МОНЕТАРИЗМ

МОНЕТАРИЗМ - на­прав­ле­ние (шко­ла) эко­но­ми­че­ской тео­рии, современный ва­ри­ант ко­ли­че­ст­вен­ной тео­рии де­нег, пре­ду­смат­ри­ваю­щий осу­ще­ст­в­ле­ние эко­но­мической по­ли­ти­ки, ори­ен­ти­ро­ван­ной на ре­шаю­щую (до­ми­ни­рую­щую) роль ре­гу­ли­рую­ще­го воз­дей­ст­вия де­неж­ной мас­сы (из­ме­не­ний в кре­дит­но-де­неж­ной сфе­ре) на об­щую хо­зяйственную конъ­юнк­ту­ру и ис­хо­дя­щей из пред­по­сыл­ки, что центральные бан­ки мо­гут кон­тро­ли­ро­вать об­щее ко­ли­че­ст­во об­ра­щаю­щих­ся де­нег.

Со­вре­мен­ный монетаризм - весь­ма влия­тель­ная и пред­ста­ви­тель­ная шко­ла. Не­ос­по­ри­мый её ли­дер - М. Фрид­мен. Его еди­но­мыш­лен­ни­ки, внёс­шие свой вклад в ре­ше­ние отдельные про­блем мо­не­та­ри­ст­ской док­три­ны, - К. Брун­нер, А. Мель­цер, Ф. Кей­ген, Д. Лейд­лер, А. Шварц, Д. Мей­зел­ман, Р. Сел­ден, Р. Ман­делл и др.

Монетаризм за­ро­дил­ся и раз­вил­ся в тру­дах Фрид­ме­на и его бли­жай­ших со­труд­ни­ков, при­чём в рам­ках бо­лее об­ще­го сдви­га - «не­оклас­си­че­ско­го воз­ро­ж­де­ния». Тер­мин «монетаризм» вве­дён в эко­но­мическую нау­ку Брун­не­ром в 1968 году. Монетаризм как те­че­ние эко­но­мической мыс­ли, от­во­дя­щее день­гам оп­ре­де­ляю­щую роль в ко­ле­ба­ни­ях эко­но­ми­ки, зна­ме­ну­ет со­бой по­сле­во­ен­ный этап в раз­ви­тии чи­каг­ской шко­лы эко­но­мические мыс­ли, яв­ля­ет­ся наи­бо­лее круп­ным от­ветв­ле­ни­ем не­оклас­сического на­прав­ле­ния эко­но­мической тео­рии За­па­да.

За­ро­ж­де­ние мо­не­та­ри­ст­ской ги­по­те­зы о ве­ду­щей ро­ли де­нег в эко­но­ми­ке от­но­сит­ся к 1950-м годам. Важ­ней­шая пуб­ли­ка­ция это­го пе­рио­да - ста­тья М. Фрид­ме­на «Ко­ли­че­ст­вен­ная тео­рия де­нег: но­вая фор­му­ли­ров­ка» (1956 год). Ны­не она счи­та­ет­ся клас­си­че­ской. С неё на­чи­на­ет­ся монетаризм в современой фор­ме. К чис­лу ре­шаю­щих по­ло­же­ний ста­тьи от­но­сят­ся: 1) те­зис о ста­биль­ном ха­рак­те­ре функ­ции спро­са на день­ги и ско­ро­сти об­ра­ще­ния де­нег; 2) вы­яв­ле­ние в са­мой об­щей фор­ме при­чин­ной за­ви­си­мо­сти ме­ж­ду ди­на­ми­кой де­нег и ди­на­ми­кой но­ми­наль­но­го до­хо­да сна­ча­ла на мик­ро­уров­не, а за­тем (в фор­ме на­уч. ги­по­те­зы) и на мак­ро­уров­не; 3) вы­дви­же­ние ус­ловия не­за­ви­си­мо­сти фак­то­ров спро­са на день­ги и пред­ло­же­ния де­нег; 4) по­сту­лат об эк­зо­ген­но­сти пред­ло­же­ния де­нег как важ­ней­ше­го ус­ло­вия од­но­сто­рон­ней при­чин­ной за­ви­си­мо­сти «от де­нег - к до­хо­ду и це­нам».

На­ча­ло зре­ло­го монетаризма от­но­сит­ся к первой половине 1960-х годов. На мак­ро­уров­не раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся мо­не­та­ри­ст­ская мо­дель цик­ла и национального до­хо­да, раз­де­ляю­щая ис­ход­ную пред­по­сыл­ку не­оклас­сической тео­рии (о внутренней ус­той­чи­во­сти ка­пи­та­лиз­ма) и пред­ла­гаю­щая но­вое ви́дение цик­лических ко­ле­ба­ний - со сто­ро­ны пред­ло­же­ния де­нег. Ру­беж­ным для монеторизма яв­ля­ет­ся 1963 год, ко­гда вы­хо­дят важ­ней­шие ра­бо­ты его ли­де­ров, в т. ч. фун­даментальная мо­но­гра­фия М. Фрид­ме­на и А. Шварц «Мо­не­тар­ная ис­то­рия Со­еди­нён­ных Шта­тов, 1867-1960 годов», при­зна­вае­мая главным тео­ре­тическим тру­дом мо­не­та­риз­ма.

Вы­со­кие ко­эф­фи­ци­ен­ты кор­ре­ля­ции ме­ж­ду ди­на­ми­кой де­неж­ной мас­сы и национального до­хо­да, об­на­ру­жен­ные Фрид­ме­ном, Шварц и Мей­зель­ма­ном на про­тя­же­нии б ́ольшей час­ти сто­лет­ней ис­то­рии США , вы­яв­лен­ные ими вре­менны́е ла­ги ме­ж­ду ди­на­ми­кой ин­дек­са де­неж­ной мас­сы и фун­даментальными ин­дек­са­ми конъ­юнк­ту­ры (при опе­ре­жаю­щей ро­ли де­нег) не про­сто под­твер­жда­ли центральный те­зис монетаризма о ве­ду­щей ро­ли де­неж­но­го фак­то­ра в дви­же­нии ры­ноч­ной эко­но­ми­ки; они сви­де­тель­ст­во­ва­ли о том, что по­сле 1963 года монетаризм пред­став­лял со­бой уже не ги­по­те­зу, а до­воль­но зре­лую, за­кон­чен­ную тео­рию. Тем са­мым пре­кра­ща­лась мо­но­по­лия кейн­си­ан­ст­ва на ис­тол­ко­ва­ние мак­ро­эко­но­мических про­блем.

Пе­ри­од второй половины 1960 года - начало 1970-х годов ха­рак­те­ри­зо­вал­ся за­ро­ж­де­ни­ем кон­цеп­ций «ес­те­ст­вен­ной нор­мы без­ра­бо­ти­цы», «адап­тив­ных ожи­да­ний» и «стаг­фля­ции». В декабре 1967 года на за­се­да­нии Американской эко­но­мической ас­со­циа­ции М. Фрид­мен вы­дви­нул те­зис о на­ли­чии в ры­ноч­ной эко­но­ми­ке «ес­те­ст­вен­но­го уров­ня без­ра­бо­ти­цы», оп­ре­де­ляе­мо­го струк­тур­ны­ми при­чи­на­ми и си­ла­ми эко­но­мического тре­ния (струк­тур­ной и фрик­ци­он­ной без­ра­бо­ти­цей). Вы­ну­ж­ден­ная без­ра­бо­ти­ца (тер­мин, вве­дён­ный Дж.М. Кейн­сом) су­ще­ст­ву­ет, со­глас­но Фрид­ме­ну, лишь в том слу­чае, ес­ли ин­декс без­ра­бо­ти­цы зна­чи­тель­но пре­вы­ша­ет ес­те­ст­вен­ный уро­вень. Рав­но­вес­ный уро­вень на рын­ке тру­да («ес­те­ст­вен­ный уро­вень без­ра­бо­ти­цы») в 1,5-2 раза пре­вы­ша­ет рав­но­вес­ную кейн­си­ан­скую нор­му «пол­ной за­ня­то­сти». По мне­нию Фрид­ме­на, «ес­те­ст­вен­ная нор­ма без­ра­бо­ти­цы» в дли­тель­ном ас­пек­те не мо­жет быть сни­же­на ме­ра­ми государственного воз­дей­ст­вия.

Уче­ние М. Фрид­ме­на о «ес­те­ст­вен­ном уро­в­не без­ра­бо­ти­цы» от­кры­ло пло­до­твор­ную дис­кус­сию о ха­рак­те­ре ожи­да­ний в ры­ноч­ной эко­но­ми­ке. На при­ме­ре мо­ди­фи­ци­рованной кри­вой Фил­лип­са Фрид­мен по­ка­зал не­эф­фек­тив­ность кейн­си­ан­ской ста­би­ли­за­ци­он­ной по­ли­ти­ки в дол­го­вре­мен­ном ас­пек­те. Он вы­дви­нул кон­цеп­цию адап­тив­ных ожи­да­ний эко­но­мических аген­тов и ут­вер­ждал, что гиб­кое при­спо­соб­ле­ние уча­ст­ни­ков ры­ноч­ных про­цес­сов к дей­ст­ви­ям пра­ви­тель­ст­ва ра­но или позд­но не­пре­мен­но воз­вра­тит уро­вень без­ра­бо­ти­цы к ес­тест­вен­ной нор­ме. Един­ст­вен­ным ре­зуль­та­том кейн­си­ан­ских сти­му­ля­то­ров в борь­бе с «ес­те­ст­вен­ной без­ра­бо­ти­цей» бу­дет не её сни­же­ние, а рост ин­фля­ци­он­ных ин­дек­сов. Все эти вы­во­ды бы­ли по­лу­че­ны Фрид­ме­ном прак­ти­че­ски од­но­вре­мен­но с проф. Э. Фел­псом, хо­тя оба ра­бо­та­ли не­за­ви­си­мо друг от дру­га. По­это­му час­то го­во­рят о еди­ной «ги­по­те­зе Фрид­ме­на - Фел­пса» или «мо­де­ли Фрид­ме­на - Фел­пса».

Не­сколь­ко позд­нее но­ва­тор­ст­во М. Фрид­ме­на про­яви­лось в объ­яс­не­нии им фе­но­ме­на стаг­фля­ции, т. е. од­но­вре­мен­но­го су­ще­ст­во­ва­ния вы­со­ких тем­пов ин­фля­ции и без­ра­бо­ти­цы. Раз­ли­чая крат­ко­сроч­ные и дол­го­сроч­ные воз­дей­ст­вия не­пред­ви­ден­ных из­ме­не­ний со­во­куп­но­го де­неж­но­го спро­са, Фрид­мен (од­но­вре­мен­но с Фел­псом) при­шёл к вы­во­ду, что в дли­тель­ном пла­не ус­ко­рен­ная ин­фля­ция, спро­во­ци­ро­ван­ная экс­пан­сио­ни­ст­ски­ми дей­ст­вия­ми пра­ви­тель­ст­ва, обя­за­тель­но сов­па­дёт во вре­ме­ни с тра­ди­ци­он­но вы­со­кой «ес­те­ст­вен­ной без­ра­бо­ти­цей». В этом и за­клю­ча­лось мо­не­та­ри­ст­ское объ­яс­не­ние от­но­си­тель­но но­во­го яв­ле­ния 1970-х годов - стаг­фля­ции, ко­то­рое кейн­си­ан­цам ни­как не уда­ва­лось ин­тер­пре­ти­ро­вать. Бо­лее то­го, в лек­ции по слу­чаю при­су­ж­де­ния ему Но­бе­лев­ской премии (1976 год) Фрид­мен под­чёр­ки­вал, что ещё од­ной про­бле­мой середины 1970-х годов вы­сту­па­ет уже не стаг­фля­ция, а «слам­п­фля­ция», т. е. од­но­вре­мен­ный рост без­ра­бо­ти­цы в со­че­та­нии с ус­ко­ряю­щим­ся тем­пом це­но­вой ин­фля­ции. Та­ким об­ра­зом, кри­вая Фил­лип­са «ока­зы­ва­ет­ся не вер­ти­каль­ной, а ско­рее по­ло­жи­тель­но на­клон­ной».

В раз­ра­бот­ке кон­цеп­ций монетаризма эко­но­мической по­ли­ти­ки тео­ре­ти­ки монерсо­хра­ня­ют ан­ти­кейн­си­ан­скую на­прав­лен­ность. Так, М. Фрид­мен кри­ти­ку­ет по­сле­до­ва­те­лей Дж.М. Кейн­са за при­вер­жен­ность к ан­ти­цик­лической по­ли­ти­ке по прин­ци­пу «стоп - впе­рёд»: ре­ст­рик­ци­он­ные ме­ры при­ме­ня­ют­ся на ста­дии пе­ре­гре­ва конъ­юнк­ту­ры, а экс­пан­сио­ни­ст­ские – на ста­дии спа­да. Фрид­мен ут­вер­жда­ет, что эко­но­ми­ка - сис­те­ма инер­ци­он­ная и лю­бая ан­ти­цик­лич­ная ме­ра дей­ст­ву­ет со зна­чительным вре­мен­ны́м ла­гом, что и обу­слов­ли­ва­ет общую не­эф­фек­тив­ность кейн­си­ан­ских ме­то­дов ре­гу­ли­ро­ва­ния. В про­ти­во­вес Фрид­мен пред­ла­га­ет собственное «пра­ви­ло» - центральный банк еже­год­но уве­ли­чи­ва­ет де­неж­ную мас­су в об­ра­ще­нии на 3-4%, что по­зволя­ет об­слу­жи­вать близ­кий к ним по тем­пам эко­но­мич. рост и не при­во­дит к ин­фля­ции. Ука­зан­ная по­ли­ти­ка тар­ге­ти­ро­ва­ния (от англ. target – ми­шень, на­ме­чен­ная циф­ра) дей­ст­ви­тель­но про­во­ди­лась центральными бан­ка­ми ве­ду­щих стран За­па­да и сыг­ра­ла по­ло­жи­тель­ную роль в борь­бе с ин­фля­ци­ей в 1980-1990-х годов. Вме­сте с тем уве­рен­ность мо­не­та­ри­стов в прин­ци­пи­аль­ной ус­той­чи­во­сти ка­пи­та­ли­стической ры­ноч­ной сис­те­мы, ко­то­рой яко­бы не нуж­ны ак­тив­ные и ком­плекс­ные ме­ры государственного ре­гу­ли­ро­ва­ния, ока­за­лась по­ко­леб­лен­ной тя­жё­лым фи­нан­со­во-эко­но­мическим кри­зи­сом 2008-2012 годов.

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