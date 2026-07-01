МОНОКУТУБА

МОНОКУТУБА - в Рес­пуб­ли­ке Кон­го (РК) - му­ну­ку­ту­ба, ки­ту­ба, в Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ке Кон­го (ДРК) - ки­кон­го я ле­та. Один из язы­ков меж­эт­нического об­ще­ния на тер­ри­то­рии Центральной Аф­ри­ки.

Рас­про­стра­нён главным образом на юге и в сто­ли­це РК и на юго-за­па­де ДРК. Име­ет ста­тус их национальных язы­ков; на монокутубу фак­ти­чес­ки пе­ре­ве­де­на Кон­сти­ту­ция ДРК.

Чис­ло го­во­ря­щих как на пер­вом язы­ке в РК около 1,5 млн. человек (оцен­ка, 2012 год), в ДРК около 5 млн. человек (оцен­ка, 2012 год).

Монокутуба - один из бан­ту язы­ков; пред­став­ля­ет со­бой кре­о­ли­зо­ван­ный язык (см. Кре­оль­ские язы­ки), раз­вив­ший­ся (ви­ди­мо, как тор­го­вый язык) на ба­зе ря­да диа­лек­тов кон­го вслед­ст­вие ин­тер­фе­рен­ции со сто­ро­ны ме­ст­ных язы­ков.

Груп­пы диа­лек­тов монокутубы: се­вер­ная (РК), за­пад­ная (ДРК, к за­па­ду от р. Кван­го) и вос­точ­ная (ДРК, к вос­то­ку от р. Кван­го). Диа­лек­ты взаи­мо­по­ни­мае­мы.

Ре­зуль­та­том кре­о­ли­за­ции яви­лось уп­ро­ще­ние ви­до-вре­мен­но́й сис­те­мы, со­кра­ще­ние чис­ла клас­сов имен­ных, тен­ден­ция к ут­ра­те то­ном его фо­но­ло­гической зна­чи­мо­сти. Про­цесс ус­лож­не­ния грам­ма­тической струк­ту­ры монокутубы, рас­ши­ре­ния его функ­ций на­чал­ся с 1940-х годов.

Ка­те­го­рии вре­ме­ни и ви­да вы­ра­жа­ют­ся син­те­тическими и ана­ли­тическими спо­со­ба­ми (см. Син­те­тизм, Ана­ли­тизм), в от­ли­чие от других язы­ков ре­гио­на, в ча­ст­но­сти кон­го, где эти ка­те­го­рии вы­ра­жа­ют­ся с по­мо­щью флек­сий. Для фо­но­ло­гической сис­те­мы ха­рак­тер­но на­ли­чие уда­ре­ния; тон фо­но­ло­ги­че­ски ре­ле­ван­тен лишь для не­зна­чительного ко­ли­че­ст­ва слов. В лек­си­ке за­им­ст­во­ва­ния из лин­га­ла и не­ко­то­рых дру­гих язы­ков бан­ту, из пор­тугальского, французского и английского язы­ков.

Язык мла­до­пись­мен­ный; пись­мен­ность на латинской гра­фической ос­но­ве.

Име­ет­ся литература ре­лигиозного со­дер­жа­ния.

Монокутуба ис­поль­зу­ет­ся в адмминистративной сфе­рe, в на­чаль­ном об­ра­зо­ва­нии, на нём ве­дут­ся те­ле- и ра­дио­пе­ре­да­чи.

Издания:

Fehderau H.W. Dictionnaire Ki­kon­go (ya leta), anglais-français. Kinshasa, 1969;

Fehderau H.W. Dictionnaire Kituba (Kikongo ya leta) – anglais-français et vocabulaire fran­çais-Kitu­ba. 2 éd. Kinshasa, 1992.

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