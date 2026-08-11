МОНМУССО ГАСТОН
МОНМУССО́ ГАСТО́Н - французский политический и профсоюзный деятель, писатель.
Из семьи крестьян. Начал работать как столяр, в 1910 году перешёл в Государственную железнодорожную компанию, тогда же вступил во Всеобщую конфедерацию труда (ВКТ).
Стоял на позициях анархизма. Во время Первой мировой войны работал в тылу, после её окончания возглавил «революционное» течение в ВКТ. Ратовал за присоединение Французской социалистической партии (СФИО) к Коммунистическому интернационалу. В апреле 1920 года избран секретарём Федерации железнодорожников, один из вдохновителей массовой забастовки 1920 года, выступал с требованием национализации железных дорог. В мае 1920 года арестован, освобождён в марте 1921 года.
В 1921-1922 годы генеральный секретарь Объединения профсоюзов Парижского р-на. После образования Унитарной всеобщей конфедерации труда (УВКТ) её генеральный секретарь (июнь 1922 - ноябрь 1932 года). Представитель УВКТ (вместе с П. Семаром) на 2-м конгрессе Профинтерна (ноябрь – декабрь 1922 года), встречался с В.И. Лениным. С января 1922 года бессменный директор профсоюзного еженедельника «La Vie Ouvri ̀ere».
В начале 1920-х годов стоял на позициях «революционного синдикализма»: выступал против подчинения УВКТ Французской коммунистической партии (ФКП) (во второй половине 1920-х годов фактически признал её руководство), за сохранение автономии конфедерации в рамках Профинтерна. В 1925 году основал журал «La Révolution prolétarienne», где отстаивал свои взягляды. Один из организаторов политических кампаний против оккупации Рура (1923 год) (см. Рурский конфликт 1922-1923 годы), войны в Марокко (1925 год), осуждения Н. Сакко и Б. Ванцетти (1927 год) (см. Сакко - Ванцетти процесс 1920 год). Неоднократно подвергался арестам (1923, 1925, 1929, 1931 годы).
С 1925 года член ФКП, член ЦК (1926-1939 годы) и Политбюро (1926-1939 годы, 1956-1960 годы). Стоял на антимилитаристских позициях, выступил против франко-советского договора о взаимопомощи 1935 годы. Департамент Национальной ассамблеи (1936-1940 годы), выдвинул проект закона о создании государственого фонда помощи безработным, об амнистии участников забастовок. После запрета ФКП (сентябрь 1939 год) работал в подполье, заочно приговорён к 5 годам тюремного заключения (апрель 1940 год). Один из руководителей Движения Сопротивления на юге Франции, организатор подпольных ячеек в г. Лион. В 1944 году кандидат на пост комиссара республики в Марселе (Ш. де Голль отказался от назначения Г. Монмуссо из-за его членства в ФКП). В том же году избран депутатом Временной консультативной ассамблеи, в которой принял активное участие в составлении докладов по проблемам пенсионного обеспечения, национализации. В 1945-1960 годы секретарь воссоединённой ВКТ.
Автор сборников рассказов, отличающихся юмором, жизнелюбием, любовью к родному краю, - «Котомка Жана Бреко, уроженца Турени» («La musette de Jean Brécot, natif de Touraine», 1951 год); «Дядя Эжен по Жану Бреко» («L’oncle Eugène selon Jean Brécot», 1953 год). Именем Г. Монмуссо названы улицы в городах Иври- сюр-Сен, Гюйанкур и др.
Сочинения:
La musette. P., 1963.