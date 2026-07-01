МОНОХОРД

МОНОХО́РД (позд­не­ла­тин­ское mono­chor­dum, буквально - од­но­струн­ник). 1) Так­же ка­нон (древне-греч. ϰανών, буквально - ли­ней­ка, пра­ви́­ло), ин­ст­ру­мент, слу­жа­щий для точ­но­го по­строе­ния музыкальных ин­тер­ва­лов пу­тём фик­са­ции различной длин стру­ны.

Тра­ди­цию современного упо­треб­ле­ния тер­ми­на за­ло­жил Боэ­ций (трак­тат «Ос­но­вы му­зы­ки», начала VI века), ко­то­рый пе­ре­дал греческий тер­мин «μονόχορδος ϰανών» («од­но­ст­рун­ный ка­нон») как «mo­no­chor­dum re­gu­la­re» («ли­ней­ный мо­но­хорд»).

Ин­стру­мент со­сто­ит из ос­но­ва­ния (ино­гда - ре­зо­на­тор­но­го ящи­ка), на ко­то­ром ме­ж­ду дву­мя по­рож­ка­ми за­кре­п­ле­на на­тя­ну­тая стру­на. Под ней ус­та­нав­ли­ва­ет­ся тертий по­ро­жек (опи­сы­вал­ся так­же как ма­га­да, по­лу­ша­рие, мос­тик, зву­ко­дер­жа­тель и так далее), пе­ре­ме­ще­ние ко­то­ро­го фик­си­ру­ет зву­ча­щую часть стру­ны. На ос­но­ва­ние монохорда мо­жет на­но­сить­ся шка­ла де­ле­ний, обо­зна­чаю­щих со­от­вет­ст­вую­щие ин­тер­ва­лы.

Из­вест­ный со вре­мён греческой ан­тич­но­сти (тра­ди­ция при­пи­сы­ва­ет его изо­бре­те­ние Пи­фа­го­ру), монохорд был важ­ней­шим по­со­би­ем в эле­мен­тар­ном музыкальном об­ра­зо­ва­нии и основным при­бо­ром для про­ве­де­ния музыкально-аку­стических экс­пе­ри­мен­тов в сред­ние ве­ка, во вре­ме­на Воз­ро­ж­де­ния и ба­рок­ко. Под­роб­ное ор­га­но­ло­гическое опи­са­ние ка­но­на впер­вые да­но в трак­та­те Пто­ле­мея «Гар­мо­ни­ка» (кн. 1, гл. 8); Пор­фи­рий в ком­мен­та­ри­ях к это­му мес­ту уточ­нил раз­мет­ку стру­ны для ис­пы­та­ния всех пи­фа­го­рей­ских кон­со­нан­сов (с до­бав­ле­ни­ем ун­де­ци­мы).

Прин­ци­пы вы­чис­ле­ния диа­то­ни­че­ских и не­ко­то­рых энар­мо­ни­че­ских ин­тер­ва­лов на монохорде дал ано­ним­ный греческий ав­тор (Псев­до-Евк­лид) в трак­та­те «Де­ле­ние ка­но­на» (IV-VI века н. э.).

Впер­вые рас­чёт всех ин­тер­ва­лов во всём объ­ё­ме ан­тич­ной со­вер­шен­ной сис­те­мы вы­пол­нил Бо­эций.

В даль­ней­шем де­ле­ние монохорда ста­ло не­отъ­ем­ле­мой со­став­ляю­щей музыкально-тео­ре­тических трак­та­тов: од­ни ав­то­ры в той или иной ме­ре вос­про­из­во­ди­ли Бо­эция (Фру­тольф Бам­берг­ский, XII век; Ио­анн де Му­рис, Г. Гла­ре­ан и многие другие), дру­гие - ис­поль­зо­ва­ли монохорд в раз­ра­бот­ках ори­ги­наль­но­го музыкально-аку­стического уче­ния и для прак­тической де­мон­ст­ра­ции на­строй­ки музыкальных ин­ст­ру­мен­тов ( Ф. Га­фу­ри , Л. Фоль­я­но, Дж. Цар­ли­но, Ф. де Са­ли­нас, А. Верк­мей­стер).

Монохорд как из­ме­рительный при­бор ис­поль­зу­ет­ся в аку­сти­ке по­ны­не; вы­пус­ка­ет­ся про­мыш­лен­ностью под названием «со­но­метр».

2) В современной клас­си­фи­ка­ции музыкальных ин­ст­ру­мен­тов - об­щее название од­но­струн­ных ин­ст­ру­мен­тов (сре­ди них: гус­ла, трум­шайт, му­зы­каль­ный лук).

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