МОНФЕРРАН ОГЮСТ

МОНФЕРРАН ОГЮСТ(настоящие имя и фамилия Ан­ри Луи Огюст Ле­же Ри­кар) - французский и российский ар­хи­тек­тор и ин­же­нер.

Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Ко­ро­лев­ской специальной шко­ле ар­хи­тек­ту­ры в Па­ри­же (1806-1813 годы). Со­вер­шен­ст­во­вал профессиональные на­вы­ки в мас­тер­ской ар­хи­тек­то­ров Ш. Пер­сье и П. Фон­те­на. В 1814-1816 годы ра­бо­тал под руководством ге­не­раль­но­го ин­спек­то­ра Па­ри­жа по строи­тель­ст­ву и ар­хи­тек­ту­ре Ж. Мо­ли­но; при­ни­мал уча­стие в со­ору­же­нии церкви Ла-Мад­лен в Па­ри­же (1807-1842 годы, про­ект архитектора П. Винь­о­на).

Во вре­мя пре­бы­ва­ния императора Алек­сан­д­ра I в Па­ри­же в 1814 году О. Монферран пре­под­нёс ему аль­бом сво­их про­ек­тов и ри­сун­ков, по­лу­чил при­гла­ше­ние прие­хать в Рос­сию, ку­да при­был в 1816 году. То­гда же на­зна­чен при­двор­ным ар­хи­тек­то­ром. В 1817-1826 годы начальник чер­тёж­ного Комитета по де­лам строе­ний и гид­рав­лических ра­бот, глав­но­го в те го­ды ар­хитектурного ве­дом­ст­ва. С 1826 году член Комитета для рас­смот­ре­ния про­ек­та и ра­бот по воз­ве­де­нию в Мо­ск­ве Хри­ста Спа­си­те­ля хра­м

Твор­че­ст­во О. Монферран ле­жит на гра­ни двух ар­хитектурных эпох: бу­ду­чи круп­ней­шим зод­чим позд­не­го клас­си­циз­ма, он од­ним из пер­вых об­ра­тил­ся к эк­лек­тиз­му. О. Монферран раз­ра­бо­тал ар­хитектурный про­ект ам­пир­но­го зда­ния эк­зер­цир­гау­за (Ма­не­жа, 1817 год) в Мо­ск­ве, вы­пол­нен­ный им для А. Бе­тан­ку­ра. В 1817-1822 годы соз­дал ан­самбль административынх зда­ний, тор­го­вых ря­дов и со­бо­ра для яр­мар­ки в Ниж­нем Нов­го­ро­де; все по­строй­ки ре­ше­ны в тра­ди­ци­ях клас­си­циз­ма , за ис­клю­че­ни­ем «ки­тай­ских ря­дов», где ис­поль­зо­ва­ны восточные мо­ти­вы.

Все са­мые зна­чительные про­ек­ты О. Монферран реа­ли­зо­вал в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В сво­ей пер­вой по­строй­ке там (дом Ло­ба­но­ва-Рос­тов­ско­го, 1817-1820 годы) О. Монферран про­явил се­бя как та­лант­ли­вый гра­до­строи­тель, впи­сав стро­гие клас­си­ци­стические фа­са­ды зда­ния в слож­ный уча­сток за­строй­ки, пред­став­ляю­щий со­бой в пла­не тре­уголь­ник. Пер­вые же чер­ты сти­ли­за­тор­ст­ва «под го­ти­ку» и вост. мо­ти­вы про­яви­лись в 1823 году в про­ек­те многих па­виль­о­нов Ека­те­рин­гоф­ско­го пар­ка близ Санкт-Пе­тер­бур­га (1820-е годы; не сохранились). В даль­ней­шем эле­мен­ты ис­то­ри­че­ских сти­лей и сво­бод­ная пла­ни­ров­ка объ­ё­мов ис­кус­но при­ме­ня­лись О. Монферраном в про­ек­тах ча­ст­ных до­мов (П.Н. Де­ми­до­ва и кн. Га­га­ри­ной на Боль­шой Мор­ской ул., оба 1835-1840 годы). Со­вер­шен­ная по про­пор­ци­ям и си­лу­эту Алек­сан­д­ров­ская ко­лон­на за­вер­ши­ла ан­самбль Двор­цо­вой пл.; ус­та­нов­ка ог­ром­но­го гра­нит­но­го мо­но­ли­та ко­лон­ны ста­ла, бла­го­да­ря под­го­тов­лен­ным О.Монферраном рас­чё­там и специальным тех­ническим уст­рой­ст­вам, уни­каль­ным тех­ническим дос­ти­же­ни­ем для то­го вре­ме­ни.

Наи­бо­лее зна­чительная ра­бо­та О. Монферрана - Исаа­ки­ев­ский со­бор, где он при­ме­нил но­вей­шие стро­ительные тех­но­ло­гии, в т. ч. ис­поль­зо­вал ме­тал­лические кон­ст­рук­ции на­ря­ду с тра­диционной ка­мен­ной и кир­пич­ной клад­кой. При ра­бо­те над про­ек­том О. Монферран опи­рал­ся на луч­шие об­раз­цы про­шло­го: в 1842 он со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие по Зап. Ев­ро­пе с це­лью изу­че­ния кон­ст­рук­ций ку­поль­ных со­ору­же­ний круп­ней­ших со­бо­ров. В ре­зуль­та­те им был соз­дан ори­ги­наль­ный ку­пол, со­стоя­щий из 3 обо­ло­чек, впер­вые це­ли­ком со­б­ран­ных из чу­гун­ных эле­мен­тов. О. Монферран так­же мас­тер от­дел­ки ин­терь­е­ров, в т. ч. Зим­не­го двор­ца (де­кор Ро­тон­ды, Пет­ров­ско­го и Фельд­мар­шаль­ско­го па­рад­ных за­лов; пе­ре­де­лы­вал пла­ни­ров­ку и от­дел­ку лич­ных по­ко­ев им­пе­рат­риц Ма­рии Фё­до­ров­ны и Алек­сан­д­ры Фё­до­ров­ны, 1822-1837 годы).

Почетный воль­ный общ­ник пе­тербургской АХ (1831 год), так­же почетный член ака­де­мии Св. Лу­ки в Ри­ме, АХ во Фло­рен­ции, Ко­ро­лев­ско­го ин-та британских ар­хи­тек­то­ров в Лон­до­не.