МОНМУТСКИЙ ГАЛЬФРИД (англ. Geoffrey of Monmouth)

Клирик валлийского происхождения. Наиболее известен своим сочинением «История королей Британии» (лат.Historia Regum Britanniae).

Нам очень мало известно о Гальфриде. Судя по всему, «Монмутский» указывает на его место рождения – Монмутшир, на юге Уэльса. Известно, что клирик из Монмута поддерживал дружеские отношения с монахом Карадоком из монастыря Лланкарфан, автором «Хроники королей Британии» - одного из первых крупных исторических сочинений на валлийском языке.

Монмутшир был графством, в котором со времен нормандского завоевания было сильно английское влияние. Поэтому не может вызывать удивление тот факт, что имя Гальфрида периодически появляется в оксфордских документах, где он преподает. Уже в конце своей жизни его назначает епископом Сент-Асафа (города на севере Уэльса), Теобальд архиепископ Кентерберийский.

«История королей Британии» - одно из первых исторических сочинений, которые английская историческая традиция считает «своими». В этом отношении, и только в этом, имя Гальфрида можно поставить рядом с именами Беды Достопочтенного и Гильды Премудрого. В нем отражается бриттская традиция историописания, чтобы подчеркнуть этот факт, название этого сочинения передают как «История бриттов».

Произведение содержит в себя ряд мифов, которые оказали значительное влияние на английскую культуру: миф о происхождении бриттов от троянцев, миф о короле Артуре и миф о короле Лире.

Сочинения:

История бриттов. Жизнь Мерлина / Послеслов. А. Д. Михайлова. М., 1984.

Иллюстрация:

Стилизованное изображение Гальфрида. XXI в.