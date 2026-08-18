МОНХЕ МОЛИНА , МАРИО

Монхе Молина ( исп. Monje Molina) , Марио (29.03.1929, Ирупана, Боливия — 15.01.2019, Москва) — боливийский политический деятель, один из основателей в 1950 и первый секретарь компартии Боливии (1956—1967). Во время партизанской войны Э. Че Гевары в Боливии отказался подчинить ему партию и признать лидерство Гевары. По итогам кризиса в связи с действиями отряда Че Гевары ушел с поста первого секретаря, но его действия были одобрены партией. Фидель Кастро назвал М. М. предателем, что привело к остракизму со стороны прокубинских левых и определило судьбу М. М. Во время правого переворота 1971 участвовал в вооруженном сопротивлении военным, был арестован и в 1972 был выслан в Европу. Перебрался в СССР как беженец Красного Креста. Принял советское гражданство, работал научным сотрудником в Институте Латинской Америки АН СССР, поддерживал тесную связь с компартией Боливии. В Боливию более не возвращался.

Лит .: El Che en Bolivia. Documentos y Testimonios / Carlos Soria Galvarro, recopilacion, notas etc. T. 1—4. La Paz, 2005; Jeifets L., Jeifets V. «Disculpanos, Mario: te hemos enganado», — eran las palabras del Che. La entrevista con Mario Monje Molina // Pacarina del Sur. ano 11, num. 42. Enero-Marzo, 2020; Schelchkov A. La historia del comunismo boliviano: el PCB: entre trastornos internos y la agenda internacional // Izquierdas. Santiago de Chile, No. 50. Junio 2021. А. А. Щелчков.