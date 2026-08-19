МОННЕ , ЖАН ОМЕР МАРИ ГАБРИЭЛЬ

Монне ( фр . Monnet) , Жан Омер Мари Габриэль (09.11.1888, Коньяк, деп. Шаранта — 16.03.1979, Ужарре, Иль-де-Франс) — французский государственный деятель, один из «отцов-основателей» Европейского Союза . Родился в семье виноторговца. Не получил систематического образования. С юных лет приобщился к семейному бизнесу, по делам которого два года работал в Англии и неоднократно бывал в Сев. Америке. В годы Первой мировой войны по поручению правительства занимался организацией морских перевозок продовольствия, снаряжения и сырья на торговых судах Франции и Англии. В 1919 был привлечен к работе по созданию Лиги Наций , став в 1920 заместителем Генерального секретаря этой международной организации. В декабре 1923 добровольно оставил этот пост и возвратился в семейный бизнес. Он стал представителем французских виноторговцев в США и Канаде. В конце 1920-х М. возглавил американский банк в Сан-Франциско, затем работал в Китае в качестве экономического советника Чан Кайши. По возвращении во Францию М. в декабре 1939 был назначен руководителем франко-британского Координационного комитета по вопросам совместного производства вооружений. В мае 1940 М. вел переговоры с У. Черчиллем о немедленном объединении Франции и Великобритании в единое государственное образование перед лицом германской агрессии. С приходом к власти во Франции капитулянтского правительства маршала Ф. Петена (июнь 1940) М. выступил в поддержку генерала де Голля , обратившегося 18 июня к нации с призывом продолжать сопротивление германской агрессии. С августа 1940 и до окончания войны М. по поручению британского правительства занимался закупками вооружений в США. В 1943 становится членом Французского комитета национального освобождения (ФКНО), а после сформирования Временного правительства в 1944 ведет по его поручению переговоры с США об оказании Франции финансово-экономической помощи. На посту правительственного комиссара по вопросам планирования (1945—1952) М. выступил инициатором введения элементов плановой экономики для решения задачи послевоенного восстановления Франции. С началом «Холодной войны» М. выступал за франко-германское примирение и быстрейшую интеграцию ФРГ в систему западных союзов. В 1950 он выдвигает план создания Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), принятый в апреле 1951 шестью западноевропейскими странами. В 1954 М. учредил общественный Комитет за Соединенные Штаты Европы, объединивший сторонников строительства европейской федерации. Идеи М. легли в основу Римского договора (25 марта 1957) о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС), прообраза будущего Европейского Союза. М. считал принципиально важным для успеха европейской интеграции привлечение Англии к участию в ЕЭС, что было реализовано в 1973. В 1975 М. отошел от активного участия в политической жизни, занявшись написанием воспоминаний. В 1979 Европейский Совет посмертно присвоил М. звание «почетного гражданина Европы». Столетие со дня рождения М. (9 ноября 1988) было отмечено перенесением его останков в парижский Пантеон.

Соч .: Memoires. Paris, 1976; Les Etats-unis d’Europe. Paris, 1992.

Лит .: Roussel E. Jean Monnet. Paris, 1996; Bossuat G. Wilkens A. Jean Monnet: l’Europe et les chemins de la paix. Paris, 2000; Joly M. Le Mythe Jean Monnet. Paris, 2007. П. П. Черкасов.