МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО

МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО - при­ня­тое в ис­то­рио­гра­фии на­име­но­ва­ние во­ен­но-по­ли­тического гос­под­ства Мон­голь­ской им­пе­рии, Зо­ло­той Ор­ды, за­тем Боль­шой Ор­ды над русскими кня­же­ст­ва­ми в 1242–1472 годах.

Ус­та­но­ви­лось по­сле мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия, в хо­де ко­то­ро­го боль­шин­ст­во древнерусских кня­жеств бы­ли раз­гром­ле­ны (ис­клю­че­ние со­ста­ви­ли Смо­лен­ское, Пин­ское, Ту­ров­ское, Ви­теб­ское, По­лоц­кое кня­же­ст­ва и б. ч. Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки).

Яр­че все­го Монголо-татарское иго про­яви­лось в по­ли­тической сфе­ре.

В 1242 году в древне-русские кня­же­ст­ва впер­вые при­бы­ли по­слы, по­тре­бо­вав­шие от русских кня­зей явить­ся к ха­ну Ба­тыю с изъ­яв­ле­ни­ем по­кор­но­сти. Вплоть до XIV века в го­ро­да Ру­си по­сы­ла­лись хан­ские на­ме­ст­ни­ки - бас­ка­ки , ко­то­рые, опи­ра­ясь на во­оруженные от­ря­ды, сле­ди­ли, что­бы на­се­ле­ние со­хра­ня­ло по­кор­ность Чин­ги­си­дам. Кон­троль над про­цес­сом на­сле­до­ва­ния кня­жеств пе­ре­шёл к ор­дын­ским ха­нам, ко­то­рые в сво­их ин­те­ре­сах на­ру­ша­ли про­дол­жав­шие дей­ст­во­вать древне-русские юри­дические нор­мы на­сле­до­ва­ния.

Русские кня­зья долж­ны бы­ли по­лу­чать в Ор­де яр­лы­ки хан­ские - осо­бые гра­мо­ты на власть в сво­их вла­де­ни­ях. «Ор­дын­ские вы­ез­ды» русских кня­зей не­ред­ко со­про­во­ж­да­лись их уни­же­ния­ми при дво­рах ха­нов, в ря­де слу­ча­ев за­кан­чи­вались смер­тью. Тор­жественное воз­ве­де­ние об­ла­да­те­ля яр­лы­ка на кня­же­ский стол, в том числе по­са­же­ние на ве­ли­ко­кня­же­ский стол в Ус­пен­ском со­бо­ре г. Вла­ди­мир вла­ди­мир­ских кня­зей, имев­ших не­официальный ста­тус главных кня­зей Северо-Восточной Ру­си, про­ис­хо­ди­ло в при­сут­ст­вии ор­дын­ско­го по­сла, что сим­во­ли­зи­ро­ва­ло по­ли­тическое вер­хо­вен­ст­во хан­ской вла­сти.

Ор­дын­ские пра­ви­те­ли стре­ми­лись ре­гу­ли­ро­вать по­ли­тические от­но­ше­ния ме­ж­ду под­вла­ст­ны­ми им русским кня­же­ст­ва­ми, за­час­тую пе­ре­краи­вая по­ли­тическую кар­ту Ру­си, пре­пят­ст­вуя уси­ле­нию то­го или ино­го кня­зя, раз­жи­гая со­пер­ни­че­ст­во и рас­при ме­ж­ду русскими князь­я­ми и из­вле­кая из это­го пря­мые вы­го­ды для се­бя. Так, в конце 1240-х годов наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ный из русских кня­зей Алек­сандр Яро­сла­вич Нев­ский по­лу­чил от мон­го­лов пра­ва на опус­то­шён­ный Ки­ев, ко­то­рым он до тех пор не вла­дел, а по­ла­гав­ший­ся ему по на­след­ст­ву ме­нее ра­зо­рён­ный г. Вла­ди­мир был пе­ре­дан его млад­ше­му бра­ту Ан­д­рею Яро­сла­ви­чу.

По­сле Твер­ско­го вос­ста­ния 1327 года, важ­ную роль в ко­то­ром сыг­рал князь твер­ской и од­но­вре­мен­но великий князь вла­ди­мир­ский Алек­сандр Ми­хай­ло­вич, хан Уз­бек, что­бы ос­ла­бить власть великого князя вла­ди­мир­ско­го, раз­де­лил Вла­ди­мир­ское великое княжество на две час­ти. Опа­са­ясь уси­ле­ния московских кня­зей, Уз­бек в 1341 году пе­ре­дал Ниж­ний Нов­го­род суз­даль­ским князь­ям. В 1360 году яр­лык на великое кня­же­ние Вла­ди­мир­ское был ото­бран у московских кня­зей и пе­ре­дан князь­ям ни­же­го­род­ско­го до­ма; од­но­вре­мен­но бы­ла вос­ста­нов­ле­на са­мо­стоя­тель­ность Га­лиц­ко­го (Га­ли­ча Ко­ст­ром­ско­го) и Рос­тов­ско­го кня­жеств, ра­нее на­хо­див­ших­ся в за­ви­си­мо­сти от московских кня­зей.

В 1371 году Ма­май вы­дал яр­лык на Вла­ди­мир­ское великое княжество, ко­то­рым вла­дел московский князь Дмит­рий Ива­но­вич, великому князю твер­ско­му Ми­хаи­лу Алек­сан­д­ро­ви­чу, в том же го­ду вы­дал его вновь Дмит­рию Ива­но­ви­чу, не ото­брав при этом у Ми­хаи­ла Алек­сан­д­ро­ви­ча, а в 1375 году вто­рич­но вы­дал яр­лык Ми­хаи­лу. В 1370-1380-е годы московские вой­ска одер­жа­ли пер­вые по­бе­ды над ор­дын­ца­ми (бит­ва на р. Во­жа, 1378 год; Ку­ли­ков­ская бит­ва 1380 года), од­на­ко их зна­че­ние бы­ло ос­лаб­ле­но в ре­зуль­та­те Тох­та­мы­ша на­бе­га 1382 года.

В 1383 году хан Тох­та­мыш вер­нул Ми­хаи­лу Алек­сан­д­ро­ви­чу Ка­шин­ское кня­же­ст­во, ко­то­рое по мо­с­ков­ско-нов­го­род­ско-твер­ско­му до­го­во­ру 1375 году объ­яв­ля­лось не­за­ви­си­мым от Тве­ри. В 1411 и 1445 годы на не­про­дол­жительное вре­мя вос­ста­нав­ли­ва­лась по­ли­тическая са­мо­стоя­тель­ность Ни­же­го­род­ско­го кня­же­ст­ва (ещё в 1392 году при­сое­ди­нён­но­го с со­гла­сия ха­на Тох­та­мы­ша к Московскому княжеству). Со вре­ме­нем вы­да­ча яр­лы­ка на власть в том или ином кня­же­ст­ве ста­ла со­про­во­ж­дать­ся спо­ра­дическими тре­бо­ва­ния­ми со сто­ро­ны Ор­ды де­неж­ных вы­плат и цен­ных по­дар­ков ха­нам, хан­шам и их ок­ру­же­нию.

Тя­жё­лым бре­ме­нем для всех сло­ёв русского на­се­ле­ния бы­ли еже­год­ные пла­те­жи Ор­де - т. н. ор­дын­ский вы­ход ­. В ре­зуль­та­те про­ве­дён­ных мон­го­ла­ми в 1250-1270-х годы в Северо-Восточной Ру­си и Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ке пе­ре­пи­сей (см. «Чис­ло») взи­ма­ние ор­дын­ско­го вы­хо­да при­об­ре­ло по­все­ме­ст­ный и ре­гу­ляр­ный ха­рак­тер. Ино­гда с на­се­ле­ния русского кня­жеств до­пол­ни­тель­но взи­ма­лись экс­т­ра­ор­ди­нар­ные хан­ские «за­про­сы» - вне­оче­ред­ные пла­те­жи. Так, со­глас­но Ро­гож­ско­му ле­то­пис­цу, в 1384 году ка­ж­дая русская де­рев­ня (1-3 дво­ра) в хо­де экс­т­ра­ор­ди­нар­но­го сбо­ра вы­пла­ти­ла Ор­де по «пол­ти­не» (при­мер­ная стои­мость ок. 600 кг зер­на или 10 ба­ра­нов). Русские лю­ди так­же долж­ны бы­ли при­ни­мать, кор­мить и со­дер­жать мно­го­численных ор­дын­ских по­слов с их сви­та­ми, при­ез­жав­ших на Русь с во­енными, ди­пло­ма­тическими и тор­го­вы­ми це­ля­ми, а так­же по­слов, сле­див­ших за сбо­ром и от­прав­ле­ни­ем да­ни в Ор­ду.

Ещё од­ной тя­жё­лой по­вин­но­стью на­се­ле­ния русских кня­жеств бы­ла обя­зан­ность по­став­лять вои­нов в монгольские вой­ска, уча­ст­во­вать в их во­енных по­хо­дах. Во второй половине XIII века русские пол­ки дей­ст­во­ва­ли в во­енных опе­ра­ци­ях мон­го­лов про­тив Венг­рии, Поль­ши, на­ро­дов Северного Кав­ка­за, Ви­зан­тии. С конца XIII века на­се­ле­ние, по край­ней ме­ре, кня­жеств Северо-Восточной Ру­си уже не уча­ст­во­ва­ло в столь от­да­лён­ных по­хо­дах ор­дын­ских ха­нов.

Про­яв­ле­ние по­ли­тической са­мо­стоя­тель­но­сти, от­каз уп­ла­чи­вать мон­го­ло-та­та­рам дань вы­зы­ва­ли мно­го­численные ор­дын­ские на­бе­ги XIII-XV веков. Например, на кня­же­ст­ва Северо-Восточной Ру­си и Ря­зан­ское княжество за этот пе­ри­од их бы­ло со­вер­ше­но свыше 30. Ор­дын­цы в среднем один раз в 6-7 лет на­па­да­ли на русские зем­ли, дер­жа их на­се­ле­ние в по­сто­ян­ном на­пря­же­нии.

Не­смот­ря на ус­та­нов­ле­ние Монголо-татарского ига, свою роль со­хра­ни­ла Русская пра­вославная цер­ковь, т. к. монгольские за­ко­ны пред­пи­сы­ва­ли по­кро­ви­тель­ст­во­вать ре­лигиозным ин­сти­ту­там на за­воё­ван­ных тер­ри­то­ри­ях как «мо­леб­ни­кам» за монгольских ха­нов. Ие­рар­хи РПЦ и круп­ные цер­ков­ные дея­те­ли сыг­ра­ли важ­ную роль в под­дер­жа­нии куль­тур­ных тра­ди­ций русских зе­мель и кня­жеств в пе­ри­од Монголо-татрского ига, спо­соб­ст­во­ва­ли борь­бе с ним.

Монголо-татарское иго пе­ре­ста­ло су­ще­ст­во­вать по­сле то­го, как великий князь мо­с­ков­ский Иван III Ва­силь­е­вич пре­кра­тил вы­пла­чи­вать дань Боль­шой Ор­де (1472 год), а за­тем вос­пре­пят­ст­во­вал в ре­зуль­та­те Стоя­ния на Уг­ре 1480 году про­ры­ву войск ха­на Ах­ме­да к Мо­ск­ве и вос­ста­нов­ле­нию за­ви­си­мо­сти Ру­си.

Монголо-татарское иго име­ло не­га­тив­ные по­след­ст­вия для раз­ви­тия русских зе­мель. Во­енные опус­то­ше­ния, тя­жё­лый по­дат­ной пресс при­ве­ли к их за­тяж­но­му эко­но­мическому упад­ку. Рез­ко умень­ши­лась чис­лен­ность городского на­се­ле­ния, ис­чез­ли многие ви­ды ре­мё­сел. До конца XIII века на Ру­си не бы­ло по­строе­но ни од­но­го го­ро­да; рез­ко со­кра­ти­лись мас­шта­бы ка­мен­но­го строи­тель­ст­ва (до­стиг­ло до­мон­голь­ско­го уров­ня лишь в середине XIV века). На­се­ле­ние бы­ло вы­ну­ж­де­но ос­та­вить пло­до­род­ные степ­ные и ле­со­степ­ные зем­ли Южной Ру­си и уй­ти в лес­ные зо­ны Северо-Восточной Ру­си и заподные го­ри­стые ме­ст­но­сти Юго-Западной Ру­си (пре­ж­де все­го в Га­лиц­кое княжество). Пре­рва­лись хо­зяйственные и по­ли­тические свя­зи северных зе­мель с юж­ны­ми; на­ру­ши­лись внеш­не­по­ли­тические свя­зи Северо-Восточной Ру­си со стра­на­ми Ев­ро­пы.

Вме­сте с тем с рас­се­ле­ни­ем рос­то­во-суз­даль­ско-вла­ди­мир­ско­го цен­тра на его бо­лее безо­пас­ные северные, восточные и западные ок­раи­ны в Северо-Восточной Ру­си сфор­ми­ро­ва­лись но­вые кня­же­ст­ва - Бе­ло­зер­ское, Ко­ст­ром­ское, Га­лиц­ко-Дмит­ров­ское, Го­ро­дец­кое, Ни­же­го­род­ское, Твер­ское, Мо­с­ков­ское, ко­то­рые впо­след­ст­вии сыг­ра­ли важ­ную роль в раз­ви­тии Ру­си.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)