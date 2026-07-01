МОНОФЕЛИТСТВО

Монофелитство («единовольство»; от древнегреч. μόνος — «единcтвенный» и θέλειν «желать», «изволить») — в христианстве традиционное название теологического учения о единой воле в Боге-Сыне, созданного в VII в. в Византии для примирения между миафизитами и диафизитами — противниками и приверженцами IV Вселенского собора в Халкедоне . Сам термин «монофелиты» (μονοθελῆται), который полемически искажает (упрощает) это учение, возник не ранее VIII в. (впервые, по-видимому, у Иоанна Дамаскина ).

Инициатором догматического компромисса выступил патриарх Константинопольский Сергий (610—638) — сторонник тезиса об «общей богомужней [богочеловеческой] действенности» (μία θεανδρική ενέργεια) Иисуса Христа, в общих чертах сформулированного еще в корпусе писаний Псевдо-Дионисия Ареопагита (V—VI в.). Стимулом послужили контакты императора Ираклия I с миафизитскими и диафизитскими архиереями. Итогом стало предложение различать естество / природу (φυσις) от действия / действенности (энергии) и, вслед за IV Вселенским собором, допуская сосуществование во Христе двух природ, утверждать единство не только его действенности / энергии, но и изволения (θέλησις), поскольку самостоятельность человеческой воли поглощалась волей божественной. В отличие от арианства и учения Церкви Востока («несторианства»), содержавших рационалистические элементы, М. нередко делало упор на сверхъестественном (обещания воскресить мертвецов и др.).

В 633 александрийский патриарх Кир заключил унию с частью египетских миафизитов на основании вероопределения о «единой богомужней действенности». Однако папа Римский Гонорий I в переписке с патриархом Сергием Константинопольским оспорил такое вероопределение и предложил сосредоточиться на учении о единой воле. Наиболее решительными противниками М. проя?вили себя монахи — преподобный Максим Исповедник и св. Софроний из Палестины. Первый полагал, что человеческая воля Христа, сохраняя самостоятельное бытие, подчинилась воле божественной по свободному выбору. Второй, тщетно пытавшийся переубедить Кира, и с 634, заняв патриарший престол в Иерусалиме, изложил свои доводы в Соборном послании (Epistola synodica) предстоятелям церквей и повел борьбу в защиту «двух энергий».В 638 Ираклий издал «Изложение» (

В 638 Ираклий издал «Изложение» (Έκθεσις) патриарха Сергия, одно­значно предписывавшее исповедовать во Христе единую волю, возбраняя рассуждения как об одной, так и о двух его энергиях. Замысел примирения с помощью М. провалился из-за арабских завоеваний, в результате которых Византийская империя вскоре потеряла области распространения миафизитства — Египет, Сирию и Армению (древнюю). Отныне диспуты вокруг М. разворачивались, главным образом, в Константинополе и Риме, где видным лидером монофелитов выступил Феодор, епископ Фарана на Синае, а их противниками — папы Северин и Иоанн IV. Наиболее успешно действовал против М. в Сев. Африке и Италии преподобный Максим.

В кризисной ситуации Констант II в 648 решил отозвать «Эктесис» и, издав «Образец о вере» (τύπος περὶ πίστεως), отменил и запретил споры «об одной или двух энергиях, об одной или двух волях»: признавались в полном объеме все определения первых четырех вселенских соборов, участники дискуссий с обеих сторон освобождались от ответственности за прошлые высказывания при условии отказа от дальнейших прений. Максим Исповедник счел это недопустимой защитой миафизитства и убедил папу св. Мартина I от имени Латеранского собора (649) осудить М., «Эктесис» и «Типос» и предать анафеме Сергия Константинопольского и Кира Александрийского. Как Максима, так и Мартина I Констант сурово наказал: заключил в тюрьму, после чего отправил в изгнание, где они умерли. Противостояние возоб­новилось после воцарения в 668 Константина V Погоната и завершилось синодом 679 в Риме под председательством папы Агафона и VI Вселенским собором 680—681 в Константинополе под председательством Константина V. Синод и собор объявили М. еретическим и провозгласили православным учение о двух естественных волях и двух естественных энергиях, чем утверждалась реальность человеческой природы Христа, хотя и подчиненной божественной. Вселенский собор также осудил Гонория I (за соглашательство с Ираклием и Сергием) и патриархов Константинопольского Петра и Антиохийского Макария (убежденного приверженца М.). Тем не менее, М. не было полностью искоренено, хотя и стало последним этапом в христологических дискуссиях VI—VII вв. В 711—713 император Вардан Филиппик ненадолго провозгласил М. официальной догмой византийской церкви, заставив духовенство принять его. Придерживавшаяся М. община маронитов отказалась от него только в эпоху Крестовых походов . Сегодня М. сохраняется лишь в качестве части миафизитских учений.

Лит .: Owsepian G . Die Entstehungsgeschichte des Monotheletismus nach ihren Quellen gepruft und dargestellt. Leipzig, 1897; Schonborn Сh. von . Sорhrоnе dе Jerusalem. Рaris, 1972; Lаrchеt J.-C. Sаint Махimе lе Соnfessеur (580—662). Рaris, 2003. Т. К . Кораев.