МОНОДИЯ
МОНОДИЯ (греч. μονῳδία – пение или декламирование в одиночку) - музыкальный склад, главным фактурным признаком которого является одноголосие (пение или исполнение на музыкальном инструменте, возможно с октавным удвоением).
В отличие от одноголосно исполняемых мелодий, обрисовывающих или подразумевающих тональные функции (см. Тональность), произведения монодического склада не предполагают никакой гармонизации: закономерности их звуковысотной структуры современная наука объясняет как имманентные (как правило, с позиций модальности).
Монодическими по складу были древне-греческая и древне-римская музыка, сочинения средне-вековых менестрелей (трубадуров, труверов и миннезингеров), древнейшие богослужебные распевы христианской Церкви (григорианский хорал, знаменный распев), паралитургические песни (итальянские лауды, испанские кантиги, французские и английские одноголосные кондукты, древнейшие английские кэрол и другие).
Из ныне существующих профессиональных неевропейских музыкальных традиций подавляющая часть - монодические (индийская рага, арабская макам и многие другие). Значительная часть сохранившегося старинного фольклора европейских и неевропейских народов также представляет собой монодическую культуру.
Термином «Монодия» обозначают также сочинения для голоса в сопровождении бассо континуо, созданные в первой половины XVII века в Италии.
Ценное теоретическое свидетельство о «монодическом стиле» («stile monodico») содержится у италальянского теоретика музыки Дж. Дони (1640 год).