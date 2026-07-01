МОНОХОРД
МОНОХО́РД (позднелатинское monochordum, буквально - однострунник). 1) Также канон (древне-греч. ϰανών, буквально - линейка, прави́ло), инструмент, служащий для точного построения музыкальных интервалов путём фиксации различной длин струны.
Традицию современного употребления термина заложил Боэций (трактат «Основы музыки», начала VI века), который передал греческий термин «μονόχορδος ϰανών» («однострунный канон») как «monochordum regulare» («линейный монохорд»).
Инструмент состоит из основания (иногда - резонаторного ящика), на котором между двумя порожками закреплена натянутая струна. Под ней устанавливается тертий порожек (описывался также как магада, полушарие, мостик, звукодержатель и так далее), перемещение которого фиксирует звучащую часть струны. На основание монохорда может наноситься шкала делений, обозначающих соответствующие интервалы.
Известный со времён греческой античности (традиция приписывает его изобретение Пифагору), монохорд был важнейшим пособием в элементарном музыкальном образовании и основным прибором для проведения музыкально-акустических экспериментов в средние века, во времена Возрождения и барокко. Подробное органологическое описание канона впервые дано в трактате Птолемея «Гармоника» (кн. 1, гл. 8); Порфирий в комментариях к этому месту уточнил разметку струны для испытания всех пифагорейских консонансов (с добавлением ундецимы).
Принципы вычисления диатонических и некоторых энармонических интервалов на монохорде дал анонимный греческий автор (Псевдо-Евклид) в трактате «Деление канона» (IV-VI века н. э.).
Впервые расчёт всех интервалов во всём объёме античной совершенной системы выполнил Боэций.
В дальнейшем деление монохорда стало неотъемлемой составляющей музыкально-теоретических трактатов: одни авторы в той или иной мере воспроизводили Боэция (Фрутольф Бамбергский, XII век; Иоанн де Мурис, Г. Глареан и многие другие), другие - использовали монохорд в разработках оригинального музыкально-акустического учения и для практической демонстрации настройки музыкальных инструментов (Ф. Гафури, Л. Фольяно, Дж. Царлино, Ф. де Салинас, А. Веркмейстер).
Монохорд как измерительный прибор используется в акустике поныне; выпускается промышленностью под названием «сонометр».
2) В современной классификации музыкальных инструментов - общее название однострунных инструментов (среди них: гусла, трумшайт, музыкальный лук).