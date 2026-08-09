МОНО , ГАБРИЭЛЬ

Моно ( фр . Monod) , Габриэль (07.03.1844, Энгувиль — 10.04.1912, Версаль) — французский историк.

Выпускник Высшей нормальной школы (1862), затем преподаватель в лицее г. Лаваля. В 1876 вместе с Г. Фаньезом основал один из ведущих научных журналов Франции «Revue historique». М. считается также основателем нового для своего времени направления в исторической науке — так называемой Методической школы. Придерживался умеренных политических взглядов и полагал, что историческая наука должна соблюдать в политической жизни нейтралитет. В своих публикациях боролся с консервативно-легитимистским течением в исторической науке, сформировавшимся вокруг журнала «Revue des questions historiques». С 1874 руководил секцией в Практической школе высших исследований, профессор в Высшей нормальной школе (1880), специализировался по проблемам истории раннего Средневековья и методологии. Выступил против реорганизации Высшей Нормальной школы (1903). С 1905 возглавил кафедру Всеобщей истории и исторического метода в Коллеж-де-Франс. Во время знаменитого Дрейфуса дела выступал как дрейфусар. Оказывал влияние на работу Лиги прав человека (1898) и ряда министров образования Франции. Был женат (с 1873) на дочери А. И. Герцена Ольге. Среди известных учеников М. — поэт Шарль Пеги.

Соч. : Etudes critiques sur les sources de l’histoire merovingienne. 2 vol. Paris, 1872—1885; Jules Michelet, etude sur sa vie et ses oeuvres. Paris, 1905; Histoire de l’Europe et en particulier de la France de 395 a 1270. Paris, 1891 (совместно с Ch. Bemont); Etudes critiques sur les sources de l’histoire carolingienne. Paris, 1898; История Европы и преимущественно Франции в средние века (IV—XIV вв.) = Histoire de l’Europe et en particulier de la France de 395 a 1270 / Пер. с фр. слушательниц С.-Петерб. Высш. жен. курсов. СПб., 1894 (совместно с Ш. Бемоном); Об истории Общества Иисуса / Пер. Н. Попова // Орден иезуитов: правда и вымысел (сборник). М., 2007. С. 261—332.

Лит .: Carbonell Ch.-O. Histoire et historiens en France: une mutation ideologique des historiens francais (1865—1885). Toulouse, 1976; Bourde G., Martin H. Les ecoles historiques. Paris, 1983; Delacroix C., Dosse F., Garcia P. Les courants historiques en France, XIXe—XXe siecles. Paris, 1999; Joly L. Gabriel Monod et «l’Etat Monod». Une campagne nationaliste de Charles Maurras (1897—1931) // Revue historique. № 664. 2012. Р. 837—862. А. А. Митрофанов.