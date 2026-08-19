МОНИГЕТТИ ИППОЛИТ АНТОНОВИЧ
МОНИГЕ́ТТИ ИППОЛИ́Т АНТО́НОВИЧ (Ипполит Мартин Флориан) - российский архитектор, живописец, график; академик архитектуры (1847 год) и профессор архитектуры (1858 год) петербургской Академии Художеств.
Сын швейцарского купца, переселившегося в Россию. Закончил Строгановское училище в Москве (1835 год) и петербургской АХ (1839 год), где учился у А.П. Брюллова.
В 1840-1847 годы пенсионер АХ в Италии, Греции и странах Ближнего Востока.
С 1848 года служил архитектором Министерства императорского двора и уделов, в 1860 году был назначен архитектором Высочайшего двора. С 1848 года работал в Царском Селе над реконструкцией и проектированием парковых павильонов («Швейцарский домик», 1848 год; «Турецкая баня», 1850-1852 годы; «Детская фермочка», 1861 год; «Ламский павильон», 1866 год), занимался оформлением интерьеров Большого (Екатерининского) дворца (парадная лестница, 1860-1863 годы; Лионский зал, 1856-1863 годы).
В 1860-1866 годы - главный архитектор императорской дачи в Ливадии, где по его проектам были сооружены свыше 70 построек, в том числе перестроен дворец Потоцких (1862-1866 годы, не сохранилися) и возведены парковые павильоны в «татарском вкусе», а также дворцовая Крестовоздвиженская церковь в русско-византийском стиле.
По проектам И.А. Монигетти был построен ряд особняков и доходных домов в исторических стилях в Санкт-Петербурге (особняк Т.П. Дылёва, 1849-1850 годы; особняк князя С.А. Трубецкой, 1851 год; доходный дом Н.П. Жеребцовой, 1852-1854 годы, дворец графа М.В. Воронцовой, 1856-1857 годы) и Царском Селе (особняк и дача княгини З.И. Юсуповой, 1856-1859 годы).
Оформил интерьеры во дворце князей Юсуповых на р. Мойка в Санкт-Петербурге (1858-1860 годы), используя различные исторические стили (Гобеленовый зал, Помпейский коридор, Мавританская гостиная), реконструировал интерьеры Аничкова дворца (с 1875 года). Возвёл здание Политехнического музея в Москве в русском стиле (ныне - центральная часть комплекса; проект, 1873-1875 годы, реализация, 1874-1877).
По поручению Морского министерства создал внутренее убранство императорских яхт «Ливадия» и «Держава» (1869-1873).
Разработал проект православной церкви в Веве в Швейцарии (1864 году; реализован в 1872-1873 годы), спроектировал российский павильон для Всемирной выставки 1873 году в Вене.
По проектам И.А. Монигетти были выполнены пьедесталы для памятников работы И.Н. Шредера: Ф.Ф. Беллинсгаузену в Кронштадте (1870 год), Петру I в Петрозаводске (1872 год) и И.Ф. Крузенштерну в Санкт-Петербурге (1872 год).
С 1872 года член редакции журнала «Зодчий». С начала 1860-х годов работал на Императорском стеклянном заводе («Византийский сервиз», сервиз для яхты «Ливадия»).
Также был известен как мастер акварельного портрета и архитектор графики.
Сочинения:
И. Монигетти. К. Рахау. М. Месмахер. Архитектурные проекты... (Кат.). СПб., 2005.