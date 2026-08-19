МОНГОЛИЯ ВНЕШНЯЯ

Монголия Внешняя (Северная Монголия, или Халха-Монголия — по названию халха-монголов или халхасцев — основного населения региона) — историческая область, охватывавшая территорию современной Монголии . Термин вошел в употребление после признания монгольскими князьями зависимости от империи Цин (1691), император которой в монгольской традиции стал титуловаться ханом монголов. М. В. противопоставлялась Монголии Внутренней , признавшей власть маньчжурских императоров еще в 1630-е. М. В. делилась на 4 аймака — Тушету-ханский, Сэцэн-ханский, Дзасагту-ханский и Сайн-Нойон-ханский (в свою очередь делившиеся на хошуны) и включала округ Кобдо, подконтрольный маньчжурской администрации. В М. В., в отличие от Внутренней, длительное время сохранялась внутренняя автономия местных правителей (потомков Чингисхана ), действие собственного законодательства и правовых обычаев. Китайцам запрещалось селиться на территории М. В. Во 2-й половине XIX в. М. В. установила прямые контакты с Российской империей, открывшей генеральное консульство в Урге и ряд консульств в других областях. Обеспокоенные ростом российского влияния в М. В., маньчжурские власти после поражения России в войне с Японией (1905) приступили к активной интеграции М. В. в политико-правовое пространство империи Цин. Началось урезание автономии местных князей, продвижение китайских колонистов на монгольские земли, вытеснение российских торговцев, распространение на М. В. принципов права и налого­обложения Цинской империи. Эта политика вызвала негативную реакцию со стороны монгольской властной элиты, которая после Синьхайской революции в Китае провозгласила свою независимость и обратилась к покровительству России. Однако в 1913 Россия и Китай подписали договор об автономии М. В. под контролем китайских властей; последние обязались не вмешиваться в ее внутреннюю политику, но на практике не соблюдали это условие и к 1919 ввели прямое китайское правление в М. В. В 1921 М. В. была освобождена от китайских властей бароном Р. Ф. фон Унгерн-Штернбергом, позднее в том же году к власти пришла Монгольская Народно-революционная партия, которая после смерти Богдо-хана в 1924 провозгласила создание Монгольской Народной Республики (МНР). В 1949 КНР официально признала МНР (с 1992 официальное название — Монгол улс ( букв . «Монгольское государство»)), однако в Китайской Республике (Тайвань) до сих пор нередко применяется название «М. В.».

Лит.: Лузянин С. Г. Россия — Монголия — Китай в первой половине ХХ века. Политические взаимоотношения в 1911–1946 гг. М., 2003; Коростовец И. Я. От Чингис-хана до советской республики (Краткая история Монголии с особым учетом новейшего времени). Улан-Батор, 2004; История Монголии. XX век / Отв. ред. Г. С. Яскина. М., 2007; Болд Р. Независимость и признание. Монголия в треугольнике интересов: США—Россия—Китай, 1910—1973 / Пер. с монг. Ю. Н. Кручкина; пред. А. С. Железнякова. М., 2015. Р. Ю. Почекаев.