МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ НАШЕСТВИЕ

МОНГО́ЛО-ТАТА́РСКОЕ НАШЕ́СТВИЕ (мон­голь­ское на­ше­ст­вие, на­ше­ст­вие Ба­тыя) - поход войск Монгольской империи на запад в 1236-1242 годы, во вре­мя ко­то­ро­го за­воёва­ны Бул­га­рия Волж­ско-Кам­ская, Баш­ки­рия, западный Дешт-и-Кип­чак, Северный Кав­каз, тер­ри­то­рия русских зе­мель и кня­жеств, Центральная Ев­ро­па.

На ку­рул­тае, со­сто­яв­шем­ся в 1235 году в став­ке великого ха­на Угэ­дэя, бы­ло при­ня­то ре­ше­ние по­мочь ха­ну Ба­тыю в рас­про­стра­не­нии его вла­сти на за­пад, на зем­ли, пред­на­зна­чен­ные ему для по­ко­ре­ния Чин­гис­ха­ном. Вой­ска для это­го по­хо­да дол­жен был пре­дос­та­вить ка­ж­дый из улу­сов импе­рии.

Воз­гла­вил ар­мию Ба­тый, его бли­жай­шим со­вет­ни­ком стал вы­даю­щий­ся пол­ко­во­дец Чин­гис­ха­на Су­бэ­дей (Су­бэ­дэй), ру­ко­во­див­ший монгольскими вой­ска­ми в Калк­ской бит­ве 1223 года. С ни­ми в по­ход от­пра­ви­лись ещё 11 Чин­ги­си­дов: бра­тья Ба­тыя - Ор­ду, Бер­ке, Тан­гут и Шей­бан, его пле­мян­ни­ки - Гу­юк и Ка­дан (сы­но­вья Угэ­дэя), Бай­дар (сын Ча­га­тая), Мун­кэ и Бу­чек (сы­но­вья То­луя), а так­же внук Ча­га­тая - Бу­ри и са­мый млад­ший сын Чин­гис­ха­на - Куль­кан. Ка­ж­дый хан при­был со сво­им от­ря­дом, ко­то­рый дол­жен был на­счи­ты­вать не ме­нее ту­ме­на. Ис­хо­дя из это­го мож­но счи­тать, что об­щая чис­лен­ность ар­мии, при­няв­шей уча­стие в Монгольско-татарском нашествии, со­став­ля­ла около 120 тыс. человек.Эт­нический со­став вой­ска - мон­го­лы (ме­нее 1/3), ки­тай­цы, уй­гу­ры, кир­ги­зы, турк­мены, кип­ча­ки, многие ма­ло­числочисленные ко­че­вые пле­ме­на.

В хо­де Монголо-татарского нашествия по­те­ри монгольского вой­ска ком­пен­си­ро­ва­лись вклю­че­ни­ем вои­нов из по­бе­ж­дён­ных на­ро­дов: бул­гар, баш­кир, алан, ка­со­гов, тор­ков, по­лов­цев , рус­ских.

Це­лью Монголо-татарского нашествия бы­ло рас­про­стра­не­ние вла­сти монгольских ха­нов на Дешт-и-Кип­чак, а так­же на все со­сед­ст­вую­щие со сте­пью на­ро­ды.

Пер­вый этап.

Вес­ной 1236 года монгольские вой­ска со­бра­лись в среднем те­че­нии р. Яик (ны­не Урал), где они раз­де­ли­лись на две ар­мии. Од­на, воз­глав­ляе­мая Ба­ты­ем, в конце 1236 года - начале 1237 года вы­сту­пи­ла про­тив Волж­ско-Кам­ской Бул­га­рии: бы­ла взя­та и со­жже­на её сто­ли­ца - г. Би­ляр, а так­же другие круп­ные по­се­ле­ния [Бол­гар, Кер­нек, Джу­ке­тау (Жу­ко­тин), Су­вар], то­таль­но­му ра­зо­ре­нию под­вер­глась сель­ская ок­ру­га. Бы­ли по­ко­ре­ны так­же зем­ли Баш­ки­рии. Другая ар­мия, воз­глав­ляе­мая ха­на­ми Гую­ком и Мун­кэ, вое­ва­ла с по­лов­ца­ми, ала­на­ми и ка­со­га­ми на Сев. Кав­ка­зе, а за­тем с че­ре­ми­са­ми (ма­рий­ца­ми) и морд­вой.

Осе­нью 1237 года монгольские вой­ска со­еди­ни­лись на р. Во­ро­неж, на гра­ни­це Ря­зан­ско­го кня­же­ст­ва. От­сю­да Ба­тый на­пра­вил по­слов к ря­зан­ским князь­ям с тре­бо­ва­ни­ем уп­ла­ты де­ся­ти­ны, а так­же при­зна­ния сво­ей вер­хов­ной вла­сти. Ря­зан­цы от­пра­ви­ли монгольских по­слов к сво­ему сю­зе­ре­ну, вла­ди­мир­ско­му князю Юрию Все­во­ло­до­ви­чу, ко­то­рый от­ве­тил от­ка­зом. По­пыт­ка ря­зан­цев за­клю­чить се­па­рат­ный мир не уда­лась. «По­весть о ра­зо­ре­нии Ря­за­ни Ба­ты­ем» (вторая половина XIII века) со­об­ща­ет, что кня­зья Ря­зан­ского и Му­ром­ско­го кня­жеств пер­вы­ми ата­ко­ва­ли ин­тер­вен­тов, но бы­ли раз­гром­ле­ны (по­гиб­ли ря­зан­ский князь Юрий Ин­гва­ре­вич, му­ром­ский князь Да­выд Ин­гва­ре­вич, ко­ло­мен­ский князь Глеб Ин­гва­ре­вич, прон­ский князь Все­во­лод Ми­хай­ло­вич и др.; князь Олег Ин­гва­ре­вич по­пал в плен).

Куль­ми­на­ци­ей первого эта­па Монголо-татарского нашествия ста­ло па­де­ние г. Ря­зань (ны­не Ря­зань Ста­рая): 16 декабря 1237 года большая часть монгольской ар­мии под­сту­пи­ла к го­ро­ду, а 21 декабря взя­ла его штур­мом; го­род был ра­зо­рён, все жи­те­ли по­гиб­ли или бы­ли уве­де­ны в плен (впо­след­ст­вии го­род так и не воз­ро­дил­ся; ар­хео­ло­га­ми вскры­ты мас­со­вые за­хо­ро­не­ния уби­тых лю­дей, мно­гочисл. кла­ды, спря­тан­ные при при­бли­же­нии за­хват­чи­ков). Монгольские от­ря­ды рас­сы­па­лись по Ря­зан­ско­му княжеству: все на­се­лён­ные пунк­ты вдоль рек Про­ня и Ока бы­ли унич­то­же­ны.

В са­мом начале 1238 года монгольские вой­ска вы­шли к гра­ни­це Вла­ди­мир­ско­го великого княжества. В пер­вых чис­лах ян­ва­ря 1238 года под сте­на­ми Ко­лом­ны со­стоя­лось круп­ней­шее по­ле­вое сра­же­ние Монголо-татарское нашествие на Ру­си, в ко­то­ром вой­ско Вла­ди­мир­ско­го великого княжества под ко­мандование князя Все­во­ло­да Юрь­е­ви­ча и вое­во­ды Ере­мея Гле­бо­ви­ча бы­ло раз­гром­ле­но. Об ожес­то­чён­но­сти про­ти­во­стоя­ния го­во­рит тот факт, что в сра­же­нии по­гиб хан Куль­кан - един­ст­вен­ный Чин­ги­сид, уби­тый в хо­де Монголо-татарского нашествия.

Ко­гда весть о по­ра­же­нии дос­тиг­ла Вла­ди­ми­ра, Юрий Все­во­ло­до­вич спеш­но ос­та­вил го­род и от­пра­вил­ся на се­вер, на гра­ни­цу с Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­кой, со­би­рать но­вые пол­ки. Мон­го­лы, дви­га­ясь по рус­лам за­мёрз­ших рек, сна­ча­ла до­стиг­ли Мо­ск­вы, ко­то­рую за­хва­ти­ли и со­жгли. 2 февраля 1238 года они по­до­шли к Вла­ди­ми­ру, 7 февраля в хо­де кро­во­про­лит­но­го штур­ма го­род пал; по­гиб­ла се­мья Юрия Все­во­ло­до­ви­ча, епископа Мит­ро­фан и все жи­те­ли. Не об­на­ру­жив в го­ро­де вла­ди­мир­ско­го кня­зя, мон­го­лы от­пра­ви­ли от­ря­ды на его по­ис­ки. Штур­мом бы­ли взя­ты 14 го­ро­дов, сре­ди них - Суз­даль, Пе­ре­яс­лавль (За­лес­ский), Яро­славль (в 2008 году рас­ко­пан древ­ний ко­ло­дец, до­вер­ху на­пол­нен­ный тру­па­ми уби­тых го­ро­жан). Не­ко­то­рые го­ро­да, со­гла­сив­шие­ся без боя от­крыть мон­го­лам во­ро­та, не по­стра­да­ли (например, Рос­тов).

20 февраля мон­го­лы под­сту­пи­ли к Но­во­му Тор­гу (Торж­ку). По­ка основные си­лы мон­го­лов оса­ж­да­ли го­род, от­ряд Бу­рун­дая вы­шел на ме­сто тай­но­го сбо­ра русского опол­че­ния на р. Сить и вне­зап­ной ата­кой раз­гро­мил си­лы вла­ди­мир­ско­го кня­зя в Сит­ской бит­ве 1238 года. Боль­шин­ст­во русских вои­нов по­гиб­ло, вклю­чая великого кня­зя Юрия Все­во­ло­до­ви­ча (от­ре­зан­ную го­ло­ву ко­то­ро­го Бу­рун­дай от­вёз Ба­тыю). Монгольские вой­ска под ко­мандование Ба­тыя 5 мар­та штур­мом взя­ли Но­вый Торг, по­сле че­го их пе­ре­до­вой от­ряд вы­сту­пил в сто­ро­ну Нов­го­ро­да. По­лу­чив из­вес­тие о ги­бе­ли вла­ди­мир­ско­го кня­зя, мон­го­лы, не дой­дя около 100 км до Нов­го­ро­да, по­вер­ну­ли об­рат­но. По­те­ри монгольской ар­мии в хо­де зим­ней кам­па­нии бы­ли зна­чи­тель­ны­ми (ве­ро­ят­но, до 50%), что тре­бо­ва­ло от­ды­ха и по­пол­не­ния.

Ге­ро­ическим эпи­зо­дом это­го эта­па Монголо-татарского нашествия ста­ла 7-не­дель­ная оса­да Ко­зель­ска во вре­мя от­хо­да монгольского вой­ска, за­вер­шив­шая­ся унич­то­же­ни­ем всех жи­те­лей го­ро­да, про­зван­но­го мон­го­ла­ми «злым». Ле­том 1238 года Ба­тый рас­по­ло­жил ар­мию в Вол­го-Дон­ском ме­ж­ду­ре­чье на от­дых.

Осе­нью 1238 года монгольские вой­ска ата­ко­ва­ли по­лов­цев, ко­то­рые к началу 1239 года ока­за­лись фак­ти­че­ски из­гна­ны из сте­пи. Часть по­лов­цев во гла­ве с ха­ном Ко­тя­ном пе­ре­шла Кар­па­ты и ук­ры­лась в Венг­рии, что по­слу­жи­ло од­ним из по­во­дов для ев­ропейского по­хо­да монгольских войск (см. далее). В начале 1239 года ра­зо­ре­нию под­верг­лись Крым, Северный Кав­каз и Да­ге­стан. Ха­ны Мун­кэ и Ка­дан вое­ва­ли с ка­со­га­ми и ала­на­ми. На­па­де­нию под­верг­лись юж­но­рус­ские кня­же­ст­ва: 3 марта 1239 года был за­хва­чен и ра­зо­рён Пе­ре­яс­лавль (Юж­ный), а 18 октября - Чер­ни­гов. В том же го­ду мон­го­лы за­ня­ли Дер­бент. Зи­мой 1239/1240 года был со­жжён Му­ром, а за­тем ряд го­ро­дов по р. Клязь­ма (Го­ро­хо­вец, Ста­ро­дуб), вновь бы­ли раз­граб­ле­ны ря­зан­ские зем­ли.

Вто­рой этап.

Осе­нью 1240 года на­чал­ся так называемый ев­ропейский по­ход монгольской ар­мии, главным объ­ек­том ко­то­ро­го в русских зем­лях стал Ки­ев. Основные си­лы монгольской ар­мии пе­ре­шли Днепр и оса­ди­ли го­род, обо­ро­ну ко­то­ро­го воз­глав­лял ос­тав­лен­ный в го­ро­де га­лиц­ким князем Да­нии­лом Ро­ма­но­ви­чем ты­сяц­кий Дмитр. По­сле бо­лее чем 10-не­дель­ной оса­ды в ре­зуль­та­те ожес­то­чён­но­го штур­ма 19 ноября 1240 года (по другим ис­точ­ни­кам, 6 декабря) Ки­ев пал и был пол­но­стью со­жжён, ут­ра­тив ста­тус од­но­го из круп­ней­ших го­ро­дов Ев­ро­пы. По­ра­жён­ный храб­ро­стью Дмит­ра, Ба­тый при­ка­зал да­ро­вать ему жизнь.

От Кие­ва мон­го­лы на­пра­ви­лись к Вла­ди­ми­ру (Во­лын­ско­му), за­хва­тив по до­ро­ге Ко­ло­дя­жин и Изя­славль. Га­лиц­кий князь Да­ни­ил Ро­ма­но­вич и его брат вла­ди­ми­ро-во­лын­ский князь Ва­силь­ко Ро­ма­но­вич бе­жа­ли в Венг­рию. По­сле за­хва­та Вла­ди­ми­ра (Во­лын­ско­го) Ба­тый раз­ру­шил Га­лич и под­верг ра­зо­ре­нию тер­ри­то­рию Га­лиц­ко-Во­лын­ско­го княжества. В январе - феврале 1241 года монгольские от­ря­ды за­хва­ти­ли и раз­гра­би­ли Люб­лин, За­ви­хост и Сан­до­мир, по­сле че­го монгольское вой­ско со­бра­лось в пред­горь­ях Кар­пат.

В нача­ле мар­та 1241 года, ко­гда на пе­ре­ва­лах Кар­пат со­шёл снег, Ба­тый про­дол­жил по­ход в Ев­ро­пу. Монгольская ар­мия бы­ла раз­де­ле­на на несколько час­тей: от­ряд во гла­ве с Ор­ду и Бай­да­ром был на­прав­лен в Поль­шу, дру­гой от­ряд под ко­мандованием Ка­да­на и Бу­ри - в Тран­силь­ва­нию, а основные си­лы дви­ну­лись в Венг­рию.

По­сле по­втор­но­го за­ня­тия Сан­до­ми­ра Ор­ду на­пра­вил­ся к Лен­чи­це и да­лее в Си­ле­зию. Вой­ско Бай­да­ра одер­жа­ло по­бе­ду над опол­че­ни­ем из Ма­лой Поль­ши в бит­ве под Хмель­ни­ком 18 марта 1241 года, а 28 мар­та штур­мом взя­ло Кра­ков, по­ки­ну­тый кн. Бо­ле­сла­вом V Стыд­ли­вым. За­тем от­ряд Бай­да­ра че­рез Ра­ци­буж и Опо­ле по­до­шёл к Вроц­ла­ву, где со­еди­нил­ся с си­ла­ми ха­на Ор­ды. 9 апреля 1241 года под Лег­ни­цей они встре­ти­лись с ар­ми­ей, со­б­ран­ной си­лез­ским князем Ген­ри­хом II Бла­го­чес­ти­вым и вклю­чав­шей пол­ки из Си­ле­зии, Великой Поль­ши, от­ряд тев­тон­ских ры­ца­рей и да­же груп­пу там­плие­ров. Мон­го­лы на­нес­ли вой­ску си­лез­ско­го кня­зя со­кру­ши­тель­ное по­ра­же­ние (сам Ген­рих II по­гиб, его от­ре­зан­ную го­ло­ву ха­ны за­бра­ли с со­бой). Од­на­ко и по­те­ри мон­го­лов бы­ли ве­ли­ки, в ре­зуль­та­те че­го они 16 апреля уш­ли в Мо­ра­вию, а к ле­ту пе­ре­мес­ти­лись в Сло­ва­кию, где ос­та­ва­лись до кон­ца го­да.

Ба­тый с вой­ском 10 мар­та пе­ре­шёл Кар­па­ты, на­встре­чу ему вы­сту­пи­ла венгерская ар­мия под ко­мандованием ко­ро­ля Бе­лы IV. В бит­ве при Му­хи (на р. Шайо) 11 апреля 1241 года мон­го­лы раз­гро­ми­ли чис­лен­но пре­вос­хо­див­ше­го про­тив­ни­ка, венгерский ко­роль бе­жал в Ав­ст­рию. В апреле 1241 года монгольские вой­ска за­ня­ли Пешт. Из-за зна­чительных по­терь Ба­тый дал вой­скам от­дых на ле­во­бе­ре­жье Ду­ная, где к не­му при­сое­ди­нил­ся от­ряд Ка­да­на и Бу­ри. Толь­ко в январе 1242 года, пе­ре­пра­вив­шись по льду за­мёрз­ше­го Ду­ная, монгольские вой­ска за­хва­ти­ли Бу­ду. То­гда же с по­мо­щью ту­ме­нов, при­шед­ших из Сло­ва­кии, уда­лось за­хва­тить венгерскую сто­ли­цу г. Эс­тер­гом. При этом многие венгерские го­ро­да, от­ка­зав­шие­ся от­крыть во­ро­та за­хват­чи­кам, не под­верг­лись штур­му.

В начале 1242 года, ко­гда ста­ло из­вест­но, что ко­роль Бе­ла IV пе­ре­брал­ся в Гра­дец (ны­не За­греб), мон­го­лы дви­ну­лись в Хор­ва­тию. Им уда­лось за­хва­тить Гра­дец, но Бе­ла IV ус­пел бе­жать на ост­ро­ва в Дал­ма­ции. От­ряд ха­на Ка­да­на, от­прав­лен­ный в по­го­ню, до­гнать его не смог, а на штурм при­бреж­ных го­ро­дов сил не имел. Из­вес­тие о смер­ти великого ха­на Угэ­дэя (11 ноября 1241 года) ста­ло по­во­дом для за­вер­ше­ния второго эта­па Монголо-татрского нашествия, т. к. Чин­ги­си­дам пред­стоя­ло со­брать­ся в Мон­го­лии для вы­бо­ров но­во­го пра­ви­те­ля. В апреле 1242 года че­рез тер­ри­то­рии Бос­нии, Ко­ро­лев­ст­ва Сер­бии и Бол­гар­ско­го цар­ст­ва Ба­тый на­чал от­вод войск в по­ло­вец­кую степь и ле­том раз­мес­тил их в ни­зовь­ях Вол­ги.

В ре­зуль­та­те Монголо-татарского нашествия в Восточной Ев­ро­пе об­ра­зо­ва­лось но­вое государство - Зо­ло­тая Ор­да, вы­де­лив­шая­ся вско­ре из Монгольской им­пе­рии. Вас­саль­ную за­ви­си­мость от Зо­ло­той Ор­ды бы­ли вы­ну­ж­де­ны при­знать русские кня­зья, что при­ве­ло к ут­вер­жде­нию мон­го­ло-та­тар­ско­го ига на зна­чительной час­ти Ру­си и усу­гу­би­ло рас­кол русских зе­мель и кня­жеств: западные и юго-западные кня­же­ст­ва про­дол­жи­ли со­про­тив­лять­ся монгольской вла­сти и в ито­ге ока­за­лись под кон­тро­лем пра­ви­те­лей Великого княжества Ли­тов­ско­го и Поль­ши.

Монголо-татарское нашествие не­га­тив­но ска­за­лось на со­ци­аль­но-эко­но­мическом раз­ви­тии Ру­си: за­тор­мо­зи­лось раз­ви­тие ре­мё­сел (не­ко­то­рые ви­ды в ре­зуль­та­те ис­чез­ли со­всем), за­кон­сер­ви­ро­ва­лась на­ту­раль­ная сис­те­ма хо­зяй­ст­во­ва­ния. Многие об­лас­ти и го­ро­да обез­лю­де­ли, жи­те­ли пе­ре­се­ли­лись на се­вер от сте­пи, пе­ре­ори­ен­ти­ро­ва­лись тор­го­вые пу­ти. В то же вре­мя по­след­ст­ви­ем Монголо-татарского нашествия ста­ла ин­тен­си­фи­ка­ция со­ци­аль­но-эко­но­мических, по­ли­тических и куль­тур­ных кон­так­тов с восточными стра­на­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)