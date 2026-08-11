МОНМУССО ГАСТОН

МОНМУССО́ ГАСТО́Н - французский по­ли­тический и проф­со­юз­ный дея­тель, пи­са­тель.

Из се­мьи кре­сть­ян. На­чал ра­бо­тать как сто­ляр, в 1910 году пе­ре­шёл в Государственную железнодорожную ком­па­нию, то­гда же всту­пил во Все­об­щую кон­фе­де­ра­цию тру­да (ВКТ).

Сто­ял на по­зи­ци­ях анар­хиз­ма. Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны ра­бо­тал в ты­лу, по­сле её окон­ча­ния воз­гла­вил «ре­во­лю­ци­он­ное» те­че­ние в ВКТ. Ра­то­вал за при­сое­ди­не­ние Фран­цуз­ской со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии (СФИО) к Ком­му­ни­сти­че­ско­му ин­тер­на­цио­на­лу. В апреле 1920 года из­бран сек­ре­та­рём Фе­де­ра­ции же­лез­но­до­рож­ни­ков, один из вдох­но­ви­те­лей мас­со­вой за­бас­тов­ки 1920 года, вы­сту­пал с тре­бо­ва­ни­ем на­цио­на­ли­за­ции же­лез­ных до­рог. В мае 1920 года аре­сто­ван, ос­во­бо­ж­дён в мар­те 1921 года.

В 1921-1922 годы ге­не­раль­ный сек­ре­тарь Объ­е­ди­не­ния проф­сою­зов Па­риж­ско­го р-на. По­сле об­ра­зо­ва­ния Уни­тар­ной все­об­щей кон­фе­де­ра­ции тру­да (УВКТ) её ге­не­раль­ный сек­ре­тарь (июнь 1922 - но­ябрь 1932 года). Пред­ста­ви­тель УВКТ (вме­сте с П. Се­ма­ром) на 2-м кон­грес­се Про­фин­тер­на (но­ябрь – декабрь 1922 года), встре­чал­ся с В.И. Ле­ни­ным . С января 1922 года бес­смен­ный ди­рек­тор проф­со­юз­но­го еже­не­дель­ни­ка «La Vie Ouvri ̀ere».

В начале 1920-х годов сто­ял на по­зи­ци­ях «ре­во­лю­ци­он­но­го син­ди­ка­лиз­ма»: вы­сту­пал про­тив под­чи­не­ния УВКТ Фран­цуз­ской ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии (ФКП) (во второй половине 1920-х годов фак­ти­че­ски при­знал её ру­ко­во­дство), за со­хра­не­ние ав­то­но­мии кон­фе­де­ра­ции в рам­ках Про­фин­тер­на. В 1925 году ос­но­вал журал «La Révolution prolétarien­ne», где от­стаи­вал свои взя­гля­ды. Один из ор­га­ни­за­то­ров по­ли­тических кам­па­ний про­тив ок­ку­па­ции Ру­ра (1923 год) (см. Рур­ский кон­фликт 1922-1923 годы), вой­ны в Ма­рок­ко (1925 год), осу­ж­де­ния Н. Сак­ко и Б. Ван­цет­ти (1927 год) (см. Сак­ко - Ван­цет­ти про­цесс 1920 год). Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­стам (1923, 1925, 1929, 1931 годы).

С 1925 года член ФКП, член ЦК (1926-1939 годы) и По­лит­бю­ро (1926-1939 годы, 1956-1960 годы). Сто­ял на ан­ти­ми­ли­та­рист­ских по­зи­ци­ях, вы­сту­пил про­тив фран­ко-советского до­го­во­ра о взаи­мо­по­мо­щи 1935 годы. Департамент Национальной ас­самб­леи (1936-1940 годы), вы­дви­нул про­ект за­ко­на о соз­да­нии государственого фон­да по­мо­щи без­ра­бот­ным, об ам­ни­стии уча­ст­ни­ков за­бас­то­вок. По­сле за­пре­та ФКП (сентябрь 1939 год) ра­бо­тал в под­по­лье, за­оч­но при­го­во­рён к 5 го­дам тю­рем­но­го за­клю­че­ния (апрель 1940 год). Один из ру­ко­во­ди­те­лей Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния на юге Фран­ции, ор­га­ни­за­тор под­поль­ных яче­ек в г. Ли­он. В 1944 году кан­ди­дат на пост ко­мис­са­ра рес­пуб­ли­ки в Мар­се­ле (Ш. де Голль от­ка­зал­ся от на­зна­че­ния Г. Монмуссо из-за его член­ст­ва в ФКП). В том же го­ду из­бран депутатом Временной кон­суль­та­тив­ной ас­самб­леи, в ко­то­рой при­нял ак­тив­ное уча­стие в со­став­ле­нии док­ла­дов по про­бле­мам пен­си­он­но­го обес­пе­че­ния, на­цио­на­ли­за­ции. В 1945-1960 годы секретарь вос­со­еди­нён­ной ВКТ.

Ав­тор сборников рас­ска­зов, от­ли­чаю­щих­ся юмо­ром, жиз­не­лю­би­ем, лю­бо­вью к род­но­му краю, - «Ко­том­ка Жа­на Бре­ко, уро­жен­ца Ту­ре­ни» («La musette de Jean Brécot, natif de Touraine», 1951 год); «Дя­дя Эжен по Жа­ну Бре­ко» («L’oncle Eugène selon Jean Brécot», 1953 год). Име­нем Г. Монмуссо на­зва­ны ули­цы в го­ро­дах Ив­ри- сюр-Сен, Гюй­ан­кур и др.

Сочинения:

La musette. P., 1963.