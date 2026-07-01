МОНЕО ВАЛЬЕС РАФАЭЛЬ
МОНЕО ВАЛЬЕС РАФАЭЛЬ - испанский архитектор.
Окончил Высшую архитектурную школу Мадридского политехнического университета (1961 год), одновременно c учёбой работал в мастерской архитектора Ф.X. Саэнса де Ойсы (1958-1961 годы), после чего год практиковал в бюро Й. Утзона, путешествовал по Скандинавии и познакомился с А. Аалто; стажировался в Испанской академии в Риме (1963-1965 год).
Вернувшись в Мадрид (1965 год), основал собственную архитектурную мастерскую. Работая в русле модернизма, В.Р. Монео возвёл в Мадриде Реставрационный центр в университетском городке (проект 1961 года; строительство с 1966 года, совместно с архитектором Ф. Игерасом), отражающий влияние Аалто и органической архитектуры, административное здание «Банкинтер» (1977 год, совместно с архитектором Р. Бескосом), в котором проявились характерные для всего творчества В.Р. Монео интерес к сложным геометрическим формам, внимание к материалу и градостроительному контексту.
Обращение к исторической традиции (использование элементов древне-римской архитектуры) определило решение Национального музея римского искусства в Мериде (1980-1985 годы).
Здание Фонда Пилар и Хуана Миро (1992 год) в Пальме благодаря своей композиции «защищает» комплекс дома и мастерской Х. Миро от окружающей его современной высотной застройки.
Среди других построек В.Р. Монео, дополняющих исторические сооружения, - музей собрания Тиссена- Борнемисы (1989 год; реконструированный дворец Вильяэрмоса, XVII-XIX века), новая зона железнодорожного вокзала Аточа (1985-1992 годы), новое крыло музея Прадо (2001-2007 годы; все - в Мадриде).
Элементы рационализма присутствуют в комплексе музеев современного искусства и архитектуры в Стокгольме (1998 год) и здании концертного зала «L’Auditori» в Барселоне (1999 год). Сдержанные, энергичные формы отличают собор Богоматери ангелов (2002 год) в Лос-Анджелесе. Тяготея к использованию преимущественно кирпича и природного камня, В.Р. Монео обращается и к сплошному застеклению фасадов (конгресс-центр «Kursaal» в Сан-Себастьяне, 1995-1999 годы; библиотека университета Деусто в Бильбао, 2008 год).
С 1966 года В.Р. Монео занимается преподаванием в различных вузах мира (в том числе руководил архитектурным отделением школы дизайна Гарвардского университета, 1985-1990 годы), архитектурной теорией и критикой.
Сочинения:
La idea de arquitectura en Rossi y el Cementerio de Modena. Barcelona, 1974;
Remarks on 21 works. L., 2010.