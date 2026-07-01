МОНОДРАМА

МОНОДРА́МА (от мо­но... и греч. δρᾶμα - дей­ст­вие). 1) Дра­ма , пред­на­зна­чен­ная для ис­пол­не­ния од­ним ак­тё­ром.

К монодраме от­но­сят­ся: пье­сы-мо­но­ло­ги (например, «О вре­де та­ба­ка» А.П. Че­хо­ва, 1886 год, и другие) и пье­сы (как пра­ви­ло, од­но­акт­ные), по­стро­ен­ные в фор­ме диа­ло­га с от­сут­ст­вую­щим на сце­не или без­молв­ст­вую­щим пер­со­на­жем («Пут­ник» В.Я. Брю­со­ва, 1911 год; «Че­ло­ве­че­ский го­лос» Ж. Кок­то , 1930 год).

К монодраме тя­го­те­ют пье­сы с дву­мя или не­сколь­ки­ми дей­ст­вую­щи­ми ли­ца­ми, в ко­то­рых вни­ма­ние со­сре­до­то­че­но на субъ­ек­тив­ном вос­при­ятии про­ис­хо­дя­ще­го цен­траль­ным пер­со­на­жем: «Не­зна­ком­ка» А.А. Бло­ка (1906 год), «Пред­став­ле­ние люб­ви» Н.Н. Ев­реи­но­ва (1910 год), «Ли­це­дей» (1984 год) и другие пье­сы Т. Берн­хар­да.

Не­ред­ко монодраму на­зы­ва­ют мо­но­спек­так­ли - сце­нические про­из­ве­де­ния, где все ро­ли ис­пол­ня­ет один ак­тёр (например, ми­ниа­тю­ры А.И. Рай­ки­на).

2) В му­зы­ке XVIII-XIX веков название «монодрама» при­ме­ня­лось к не­ко­то­рым об­раз­цам жан­ра ме­ло­дра­мы, пред­став­ляв­шим со­бой ме­ло­дек­ла­ма­цию с ор­ке­ст­ро­вым со­про­во­ж­де­ни­ем.

Сре­ди монодрамы XVIII века - «Пиг­ма­ли­он» Ж.Ж. Рус­со (поставлен в 1770 году), а так­же од­но­именное со­чи­не­ние Й.А. Бен­ды на тот же текст (1779 год).

В XIX веке к это­му жан­ру об­ра­тил­ся Г. Бер­ли­оз («Ле­лио, или Воз­вра­ще­ние к жиз­ни» для чте­ца и хо­ра, вы­сту­паю­щих на аван­сце­не, пев­цов-со­лис­тов и сим­фо­нического ор­ке­ст­ра, скры­тых за за­на­ве­сом, 1832 год).

К монодраме от­но­сят так­же не­ко­то­рые опе­ры XX века, пред­на­зна­чен­ные для од­но­го пев­ца (так называемые мо­но­опе­ры): «Ожи­да­ние» А. Шён­бер­га (1909 год), «Че­ло­ве­че­ский го­лос» Ф. Пу­лен­ка (1958 год, по од­но­именной мо­но­дра­ме Кок­то), «За­пис­ки су­ма­сшед­ше­го» Ю.М. Буц­ко (1965 год), «Вань­ка» А.Н. Хол­ми­но­ва (1979 год).

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