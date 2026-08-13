МОНЕТНОГО ПРАВЛЕНИЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
МОНЕТНОГО ПРАВЛЕНИЯ КАНЦЕЛЯРИЯ - в 1734-1742 годы одно из центральных государственных учреждений в Российской империи, ведавших монетным делом наряду с подчинявшейся ей Монетной канцелярией (до 1734 года Монетной конторой), которая находилась в Москве.
Образована в 1733 году в Санкт-Петербурге как личная канцелярия постоянно жившего там главного директора Монетной конторы графа М.Г. Головкина, что законодательно оформлено докладом Сената, утверждённым императрицей Анной Ивановной 10(21) октября 1734 года.
Подчинялась Сенату. Готовила донесения Головкина, поступавшие в Кабинет министров и Сенат, а также указы, направлявшиеся в Монетную канцелярию. Проводила экспертизу проектов по усовершенствованию технологии плавки драгоценных и цветных металлов. Заготавливала поступавшее в Санкт-Петербург серебро и снабжала им Санкт-Петербургский монетный двор.
Указом Сената от 26 марта (6 апреля) 1742 года объединена с Монетной канцелярией.