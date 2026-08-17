МОНГОЛИЯ ВНУТРЕННЯЯ

Монголия Внутренняя — историческая область и автономный район в составе Китайской Народной Республики (КНР). Термин применялся к южным областям Монголии (Чахар, Тумэт, Ордос и др.), которые в 1635 (после поражения Лигдан-хана ) подчинились власти маньчжур, вскоре создавших империю Цин. Они разделили территорию Южн. Монголии на 49 хошунов, где сохранилась власть местных князей-Чингизидов. Термин «М. В.» стал применяться к региону после того, как власть империи Цин в 1691 признала также Монголия Внешняя . М. В. раньше попала под управление маньчжурских императоров, и ее территории были ближе к внутренним (китайским) областям империи Цин, поэтому регион больше подвергся китайскому влиянию: в М. В. действовали китайская налоговая и судебная системы, осуществлялась седентаризация кочевников. Местные жители были вовлечены в экономические отношения с Китаем, активно занимались торговлей и предпринимательством. По секретным русско-японским соглашениям, заключенным после войны 1904—1905, М. В. признавалась сферой влияния Японии, тогда же здесь стали действовать США. В то же время империя Цин усилила политику китаизации М. В., что побудило ее правителей в 1911 к участию в борьбе за независимость. Многие князья М. В. участвовали в создании государственности Автономной Монголии. Однако после того, как Российская империя официально отказалась признавать М. В. частью Автономной Монголии, многие князья пошли на соглашение с китайскими властями. В 1928 территория М. В. была преобразована властями Гоминьдана в три провинции в составе Китайской Республики. В 1933 на территории М. В., которую оккупировали японские войска, был провозглашен ряд марионеточных государств, к 1939 объединившихся в Мэнцзян. После Второй мировой войны была предпринята попытка провозглашения Народной республики Внутренней Монголии, однако Коммунистическая партия Китая, контролировавшая север страны, достигла с властной элитой М. В. договоренности о создании автономии в рамках Китая, официально закрепленной в 1949, после провозглашения КНР. Ряд провинций на северо-востоке Китая был упразднен, а их территории включены в состав М. В., территориальные изменения продолжались до конца 1960-х. В настоящее время М. В. состоит из 9 городских округов и 3 аймаков (делятся на районы, города уездного значения, уезды и хошуны), активно развивается экономически в области сельского хозяйства, скотоводства, добывающей и обрабатывающей промышленности, имеет более 50 вузов, около 300 старших и более 1800 начальных школ.

Лит. : Болд Р. Независимость и признание. Монголия в треугольнике интересов: США–Россия–Китай, 1910–1973 / Пер. с монг. Ю. Н. Кручкина; пред. А. С. Железнякова. М., 2015; Дудин П. Н. Государственность Внутренней Монголии в конце XIX — первой половине XX вв. Диссертация на соискание степени доктора исторических наук. Т. 1—2. Улан-Удэ, 2020. Р. Ю. Почекаев.