МОНГОЛЬСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1921 ГОДА
МОНГОЛЬСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1921 ГОДА - массовое движение, направленное на достижение независимости Монголии и установление народной демократии.
Вызвана насильственной ликвидацией в 1919 году монгольской автономии и установлением китайского оккупационного режима.
В связи с обязательством Монголии содержать китайские войска на своей территории оккупация сопровождалась резким ухудшением экономического положения населения. Большая часть недовольных бежала в РСФСР, которая осуществляла поддержку оппозиционных движений по всей Монголии.
В июне 1920 года путём слияния двух тайных кружков «Консульский холм» и «Восточный хурэ» в Урге была образована подпольная Монгольская народная партия (МНП, с 1925 года Монгольская народно-революционная партия - МНРП), установившая связи с советским правительством и Коммунистическим интернационалом.
В ответ на вторжение в Монголию отряда сторонника монгольской автономии Р.Ф. Унгерна фон Штернберга и восстановление в феврале 1921 года власти богдо-гэгэна 1-й съезд МНП (март 1921 год) взял курс на вооруженное восстание, отдельные боевые отряды были объединены в Монгольскую народную армию под командованием Сухэ-Батора.
В марте было избрано Временное народное правительство, поставившее целью освободить Монголию как от Унгерна, так и от китайцев и созвать Великого хурал народных представителей. В июне 1921 года Сухэ-Батор при поддержке Красной Армии нанёс поражение Унгерну и в июле занял Ургу.
10 июля 1921 года при формальном сохранении монархического строя вся полнота власти перешла к образованному Народному правительству в составе Бодо (премьер-министр и министр иностранных дел), Сухэ-Батора (военный министр), Магсаржава (министр юстиции) и Пунцагдоржа (министр внутренних дел), а 11 июля 1921 года в Урге на многолюдном митинге было объявлено об установлении в стране народной демократии.
В 1924 году после смерти богдо-гэгэна Монголия была провозглашена народной республикой.