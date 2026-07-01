МОНФЕРРАН ОГЮСТ
МОНФЕРРАН ОГЮСТ(настоящие имя и фамилия Анри Луи Огюст Леже Рикар) - французский и российский архитектор и инженер.
Образование получил в Королевской специальной школе архитектуры в Париже (1806-1813 годы). Совершенствовал профессиональные навыки в мастерской архитекторов Ш. Персье и П. Фонтена. В 1814-1816 годы работал под руководством генерального инспектора Парижа по строительству и архитектуре Ж. Молино; принимал участие в сооружении церкви Ла-Мадлен в Париже (1807-1842 годы, проект архитектора П. Виньона).
Во время пребывания императора Александра I в Париже в 1814 году О. Монферран преподнёс ему альбом своих проектов и рисунков, получил приглашение приехать в Россию, куда прибыл в 1816 году. Тогда же назначен придворным архитектором. В 1817-1826 годы начальник чертёжного Комитета по делам строений и гидравлических работ, главного в те годы архитектурного ведомства. С 1826 году член Комитета для рассмотрения проекта и работ по возведению в Москве Христа Спасителя храм
Творчество О. Монферран лежит на грани двух архитектурных эпох: будучи крупнейшим зодчим позднего классицизма, он одним из первых обратился к эклектизму. О. Монферран разработал архитектурный проект ампирного здания экзерциргауза (Манежа, 1817 год) в Москве, выполненный им для А. Бетанкура. В 1817-1822 годы создал ансамбль административынх зданий, торговых рядов и собора для ярмарки в Нижнем Новгороде; все постройки решены в традициях классицизма, за исключением «китайских рядов», где использованы восточные мотивы.
Все самые значительные проекты О. Монферран реализовал в Санкт-Петербурге. В своей первой постройке там (дом Лобанова-Ростовского, 1817-1820 годы) О. Монферран проявил себя как талантливый градостроитель, вписав строгие классицистические фасады здания в сложный участок застройки, представляющий собой в плане треугольник. Первые же черты стилизаторства «под готику» и вост. мотивы проявились в 1823 году в проекте многих павильонов Екатерингофского парка близ Санкт-Петербурга (1820-е годы; не сохранились). В дальнейшем элементы исторических стилей и свободная планировка объёмов искусно применялись О. Монферраном в проектах частных домов (П.Н. Демидова и кн. Гагариной на Большой Морской ул., оба 1835-1840 годы). Совершенная по пропорциям и силуэту Александровская колонна завершила ансамбль Дворцовой пл.; установка огромного гранитного монолита колонны стала, благодаря подготовленным О.Монферраном расчётам и специальным техническим устройствам, уникальным техническим достижением для того времени.
Наиболее значительная работа О. Монферрана - Исаакиевский собор, где он применил новейшие строительные технологии, в т. ч. использовал металлические конструкции наряду с традиционной каменной и кирпичной кладкой. При работе над проектом О. Монферран опирался на лучшие образцы прошлого: в 1842 он совершил путешествие по Зап. Европе с целью изучения конструкций купольных сооружений крупнейших соборов. В результате им был создан оригинальный купол, состоящий из 3 оболочек, впервые целиком собранных из чугунных элементов. О. Монферран также мастер отделки интерьеров, в т. ч. Зимнего дворца (декор Ротонды, Петровского и Фельдмаршальского парадных залов; переделывал планировку и отделку личных покоев императриц Марии Фёдоровны и Александры Фёдоровны, 1822-1837 годы).
Почетный вольный общник петербургской АХ (1831 год), также почетный член академии Св. Луки в Риме, АХ во Флоренции, Королевского ин-та британских архитекторов в Лондоне.