МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1921

Монгольская народная революция 1921 — национально-демократическая революция, в результате которой сформировалась монгольская нация, независимая от китайского суверенитета.

Гражданская война в России 1917—1922 серьезно повлияла на ход политических процессов в Монголии: китайское руководство, осознавая слабость России и невозможность обеспечения ею условий русско-монгольско-китайского (Кяхтинского) соглашения 1915 об автономном статусе Монголии, приняло решение вернуть страну под прямое управление Пекина. В 1918—1919 в Монголию были введены китайские войска; началась планомерная работа по вербовке представителей монгольских элит.

Подобная политика оказалась успешной, и в сентябре 1919 в Урге (ныне Улан-Батор) состоялся съезд хошунных князей, большинство из которых уже к октябрю 1919 выступало за ликвидацию автономии Внешней Монголии и ее полное присоединение к Китаю. Была принята соответствующая петиция, подтверждавшая добровольный отказ от автономных прав. 17 ноября 1919 премьер-министр и все пять министров автономного правительства подписали письмо о добровольном роспуске правительства. Богдо-гэгэн VIII (главный буддийский иерарх Монголии) — Богдо-хан (великий хан), возглавлявший борьбу за независимость страны в 1911—1912 и являвшийся верховным правителем Монголии, этот документ не подписал.

Президент Китайской Республики Сюй Шичан издал указ, согласно которому монгольский хан получал почетный титул, сохранял светскую власть над монголами, ему и его жене пекинское правительство обязалось выплачивать ежегодно большое жалованье, но несмотря на это сам он продолжал выступать за восстановление автономии.

При активном содействии белогвардейских войск барона Р. Ф. Унгерн-Штернберга в начале 1921 китайские силы удалось изгнать, и автономия была восстановлена. 15 февраля 1921, после освобождения столицы Урги от китайских войск, Богдо-хан был вновь возведен на престол и в начале марта 1921 сформировал новое правительство автономной Внешней Монголии. Оно просуществовало меньше года, но тем не менее успело осуществить важные мероприятия: создать властные структуры; начать восстанавливать промышленность, скотоводство и торговлю; наладить связь, финансовую и налоговую системы, армию и полицию; укрепить международные связи и т. д. Было создано министерство по делам религии, а также новые государственные органы в статусе государственных комитетов, ведающие вопросами таможни и пограничной стражи, столичного городского управления, уголовного розыска и наказаний и др.

Но уже 13 марта 1921 революционеры — члены Монгольской народной партии учредили Временную верховную администрацию Монгольского народного правительства, сокращенно именуемую в исторических документах «Временное правительство». 16 апреля 1921 Д. Бодо был назначен премьер-министром Временного народного правительства, а 16 июля 1921 этот орган государственной власти стал именоваться Народным правительством. В него входили три министерства: обороны во главе с Д. Сухэ-Батором, финансов во главе с Д. Чагдарджавом и внутренних дел во главе с Н. Билегсайханом.

Автономное правительство вынуждено было искать сближения с руководством партии, но не смогло переломить ситуацию. 6 июня 1921 Народная армия без единого выстрела вошла в Ургу. Эти события и получили название Народной революции. Вместе с армейскими частями в походе участвовали немногочисленные местные монгольские революционеры, которые фактически и взяли в свои руки власть. 20 августа 1921 монгольский дивизион арестовал барона Унгерна; 15 сентября 1921 в Новониколаевске (ныне Новосибирск) он был предан суду и расстрелян. 5 ноября правительство РСФСР признало Народное правительство Монголии единственно законным. Внешняя Монголия объявила о восстановлении независимости.

1 ноября 1921 Богдо-хан под принуждением подписал так называемый Клятвенный договор, по условиям которого он признавался конституционным монархом с довольно ограниченными полномочиями, передав всю полноту власти Народному правительству. Клятвенный договор утратил силу 20 мая 1924 после смерти Богдо-хана и провозглашения Монголии в ноябре 1924 Народной республикой.

Лит. : Михалев А. В. Монгольская революция 1921 года в советской и российской историографии: Диссертация на соискание ученой степени канд. ист. наук. Улан-Удэ, 2005; История Монголии. XX век / Отв. ред. Г. С. Яскина. М., 2007; Амарсанаа Ж., Батсайхан О., Т Y вшинтулга А. Монгол улсын засгийн газар 1911—2012 [История и основные институты правительственных учреждений Монголии (1911—2012)]. Улан-Баатар, 2013. П. Н. Дудин.