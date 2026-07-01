МОНГОЛЬСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1921 ГОДА

МОНГОЛЬСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1921 ГОДА - мас­со­вое дви­же­ние, на­прав­лен­ное на до­с­ти­же­ние не­за­ви­си­мо­сти Мон­го­лии и ус­та­нов­ле­ние народной де­мо­кра­тии.

Вы­зва­на на­силь­ст­вен­ной ли­к­ви­да­ци­ей в 1919 году монгольской ав­то­но­мии и ус­та­нов­ле­ни­ем китайского ок­ку­пационного ре­жи­ма.

В свя­зи с обя­за­тель­ст­вом Мон­го­лии со­дер­жать китайские вой­ска на сво­ей тер­ри­то­рии ок­ку­па­ция со­про­во­ж­да­лась рез­ким ухуд­ше­ни­ем эко­но­мического по­ло­же­ния на­се­ле­ния. Боль­шая часть не­до­воль­ных бе­жа­ла в РСФСР, ко­то­рая осу­ще­ст­в­ля­ла под­держ­ку оп­по­зиционных дви­же­ний по всей Мон­го­лии.

В ию­не 1920 года пу­тём слия­ния двух тай­ных круж­ков «Кон­суль­ский холм» и «Восточный ху­рэ» в Ур­ге бы­ла об­ра­зо­ва­на под­поль­ная Монгольская народная пар­тия (МНП, с 1925 года Монгольская народно-ре­во­люционная пар­тия - МНРП), ус­та­но­вив­шая свя­зи с советским пра­ви­тель­ст­вом и Ком­му­ни­сти­че­ским ин­тер­на­цио­на­лом .

В от­вет на втор­же­ние в Мон­го­лию от­ряда сто­рон­ни­ка монгольской ав­то­но­мии Р.Ф. Ун­гер­на фон Штерн­бер­га и вос­ста­нов­ле­ние в феврале 1921 года вла­сти бо­гдо-гэ­гэ­на 1-й съезд МНП (март 1921 год) взял курс на воо­руженное вос­ста­ние, отдельные бое­вые от­ря­ды бы­ли объ­еди­не­ны в Монгольскую народную ар­мию под ко­мандованием Су­хэ-Ба­то­ра.

В мар­те бы­ло из­бра­но Временное народное пра­ви­тель­ст­во, по­ста­вив­шее це­лью ос­во­бо­дить Мон­го­лию как от Ун­гер­на, так и от ки­тай­цев и со­звать Великого ху­рал народных пред­ста­ви­те­лей. В ию­не 1921 года Су­хэ-Ба­тор при под­держ­ке Крас­ной Ар­мии на­нёс по­ра­же­ние Ун­гер­ну и в июле за­нял Ур­гу.

10 июля 1921 года при фор­маль­ном со­хра­не­нии мо­нар­хического строя вся пол­но­та вла­сти пе­ре­шла к об­ра­зо­ван­но­му Народному пра­ви­тель­ст­ву в со­ста­ве Бо­до (пре­мьер-министр и министр иностранных дел), Су­хэ-Ба­то­ра (во­енный министр), Маг­сар­жа­ва (министр юс­ти­ции) и Пун­ца­гдор­жа (министр внутренних дел), а 11 июля 1921 года в Ур­ге на мно­го­люд­ном ми­тин­ге бы­ло объ­яв­ле­но об ус­та­нов­ле­нии в стра­не народной де­мо­кра­тии.

В 1924 году по­сле смер­ти бо­гдо-гэ­гэ­на Мон­го­лия бы­ла про­воз­гла­ше­на народной рес­пуб­ли­кой.

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