МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ НАШЕСТВИЕ
МОНГО́ЛО-ТАТА́РСКОЕ НАШЕ́СТВИЕ (монгольское нашествие, нашествие Батыя) - поход войск Монгольской империи на запад в 1236-1242 годы, во время которого завоёваны Булгария Волжско-Камская, Башкирия, западный Дешт-и-Кипчак, Северный Кавказ, территория русских земель и княжеств, Центральная Европа.
На курултае, состоявшемся в 1235 году в ставке великого хана Угэдэя, было принято решение помочь хану Батыю в распространении его власти на запад, на земли, предназначенные ему для покорения Чингисханом. Войска для этого похода должен был предоставить каждый из улусов империи.
Возглавил армию Батый, его ближайшим советником стал выдающийся полководец Чингисхана Субэдей (Субэдэй), руководивший монгольскими войсками в Калкской битве 1223 года. С ними в поход отправились ещё 11 Чингисидов: братья Батыя - Орду, Берке, Тангут и Шейбан, его племянники - Гуюк и Кадан (сыновья Угэдэя), Байдар (сын Чагатая), Мункэ и Бучек (сыновья Толуя), а также внук Чагатая - Бури и самый младший сын Чингисхана - Кулькан. Каждый хан прибыл со своим отрядом, который должен был насчитывать не менее тумена. Исходя из этого можно считать, что общая численность армии, принявшей участие в Монгольско-татарском нашествии, составляла около 120 тыс. человек.Этнический состав войска - монголы (менее 1/3), китайцы, уйгуры, киргизы, туркмены, кипчаки, многие малочислочисленные кочевые племена.
В ходе Монголо-татарского нашествия потери монгольского войска компенсировались включением воинов из побеждённых народов: булгар, башкир, алан, касогов, торков, половцев, русских.
Целью Монголо-татарского нашествия было распространение власти монгольских ханов на Дешт-и-Кипчак, а также на все соседствующие со степью народы.
Первый этап.
Весной 1236 года монгольские войска собрались в среднем течении р. Яик (ныне Урал), где они разделились на две армии. Одна, возглавляемая Батыем, в конце 1236 года - начале 1237 года выступила против Волжско-Камской Булгарии: была взята и сожжена её столица - г. Биляр, а также другие крупные поселения [Болгар, Кернек, Джукетау (Жукотин), Сувар], тотальному разорению подверглась сельская округа. Были покорены также земли Башкирии. Другая армия, возглавляемая ханами Гуюком и Мункэ, воевала с половцами, аланами и касогами на Сев. Кавказе, а затем с черемисами (марийцами) и мордвой.
Осенью 1237 года монгольские войска соединились на р. Воронеж, на границе Рязанского княжества. Отсюда Батый направил послов к рязанским князьям с требованием уплаты десятины, а также признания своей верховной власти. Рязанцы отправили монгольских послов к своему сюзерену, владимирскому князю Юрию Всеволодовичу, который ответил отказом. Попытка рязанцев заключить сепаратный мир не удалась. «Повесть о разорении Рязани Батыем» (вторая половина XIII века) сообщает, что князья Рязанского и Муромского княжеств первыми атаковали интервентов, но были разгромлены (погибли рязанский князь Юрий Ингваревич, муромский князь Давыд Ингваревич, коломенский князь Глеб Ингваревич, пронский князь Всеволод Михайлович и др.; князь Олег Ингваревич попал в плен).
Кульминацией первого этапа Монголо-татарского нашествия стало падение г. Рязань (ныне Рязань Старая): 16 декабря 1237 года большая часть монгольской армии подступила к городу, а 21 декабря взяла его штурмом; город был разорён, все жители погибли или были уведены в плен (впоследствии город так и не возродился; археологами вскрыты массовые захоронения убитых людей, многочисл. клады, спрятанные при приближении захватчиков). Монгольские отряды рассыпались по Рязанскому княжеству: все населённые пункты вдоль рек Проня и Ока были уничтожены.
В самом начале 1238 года монгольские войска вышли к границе Владимирского великого княжества. В первых числах января 1238 года под стенами Коломны состоялось крупнейшее полевое сражение Монголо-татарское нашествие на Руси, в котором войско Владимирского великого княжества под командование князя Всеволода Юрьевича и воеводы Еремея Глебовича было разгромлено. Об ожесточённости противостояния говорит тот факт, что в сражении погиб хан Кулькан - единственный Чингисид, убитый в ходе Монголо-татарского нашествия.
Когда весть о поражении достигла Владимира, Юрий Всеволодович спешно оставил город и отправился на север, на границу с Новгородской республикой, собирать новые полки. Монголы, двигаясь по руслам замёрзших рек, сначала достигли Москвы, которую захватили и сожгли. 2 февраля 1238 года они подошли к Владимиру, 7 февраля в ходе кровопролитного штурма город пал; погибла семья Юрия Всеволодовича, епископа Митрофан и все жители. Не обнаружив в городе владимирского князя, монголы отправили отряды на его поиски. Штурмом были взяты 14 городов, среди них - Суздаль, Переяславль (Залесский), Ярославль (в 2008 году раскопан древний колодец, доверху наполненный трупами убитых горожан). Некоторые города, согласившиеся без боя открыть монголам ворота, не пострадали (например, Ростов).
20 февраля монголы подступили к Новому Торгу (Торжку). Пока основные силы монголов осаждали город, отряд Бурундая вышел на место тайного сбора русского ополчения на р. Сить и внезапной атакой разгромил силы владимирского князя в Ситской битве 1238 года. Большинство русских воинов погибло, включая великого князя Юрия Всеволодовича (отрезанную голову которого Бурундай отвёз Батыю). Монгольские войска под командование Батыя 5 марта штурмом взяли Новый Торг, после чего их передовой отряд выступил в сторону Новгорода. Получив известие о гибели владимирского князя, монголы, не дойдя около 100 км до Новгорода, повернули обратно. Потери монгольской армии в ходе зимней кампании были значительными (вероятно, до 50%), что требовало отдыха и пополнения.
Героическим эпизодом этого этапа Монголо-татарского нашествия стала 7-недельная осада Козельска во время отхода монгольского войска, завершившаяся уничтожением всех жителей города, прозванного монголами «злым». Летом 1238 года Батый расположил армию в Волго-Донском междуречье на отдых.
Осенью 1238 года монгольские войска атаковали половцев, которые к началу 1239 года оказались фактически изгнаны из степи. Часть половцев во главе с ханом Котяном перешла Карпаты и укрылась в Венгрии, что послужило одним из поводов для европейского похода монгольских войск (см. далее). В начале 1239 года разорению подверглись Крым, Северный Кавказ и Дагестан. Ханы Мункэ и Кадан воевали с касогами и аланами. Нападению подверглись южнорусские княжества: 3 марта 1239 года был захвачен и разорён Переяславль (Южный), а 18 октября - Чернигов. В том же году монголы заняли Дербент. Зимой 1239/1240 года был сожжён Муром, а затем ряд городов по р. Клязьма (Гороховец, Стародуб), вновь были разграблены рязанские земли.
Второй этап.
Осенью 1240 года начался так называемый европейский поход монгольской армии, главным объектом которого в русских землях стал Киев. Основные силы монгольской армии перешли Днепр и осадили город, оборону которого возглавлял оставленный в городе галицким князем Даниилом Романовичем тысяцкий Дмитр. После более чем 10-недельной осады в результате ожесточённого штурма 19 ноября 1240 года (по другим источникам, 6 декабря) Киев пал и был полностью сожжён, утратив статус одного из крупнейших городов Европы. Поражённый храбростью Дмитра, Батый приказал даровать ему жизнь.
От Киева монголы направились к Владимиру (Волынскому), захватив по дороге Колодяжин и Изяславль. Галицкий князь Даниил Романович и его брат владимиро-волынский князь Василько Романович бежали в Венгрию. После захвата Владимира (Волынского) Батый разрушил Галич и подверг разорению территорию Галицко-Волынского княжества. В январе - феврале 1241 года монгольские отряды захватили и разграбили Люблин, Завихост и Сандомир, после чего монгольское войско собралось в предгорьях Карпат.
В начале марта 1241 года, когда на перевалах Карпат сошёл снег, Батый продолжил поход в Европу. Монгольская армия была разделена на несколько частей: отряд во главе с Орду и Байдаром был направлен в Польшу, другой отряд под командованием Кадана и Бури - в Трансильванию, а основные силы двинулись в Венгрию.
После повторного занятия Сандомира Орду направился к Ленчице и далее в Силезию. Войско Байдара одержало победу над ополчением из Малой Польши в битве под Хмельником 18 марта 1241 года, а 28 марта штурмом взяло Краков, покинутый кн. Болеславом V Стыдливым. Затем отряд Байдара через Рацибуж и Ополе подошёл к Вроцлаву, где соединился с силами хана Орды. 9 апреля 1241 года под Легницей они встретились с армией, собранной силезским князем Генрихом II Благочестивым и включавшей полки из Силезии, Великой Польши, отряд тевтонских рыцарей и даже группу тамплиеров. Монголы нанесли войску силезского князя сокрушительное поражение (сам Генрих II погиб, его отрезанную голову ханы забрали с собой). Однако и потери монголов были велики, в результате чего они 16 апреля ушли в Моравию, а к лету переместились в Словакию, где оставались до конца года.
Батый с войском 10 марта перешёл Карпаты, навстречу ему выступила венгерская армия под командованием короля Белы IV. В битве при Мухи (на р. Шайо) 11 апреля 1241 года монголы разгромили численно превосходившего противника, венгерский король бежал в Австрию. В апреле 1241 года монгольские войска заняли Пешт. Из-за значительных потерь Батый дал войскам отдых на левобережье Дуная, где к нему присоединился отряд Кадана и Бури. Только в январе 1242 года, переправившись по льду замёрзшего Дуная, монгольские войска захватили Буду. Тогда же с помощью туменов, пришедших из Словакии, удалось захватить венгерскую столицу г. Эстергом. При этом многие венгерские города, отказавшиеся открыть ворота захватчикам, не подверглись штурму.
В начале 1242 года, когда стало известно, что король Бела IV перебрался в Градец (ныне Загреб), монголы двинулись в Хорватию. Им удалось захватить Градец, но Бела IV успел бежать на острова в Далмации. Отряд хана Кадана, отправленный в погоню, догнать его не смог, а на штурм прибрежных городов сил не имел. Известие о смерти великого хана Угэдэя (11 ноября 1241 года) стало поводом для завершения второго этапа Монголо-татрского нашествия, т. к. Чингисидам предстояло собраться в Монголии для выборов нового правителя. В апреле 1242 года через территории Боснии, Королевства Сербии и Болгарского царства Батый начал отвод войск в половецкую степь и летом разместил их в низовьях Волги.
В результате Монголо-татарского нашествия в Восточной Европе образовалось новое государство - Золотая Орда, выделившаяся вскоре из Монгольской империи. Вассальную зависимость от Золотой Орды были вынуждены признать русские князья, что привело к утверждению монголо-татарского ига на значительной части Руси и усугубило раскол русских земель и княжеств: западные и юго-западные княжества продолжили сопротивляться монгольской власти и в итоге оказались под контролем правителей Великого княжества Литовского и Польши.
Монголо-татарское нашествие негативно сказалось на социально-экономическом развитии Руси: затормозилось развитие ремёсел (некоторые виды в результате исчезли совсем), законсервировалась натуральная система хозяйствования. Многие области и города обезлюдели, жители переселились на север от степи, переориентировались торговые пути. В то же время последствием Монголо-татарского нашествия стала интенсификация социально-экономических, политических и культурных контактов с восточными странами.