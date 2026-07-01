МОНОДРАМА
МОНОДРА́МА (от моно... и греч. δρᾶμα - действие). 1) Драма, предназначенная для исполнения одним актёром.
К монодраме относятся: пьесы-монологи (например, «О вреде табака» А.П. Чехова, 1886 год, и другие) и пьесы (как правило, одноактные), построенные в форме диалога с отсутствующим на сцене или безмолвствующим персонажем («Путник» В.Я. Брюсова, 1911 год; «Человеческий голос» Ж. Кокто, 1930 год).
К монодраме тяготеют пьесы с двумя или несколькими действующими лицами, в которых внимание сосредоточено на субъективном восприятии происходящего центральным персонажем: «Незнакомка» А.А. Блока (1906 год), «Представление любви» Н.Н. Евреинова (1910 год), «Лицедей» (1984 год) и другие пьесы Т. Бернхарда.
Нередко монодраму называют моноспектакли - сценические произведения, где все роли исполняет один актёр (например, миниатюры А.И. Райкина).
2) В музыке XVIII-XIX веков название «монодрама» применялось к некоторым образцам жанра мелодрамы, представлявшим собой мелодекламацию с оркестровым сопровождением.
Среди монодрамы XVIII века - «Пигмалион» Ж.Ж. Руссо (поставлен в 1770 году), а также одноименное сочинение Й.А. Бенды на тот же текст (1779 год).
В XIX веке к этому жанру обратился Г. Берлиоз («Лелио, или Возвращение к жизни» для чтеца и хора, выступающих на авансцене, певцов-солистов и симфонического оркестра, скрытых за занавесом, 1832 год).
К монодраме относят также некоторые оперы XX века, предназначенные для одного певца (так называемые монооперы): «Ожидание» А. Шёнберга (1909 год), «Человеческий голос» Ф. Пуленка (1958 год, по одноименной монодраме Кокто), «Записки сумасшедшего» Ю.М. Буцко (1965 год), «Ванька» А.Н. Холминова (1979 год).