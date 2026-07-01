МОНОДИЯ

МОНОДИЯ (греч. μονῳδία – пе­ние или дек­ла­ми­ро­ва­ние в оди­ноч­ку) - музыкальный склад, глав­ным фак­тур­ным при­зна­ком ко­то­ро­го яв­ля­ет­ся од­но­го­ло­сие (пе­ние или ис­пол­не­ние на музыкальном ин­ст­ру­мен­те, воз­мож­но с ок­тав­ным уд­вое­ни­ем).

В от­ли­чие от од­но­го­лос­но ис­пол­няе­мых ме­ло­дий, об­ри­со­вы­ваю­щих или под­ра­зу­ме­ваю­щих то­наль­ные функ­ции (см. То­наль­ность), про­из­ве­де­ния мо­но­ди­чес­ко­го скла­да не пред­по­ла­га­ют ни­ка­кой гар­мо­ни­за­ции: за­ко­но­мер­но­сти их зву­ко­вы­сот­ной струк­ту­ры современная нау­ка объ­яс­ня­ет как им­ма­нент­ные (как пра­ви­ло, с по­зи­ций мо­даль­но­сти).

Мо­но­ди­че­ски­ми по скла­ду бы­ли древне-греческая и древне-римская му­зы­ка, со­чи­не­ния средне-вековых ме­не­ст­ре­лей (тру­ба­ду­ров, тру­ве­ров и мин­не­зин­ге­ров), древ­ней­шие бо­го­слу­жеб­ные рас­пе­вы хри­сти­ан­ской Церк­ви ( гри­го­ри­ан­ский хо­рал , зна­мен­ный рас­пев), па­ра­ли­тур­гические пес­ни (итальянские лау­ды, испанские кан­ти­ги, французские и английские од­но­го­лос­ные кон­дук­ты, древ­ней­шие английские кэ­рол и другие).

Из ны­не су­ще­ст­вую­щих профессиональных не­ев­ро­пей­ских музыкальных тра­ди­ций по­дав­ляю­щая часть - мо­но­ди­че­ские (индийская ра­га, арабская ма­кам и многие другие). Зна­чительная часть со­хра­нив­ше­го­ся ста­рин­но­го фольк­ло­ра ев­ро­пей­ских и не­ев­ро­пей­ских на­ро­дов так­же пред­став­ля­ет со­бой мо­но­ди­чес­кую куль­ту­ру.

Тер­ми­ном «Монодия» обо­зна­ча­ют так­же со­чи­не­ния для го­ло­са в со­про­во­ж­де­нии бас­со кон­ти­нуо, соз­дан­ные в первой половины XVII века в Ита­лии .

Цен­ное тео­ре­тическое сви­де­тель­ст­во о «мо­но­ди­че­ском сти­ле» («stile monodico») со­дер­жит­ся у италальянского тео­ре­ти­ка му­зы­ки Дж. До­ни (1640 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)