МОНГОЛЬСКАЯ ИМПЕРИЯ

Монгольская империя — держава, созданная в 1206 Чингисханом посредством объединения монгольских племен и вождеств (ханств) и значительно расширившая свою территорию в результате монгольских завоеваний в Евразии. Просуществовала до 1259. Являлась по размерам второй в мире (после Британской) и крупнейшей сухопутной империей в истории. Занимала площадь около 24 млн кв. км, на которой проживала четверть населения средневекового мира. Объединяла под своей властью территории современной Монголии, Сев.-Зап. Китая, Тибета, Средней Азии, Ирана, Ирака, Афганистана, Кавказа, большую часть Сибири, включая часть Дальнего Востока, Корею, Бирму, европейскую часть России и Украины.

Монголы (мэнгу, мэньву, татань, дадань) упоминаются в китайских летописях в конце I тысячелетия н. э. среди шивэйских племен (тюрки называли их отуз-татары, позднее китайцы — цзубу). После распада Уйгурского каганата в середине IX в. они постепенно заселили большую часть монгольских степей. Легенда о прародине монголов гласит, что когда-то их предки бежали в недоступную местность Эргуне-кун («Крутой хребет», возможно, производное от Аргунь). Для возвращения в степь они с помощью мастеров кузнечного дела расплавили гору и сделали проход.

На рубеже XII—XIII вв. в Вост. Монголии, в долинах Онона и Керулена кочевали дарлекины, нируны, тайджиуты, кунгираты и другие группы монгольских племен. К востоку от них в Забайкалье и Внутренней Монголии обитали татары. В Центральной Монголии в предгорьях Ханга?я и в долинах Орхона и Толы проживали кереиты. Их вождество (ханство) во главе с Тоорилом (Ван-ханом) было одним из наиболее могущественных объединений кочевников в указанный период. В Сев. Монголии по берегам Селенги жили меркиты. Западную часть Монголии занимали найманы, которых многие исследователи считают тюркоязычными кочевниками.

В 1162 (по другим данным, в 1155 или в 1167) родился будущий основатель М. и. Темучжин. После убийства его отца, Есугай-баатура, татарами 9-летний Темучжин был вынужден выживать в сложных условиях, не получив поддержки от рода отца и кочевавших с ним до этого тайджиутов. Впоследствии он сумел заключить союз с вождем конфедерации кереитов Тоорилом (Ван-ханом), благодаря чему разгромил меркитов, укравших его жену Борте, а его союзники получили богатую добычу. Рожденного после этого случая сына Джучи Темучжин признал своим первенцем. Через некоторое время Темучжин был провозглашен своими сподвижниками — воинами-нукерами — ханом и получил новое имя-титул Чингисхан . Затем он с переменным успехом боролся за объединение племен и ханств, в том числе с Ван-ханом и своим побратимом Чжамухой. Есть предположение, что некоторое время Чингисхан даже провел в чжурчжэньском плену. Он прослыл щедрым вождем, который раздавал своим сподвижникам большую часть добычи. Опора Чингисхана на верных нукеров, а не на родственников, давала возможность выходцам из других племен достичь высокого социального положения. В 1206 он был провозглашен правителем Монгольской державы ( монг. Еке Монгол Улс). Постепенно термином «монголы» стали называть представителей всех племен и вождеств, вошедших в степную империю.

Чингисхан попытался разрушить традиционную племенную систему и создать принципиально новую структуру, основанную на фундаменте личной преданности. Была введена десятичная система (деление воинских подразделений на десятки, сотни и тысячи) и сформировано 95 «тысяч». Они являлись как военными, так и административными подразделениями кочевой империи. Старую родовую структуру сохранили племена и вождества давних сподвижников Чингисхана, а также те ханства, которые добровольно вошли в состав степной державы. Остальные были перетасованы и включены в новые «тысячи». Правым крылом (38 тыс. человек) командовал Боорчу. Левым (62 тыс. человек) — Мухали. Ближайшие родственники получили ограниченное число воинов (мать с младшим братом Темугэ — 10 тыс., брат Хасар — 4 тыс., сыновья — от 5 до 9 тыс.). Чингисхан также создал дружину ( кешиг ) в 10 тыс. воинов, которой была поручена охрана ханских покоев, имущества и ставки, обеспечение быта и продовольствия для ханского стола. Дружина являлась своеобразной кузницей кадров для будущей имперской администрации. Еще до 1206 монголы начали использовать уйгурское письмо, ставшее основой для формирования старомонгольской письменности. На ней велась официальная документация.

Считается, что Чингисхан ввел свод законов («Яса»). Ее подлинник неизвестен, имеются только различные пересказы и упоминания восточных авторов Джувейни, Рашид ад-Дина, Макризи, Ибн Баттуты. Ряд исследователей считает, что монголы руководствовались традиционным правом (торё), а Яса представляла собой компиляцию мудрых высказываний (билики), приказов, правил и установлений Чингисхана с некоторыми дополнениями, сделанными при его наследниках. Свитки с Ясой хранились в казне, их читали во время принятия важных решений. Со временем значение Ясы упало по причине разделения М. и. на несколько самостоятельных частей, в которых определяющую роль имели местные юридические традиции.

Вся империя считалась достоянием «Золотого рода» (Алтан Уруг) Чингисхана, а престол мог наследоваться только его потомками. Все Чингисиды получали долю добычи или средства из казны, им выделялась территория для кочевания и подвластное население. Важное значение имел курултай — съезд родственников хана и вышей аристократии, где официально провозглашали следующего правителя степной империи, принимали наиболее важные решения. Жены великих ханов также присутствовали на курултаях.

С созданием империи были начаты войны против соседних государств. В 1205, 1207 и 1209 были совершены три похода на тангутов. С каждым походом совершенствовалось военное мастерство монголов. В 1209 уйгуры признали верховенство монголов, а в 1210 им последовали карлуки . В 1210 была начата война против чжурчжэньской империи Цзинь . Чжурчжэни быстро потеряли значительные территории Сев.-Вост. Китая. В 1215 пала средняя столица Цзинь — Чжунду. Поскольку на западных границах активизировался старый враг Кучлуг , подчинивший кара-киданей , Чингисхан направил следующий удар против него. В 121?8 кара-кидани были разгромлены. После этого он обратил свой взор на запад на владения хорезмшаха. В сентябре 1219 150 тыс. монгольских всадников подошли к Отрару. Крепость была взята через пять месяцев. С течением времени пали и другие города Средней Азии: Бухара (1219), Самарканд (1220) и Ургенч (1221). В погоне за хорезмшахом монголы разгромили аланов и половцев, а затем на Калке в 1223 — русичей. На обратном пути потрепанные тумены потерпели поражение от булгар. В 1226–1227 было повержено тангутское государство Си Ся (Западное Ся).

Основу монгольского войска составляла легкая кавалерия, вооруженная самым мощным для эпохи Средневековья композитным луком. Также существовали подразделения тяжеловооруженных всадников. Монголы предпочитали тактику дистанционного боя до получения решающего преимущества. Войско отличалось боевой выучкой и выносливостью, строгой дисциплиной и высокой мобильностью. Коронной тактической уловкой монголов было знаменитое ложное отступление. Каждый монгольский воин должен был иметь с собой полный комплект вооружения и дополнительного снаряжения, запасных лошадей.

Монголы применяли тактику тотальной войны, масштабного запугивания противника с целью подавления его боевого духа и деморализации. Если города не сдавались им без единого выстрела, они не брали в плен никого, кроме ремесленников. Для осадных работ использовалось местное население (хашар, букв . «толпа»), которое заставляли приводить в действие гигантские механизмы, собирать камни, заготавливать деревья, строить осадные сооружения. Поначалу монголы при осаде городов испытывали недостаток опыта и специальных средств. По мере военных успехов они стали привлекать чжурчжэньских, китайских, а позже — мусульманских инженеров и ремесленников, освоили самые передовые осадные и инженерные технологии: строительство осадных башен, использование различных метательных орудий, применение пороха, рытье подкопов, возведение плотин для затопления городов противника.

В конце своей жизни Чингисхан наметил будущие уделы своих сыновей. Джучи получил в управление Дешт-и-Кипчак и Хорезм , Джагатай — Семиречье и Мавераннахр . Угэдэю достались земли от Вост. Казахстана до Алтая. Младший сын Толуй унаследовал монгольские степи («Коренной юрт»). В 1227, во время осады столицы тангутского государства Чингисхан умер. Еще при жизни он выбрал в качестве преемника своего третьего сына — Угэдэя (1229—1241), который принял титул «каан» («хаан» — «великий хан»).

При нем завоевания продолжились и границы М. и. раздвинулись от Амура до Волги. В 1233 монгольские тумены дошли до Приморья и завоевали чжурчжэньское государство Восточное Ся, а в следующем году окончательно пала империя Цзинь. В 1231—1232 был совершен поход на Корейский п-ов и повержено государство Корё . В 1230—1240-е предприняты несколько успешных походов на Иран. С 1234 возобновилась война в Китае против империи Южная Сун. Через три года сунцы согласились платить ежегодно 200 тыс. слитков серебра и 200 тыс. кусков шелка.

В 1235 состоялся курултай, на котором было принято решение продолжить завоевания. В 1236 была захвачена Булгария Волжско-Камская , затем подчинены буртасы, мордва, кипчаки (половцы). Зимой следующего года Рязань, Владимир, Суздаль и Ростов Великий последовательно пали в ходе нашествия Батыевой рати — войска внука Чингисхана Бату . Поскольку монголы понесли немалые потери, им понадобилось два года для передышки. В 1239 был захвачен Чернигов, осенью 1240 осажден и взят штурмом Киев, а затем Галич и Владимир Волынский. В январе 1241 монголы вторглись в Польшу и Венгрию, а в 1242 вышли к Адриатике. Это нашествие повергло в ужас население европейских стран, и их спасла только смерть монгольского хаана Угэдэя.

Перманентная экспансия была обу­словлена тем, что стабильность М. и. напрямую зависела от умения ханов получать доходы из внешних источников и раздавать добычу своим сподвижникам. Чингисхан еще в молодости проявил себя щедрым вождем. Дети и внуки превзошли своего великого родителя в щедрости. Особенно отличались раздачами Угэдэй и его сын Гуюк. В результате Чингисиды периодически сталкивались с тем, что ханская казна оказывалась пустой. Институт казны и государственной финансовой системы воспринимался монгольскими ханами как непонятный и чужеродный. Многие представители монгольской элиты не видели пользы в оседлом населении и предлагали уничтожить его, а поля превратить в пастбища. Однако сторонники другой группировки, которую возглавлял выходец из киданей Елюй Чуцай (1189/1190—1243), придерживались мнения, что гораздо выгоднее обложить завоеванное население налогами. Елюй Чуцай произнес знаменитые слова в беседе с Угэдэем: «Хотя [Вы] получили Поднебесную, сидя на коне, но нельзя управлять [ею], сидя на коне», пообещав, что предложенные им меры принесут стабильную прибыль. Увидев результаты, Угэдэй в 1231 сделал Елюя Чуцая фактическим канцлером, руководителем государственного секретариата ( кит. чжун-шу шэн). На этом посту он провел громадную работу по созданию имперского правительства. Под его эгидой была проведена перепись в 1233 и 1234, создан чиновничий аппарат из китайцев и возобновлены экзамены на государственные должности, упорядочены делопроизводство, системы мер и весов и т. д. Елюй Чуцай в немалой степени способствовал восстановлению разоренных во время войны районов Сев. Китая. Он неоднократно вызывал недовольство монгольской элиты за стремление следовать конфуцианским принципам в управлении, не повышать налоги выше разумного предела, заменить раздачу уделов монетизацией и др. К концу жизни Угэдэя влияние Чуцая упало.

Для укрепления системы связи в империи в 1235 была создана ямская служба. Каждая тысяча должна была выделять смотрителей почтовых станций (ямов). Они обеспечивали гонцов и других должностных лиц свежими лошадьми, пищей и кровом. В результате сообщения передавались в несколько раз быстрее.

В том же году было начато строительство в долине Орхона столицы, которая получила название Каракорум ( монг. Хархорин). Местоположение новой столицы было обусловлено геополитическими преимуществами. Первым делом был возведен дворец Угэдэя, называвшийся Ваньангун — «Дворец мира на десять тысяч лет». Все представители элиты получили приказание построить в городе дворцы и дома. К северу от дворца находились части города, населенные представителями разных народов, ремесленниками и купцами. В Каракоруме располагались несколько храмов разных конфессий. Вероятно, значительная часть жителей проживала за городскими стенами. Очень быстро Каракорум стал одним из важнейших центров Евразии. Хаан, его двор и монгольская элита приезжали в столицу время от времени. В мирное время они совершали сезонные перекочевки в соответствии с природными циклами.

Монголы не стремились создать универсальную культуру империи, хотя в некоторых вопросах их традиции сталкивались с неприятием в завоеванных странах (например, отношение к монгольскому способу умерщвления животных и запрету номадов на омовение в воде и стирке у мусульман). Культурный плюрализм монголов хорошо прослеживается в области религии. Чингисхан и его преемники, веруя в силу Неба (Тенгри), не отдавали предпочтения ни одной из мировых религий, с уважением относясь ко всем существующим. Во многих государствах религиозные служители (даосы, буддисты, православные) были освобождены от налогов. Возможно, отчасти это было продиктовано прагматическими задачами укрепления своей власти в завоеванных странах. Нельзя исключать и другое обстоятельство — таким способом Чингисиды стремились максимально оградить себя от вреда со стороны любых потусторонних сил. Менее значимые религии (зороастризм, манихейство, иудаизм) не получили подобных преференций.

После смерти Угэдэя в 1241 несколько лет царствующие группировки Чингисидов не могли договориться о кандидатуре нового хаана, пока одной из них не удалось посадить на престол его сына Гуюка (1246—1248). Затем власть перешла к потомкам младшего из сыновей Чингисхана Толуя. Ханом был избран его сын Мункэ (1251—1259). Большую поддержку ему оказал наиболее могущественный и старейший из потомков Чингисхана Бату ( рус. Батый). Мункэ был вынужден потратить много сил на упорядочивание создавшейся административной чехарды и отменил многие из выданных ярлыков. Он назначил главой своей канцелярии Булгаака (Булгай Ака), повелев ему «писать его указы и повеления и составлять копии». Булгааку подчинялись писцы, владевшие уйгурским, персидским, китайским, тибетским и тангутским письмом. К 1260 в составе канцелярии насчитывалось уже около 100 переводчиков разных национальностей.

Мункэ в 1251 возобновил войну против империи Южная Сун. Он полагал, что китайских бюрократов можно использовать на службе в завоеванных районах Китая, однако не видел никакой потребности в них в центральном ап?парате степной империи. Фактически до воцарения Хубилая на завоеванных китайских и чжурчжэньских территориях не были созданы специальные бюрократические институты. В этот период в М. и. не существовало столь строго иерархизированного дворцового церемониала, как это было принято в китайских царствах.

К концу правления Мункэ М. и. включала всю современную Монголию, Сев. и Зап. Китай, Среднюю Азию, Тибет, Афганистан, Иран и Ирак, Кавказ, Азербайджан, часть Турции, европейскую часть России, Украину, Сибирь и Дальний Восток. В завоеванные страны были направлены должностные лица (баскаки или даргучи) и сопровождавшие их писцы (битикчи). В 1252 была проведена перепись всех завоеванных владений. На территории бывших китайских государств перепись дворов поручили Махмуду Ялавачу. В Среднюю Азию с аналогичными функциями вернулся Аргун. На Русь был послан Бицик-Берке (т. е. битикчи — писец Берке). Однако перепись была проведена позднее, зимой 1257/1258. Для удобства подсчета и круговой ответственности на покоренных землях вводилась десятичная система. С течением времени она приняла более привычный для Руси вид: десяток был заменен селом, сотня — городом, а тысяча — волостью.

Для упорядочения финансовой системы империи монголы ввели некий аналог универсальной валюты — китайские серебряные слитки весом примерно 2,2 кг. Сведение подсчетов к этой условной величине давало возможность осуществлять конвертацию при расчетах в разных денежных системах. Другим важным катализатором развития торговли явились меры в финансовой области, в частности формирование вексельной системы и развитие кредитования, появление бумажных денег в империи Юань.

После смерти Мункэ в 1259 началось фактическое разделение М. и. на отдельные улусы. Первым шагом стал конфликт за престол между братьями умершего хаана Ариг-Бугой и Хубилаем. В противостояние втянулись все Чингисиды, и после победы Хубилая, за которым стояли основные воинские контингенты, отделение улусов Джучи и Джагатая стало неизбежным. К этому времени монголы уже вышли за пределы степей и были вынуждены адаптироваться к экологии и культуре завоеванных территорий. В западных владениях Ильханы в Иране, Джагатаиды в Средней Азии, Джучиды в Дешт-и-Кыпчаке постепенно склонились к исламу. С XIV в. в делопроизводстве западных улусов использовалось арабское письмо. На востоке империи монголы вписались в классическую схему смены китайских династий. В результате Монгольский улус переродился в империю Юань. Хубилай сначала перенес столицу из Каракорума в 1260 на границу степи и оседлого мира в Кайпин (Шанду, или Верхняя столица), а через 4 года в новый столичный город Янцзин (Даду, Великая столица), расположенный на территории современного Пекина. При Хубилае в Юань было создано монгольское квадратное письмо по образцу тибетского, использовалась китайская письменность. В 1279 был завоеван весь Китай.

Фактическим правителем улуса Джучи ( Золотой Орды ) был его второй сын от главной жены Бату. Он был старейшим и наиболее авторитетным из всех внуков Чингисхана. Западные границы Золотой Орды в период расцвета доходили до Дуная и Паннонии. На юге с западной стороны Каспия границей являлся Дербент, так называемые Железные ворота. Далее границы тянулись вдоль Аральского моря до оз. Балхаш. В период расцвета Золотой Орды, примерно в течение 75 лет, существовала огромная зона политической стабильности, что привело к беспрецедентному росту международной торговли и культурного обмена. На причерноморском побережье возникли торговые фактории генуэзских и венецианских купцов — Кафа в Крыму, Тана в устье Дона. Из Средней Азии везли имбирь, мускат, перец, масла, хлопок и квасцы, из Китая — шелк, парчу и различные ткани. Кочевники поставляли на рынки скот и рабов. Из Руси поступали мед, пушнина, икра и воск. Столицей Золотой Орды стал Сарай (Селитренное городище в Астраханской обл.). Города Золотой Орды имели четкую планировку, величественные дворцы, широкие улицы, базары, бани, разбивались на кварталы и усадьбы. Существовали особые кварталы ремесленников: металлургов и гончаров, ювелиров и косторезов.

Улус второго сына Чингисхана Джагатая включал кочевой Восточный Туркестан и оседлый Мавераннахр. Столицей стал г. Алмалык в долине р. Или. Правление Джагатая пришлось на период новых завоеваний. После его смерти в 1242 на протяжении почти двух десятилетий шли усобицы, среди прочего вызванные и стремлением Каракорума обеспечить здесь свой контроль. Только в период правления внука Угэдэя Хайду (1269—1301) улус обрел фактическую независимость. В западной части улуса доминировало персидско-мусульманское население. Среди правящей элиты улуса всегда противоборствовали сторонники двух тенденций: поддержания традиций степного образа жизни за счет грабежа земледельческого населения и сбора налогов с земледельцев и горожан, активизации седентеризационных процессов. В 1340-е ханство распалось на оседло-земледельческий Мавераннахр, где власть оказалась в руках тюрко-монгольских эмиров, и степной Моголистан , где продолжали править Чингисиды.

Становление государства Хулагуидов связано с решением курултая 1251 выделить в качестве владений брату Мункэ Хулагу «западные земли иранской земли, Сирию, Миср (Египет), Рум (Малую Азию) и Армению». Большинство из этих земель ему предстояло еще завоевать. Некоторые из них (как Египет) так и остались непокоренными, другие же в результате походов монгольского войска пришли в состояние запустения. В 1258 был разрушен Багдад. Войска Хулагу сумели остановить только мамлюки (битва при Айн-Джалуте 3 сентября 1260). Правители нового монгольского государства стали называться ильханами ( тюрк. «хан страны»). Столицей был избран Тебриз. В период расцвета держава Ильханов занимала Иран, значительную часть Афганистана и Ирака. Большую часть времени ильханы кочевали со своей ставкой по степи. Основное население составляли иранцы — жители земледельческих оазисов и городов. Ильханы заимствовали административный аппарат от хорезмшахов. Государство достигло расцвета при Газан-хане (1295–1304), который принял ислам в качестве государственной религии. Он предпринял ряд мер по обузданию коррупции в госаппарате, сократил налоги, навел порядок в ямской службе и установил твердый курс серебряной монеты. Были созданы государственные мастерские ремесленников, велись работы по восстановлению ирригации, развивалось виноградарство и шелководство. Хулагуиды покровительствовали наукам и искусствам. Борьба между военной элитой («люди меча») и бюрократией («люди пера») постепенно ослабила центральную власть. В 1353 государство распалось на несколько частей.

М. и. сыграла важную роль в мировой истории. Завоевания принесли смерть и уничтожение многим народам и цивилизациям. В ряде случаев они производились с особенной жестокостью, которая должна была внушать страх и парализовать сопротивление. Вместе с тем, когда монголы осознали, что налогообложение приносит больше доходов, чем грабеж, они кардинально изменили внутреннюю политику. Монгольские завоевания способствовали началу масштабных миграционных процессов и культурных контактов, зарождению новых вкусов и моды, беспрецедентному технологическому и культурному обмену (порох, компас, книгопечатание, технология перегонки спирта, астрономия, медицина). Еще одним следствием последнего стало расширение знаний о просторах Евразии и развитие картографии. В определенной степени это подтолкнуло европейцев к поискам новых морских путей в Индию и привело впоследствии к Великим географическим открытиям.

В конечном счете монголы замкнули цепь международной торговли и обменов в единый комплекс сухопутных и морских путей. Впервые все крупные региональные составляющие средневекового мира (Европа, исламский мир, Индия, Китай и Золотая Орда) оказались интегрированными в единое макроэкономическое и культурное пространство. Сети коммуникаций связывали между собой Даду и Каракорум, Среднюю Азию и Ирак, торговые фактории Причерноморья и католическую Европу. По мнению ряда исследователей, это дает снование говорить о формировании средневековой или монгольской мир-системы XIII в. Некоторые авторы называют данное явление «монгольской глобализацией». Она же стала и первопричиной быстрого распространения чумы («черной смерти») на территории Евразии в XIV в.

После монгольских завоеваний принципиальным образом изменилась геополитическая расстановка сил в Старом Свете. В восточной части исламского мира центр сместился от Багдада к Тебризу, в Средней Азии — от Баласагуна к Алмалыку, в Вост. Европе — от Киева к Сараю и затем к Москве, в Китае — от Кайфэна к Пекину. Монголы оказали влияние на последующее укрепление властных институтов в России. Они вновь объединили Китай в единую империю и заложили фундамент для создания китайской государственности в современных границах — включая Тибет, Синьцзян, Внутреннюю Монголию и Маньчжурию.

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