванго). Диалекты взаимопонимаемы.
Результатом креолизации явилось упрощение видо-временно́й системы, сокращение числа классов именных, тенденция к утрате тоном его фонологической значимости. Процесс усложнения грамматической структуры монокутубы, расширения его функций начался с 1940-х годов.
Категории времени и вида выражаются синтетическими и аналитическими способами (см. Синтетизм, Аналитизм), в отличие от других языков региона, в частности конго, где эти категории выражаются с помощью флексий. Для фонологической системы характерно наличие ударения; тон фонологически релевантен лишь для незначительного количества слов. В лексике заимствования из лингала и некоторых других языков банту, из португальского, французского и английского языков.
Язык младописьменный; письменность на латинской графической основе.
Имеется литература религиозного содержания.
Монокутуба используется в адмминистративной сферe, в начальном образовании, на нём ведутся теле- и радиопередачи.
Издания:
Fehderau H.W. Dictionnaire Kikongo (ya leta), anglais-français. Kinshasa, 1969;
Fehderau H.W. Dictionnaire Kituba (Kikongo ya leta) – anglais-français et vocabulaire français-Kituba. 2 éd. Kinshasa, 1992.