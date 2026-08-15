МОНГОЛЬСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1911 г.

МОНГОЛЬСКАЯ НИЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1911 ГОДА - мас­со­вое вы­сту­п­ле­ние, на­прав­лен­ное на дос­ти­же­ние не­за­ви­си­мо­сти Мон­го­лии.

Вы­зва­на так называемой но­вой по­ли­ти­кой (синь-чжэн) пра­ви­тель­ст­ва им­пе­рии Цин по от­но­ше­нию к Мон­го­лии Внеш­ней , пре­ду­смат­ри­вав­шей ко­ло­ни­за­цию монгольких зе­мель, пе­ре­се­ле­ние на неё китайских кре­сть­ян и ре­ор­га­ни­за­цию гражданского и во­енного управ­ле­ния в ду­хе об­щей транс­фор­ма­ции китайского государства.

В об­ста­нов­ке уг­ро­зы вклю­че­ния Мон­го­лии в со­став Ки­тая в ка­че­ст­ве од­ной из его про­вин­ций ле­том 1911 года в Ур­ге со­стоя­лось со­ве­ща­ние пат­рио­ти­че­ски на­стро­ен­ных монгольских кня­зей и час­ти ду­хо­вен­ст­ва, при­няв­шее ре­ше­ние сек­рет­но на­пра­вить в Санкт-Пе­тер­бург мис­сию для пе­ре­го­во­ров с российским пра­ви­тель­ст­вом о со­зда­нии не­за­ви­си­мо­го монгольского госу­дар­ст­ва под руководством гла­вы ла­маи­ст­ской (буд­дий­ской) церк­ви в Мон­го­лии бо­гдо-гэ­гэ­на .

Од­на­ко пра­ви­тель­ст­во Росийский им­пе­рии, свя­зан­ное до­го­вор­ны­ми обя­за­тель­ст­ва­ми с Япо­ни­ей и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей о раз­де­ле сфер влия­ния в этом ре­гио­не, на пе­ре­го­во­рах вы­ска­за­лось за ши­ро­кую ав­то­но­мию Внеш­ней Мон­го­лии в со­ста­ве Ки­тая, для дос­ти­же­ния ко­то­рой по­обе­ща­ло своё по­сред­ни­че­ст­во, фи­нан­со­вую и во­енную по­мощь. Не удов­ле­тво­рив­шись по­зи­ци­ей Рос­сии, по воз­вра­ще­нии де­ле­га­ции в Мон­го­лию в но­ябре 1911 года бо­гдо-гэ­гэн Джеб­зун-Дам­ба-ху­тух­та VIII и его ок­ру­же­ние при­сту­пи­ли к ре­ши­тель­ным дей­ст­ви­ям.

Был об­ра­зо­ван ко­ми­тет кня­зей и выс­ших лам - Временное управ­ле­ние все­ми де­ла­ми хал­ха­ско­го ху­рэн, ко­то­рое ра­зо­сла­ло монгольским князь­ям при­зыв объ­е­ди­нить­ся в са­мо­сто­ятельное государство. Уже к кон­цу но­ября 1911 года пов­стан­цы из­гна­ли цин­ско­го на­ме­ст­ни­ка из Ур­ги.

От име­ни бо­гдо-гэ­гэ­на 1 января 1911 года бы­ло об­на­ро­до­ва­но воз­зва­ние, про­воз­гла­сив­шее не­за­ви­си­мость Мон­го­лии. К кон­цу декабря 1911 года вся тер­ри­то­рия Внеш­ней Мон­го­лии кро­ме г. Коб­до (ны­не Ховд) бы­ла ос­во­бо­ж­де­на от китайских са­нов­ни­ков и гар­ни­зо­нов.

29 декабря 1911 года бо­гдо-гэ­гэн взо­шёл на трон с ти­ту­лом великого ха­на.

Од­на­ко уже в 1913 году по­сле российско-китайских пе­ре­го­во­ров в Кях­те, про­хо­див­ших без уча­стия пред­ста­ви­те­лей Внеш­ней Мон­го­лии, её тер­ри­то­рия в со­ста­ве четырех ай­ма­ков Хал­хи и Коб­до­ско­го округа бы­ла при­зна­на ча­стью Ки­тая с пре­дос­тав­ле­ни­ем ши­ро­кой ав­то­но­мии.

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