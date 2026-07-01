МОНЕО ВАЛЬЕС РАФАЭЛЬ

МОНЕО ВАЛЬЕС РАФАЭЛЬ - испанский ар­хи­тек­тор.

Окон­чил Выс­шую ар­хитектурную шко­лу Мад­рид­ско­го по­ли­тех­нического университета (1961 год), од­но­вре­мен­но c учё­бой ра­бо­тал в мас­тер­ской архитектора Ф.X. Са­эн­са де Ой­сы (1958-1961 годы), по­сле че­го год прак­ти­ко­вал в бю­ро Й. Ут­зо­на, пу­те­ше­ст­во­вал по Скан­ди­на­вии и по­зна­ко­мил­ся с А. Аал­то; ста­жи­ро­вал­ся в Испанской ака­де­мии в Ри­ме (1963-1965 год).

Вер­нув­шись в Мад­рид (1965 год), ос­но­вал собственную ар­хитектурную мас­тер­скую. Ра­бо­тая в рус­ле мо­дер­низ­ма , В.Р. Монео воз­вёл в Мад­ри­де Рес­тав­рационный центр в уни­вер­си­тет­ском го­род­ке (про­ект 1961 года; строи­тель­ст­во с 1966 года, совместно с архитектором Ф. Иге­ра­сом), от­ра­жаю­щий влия­ние Аал­то и ор­га­ни­че­ской ар­хи­тек­ту­ры, административное зда­ние «Бан­кин­тер» (1977 год, совместно с архитектором Р. Бес­ко­сом), в ко­то­ром про­яви­лись ха­рак­тер­ные для все­го твор­че­ст­ва В.Р. Монео ин­те­рес к слож­ным гео­мет­рическим фор­мам, вни­ма­ние к ма­те­риа­лу и гра­до­строительному кон­тек­сту.

Об­ра­ще­ние к ис­то­рической тра­ди­ции (ис­поль­зо­ва­ние эле­мен­тов древне-римской ар­хи­тек­ту­ры) оп­ре­де­ли­ло ре­ше­ние Национального му­зея римского искусства в Ме­ри­де (1980-1985 годы).

Зда­ние Фон­да Пи­лар и Хуа­на Ми­ро (1992 год) в Паль­ме бла­го­да­ря сво­ей ком­по­зи­ции «за­щи­ща­ет» ком­плекс до­ма и мас­тер­ской Х. Ми­ро от ок­ру­жаю­щей его современной вы­сот­ной за­строй­ки.

Сре­ди других по­стро­ек В.Р. Монео, до­пол­няю­щих ис­то­рические со­ору­же­ния, - му­зей со­б­ра­ния Тис­се­на- Бор­не­ми­сы (1989 год; ре­кон­ст­руи­ро­ван­ный дво­рец Виль­яэр­мо­са, XVII-XIX века), но­вая зо­на железнодорожного во­кза­ла Ато­ча (1985-1992 годы), но­вое кры­ло му­зея Пра­до (2001-2007 годы; все - в Мад­ри­де).

Эле­мен­ты ра­цио­на­лиз­ма при­сут­ст­ву­ют в ком­плек­се му­зе­ев современного искусства и ар­хи­тек­ту­ры в Сток­голь­ме (1998 год) и зда­нии кон­церт­но­го за­ла «L’Audi­tori» в Бар­се­ло­не (1999 год). Сдер­жан­ные, энер­гич­ные фор­мы от­ли­ча­ют со­бор Бо­го­ма­те­ри ан­ге­лов (2002 год) в Лос-Анд­же­ле­се . Тя­го­тея к ис­поль­зо­ва­нию пре­имущественно кир­пи­ча и при­род­но­го кам­ня, В.Р. Монео об­ра­ща­ет­ся и к сплош­но­му за­стек­ле­нию фа­са­дов (кон­гресс-центр «Kursaal» в Сан-Се­ба­сть­я­не, 1995-1999 годы; библиотека университета Де­усто в Биль­бао, 2008 год).

С 1966 года В.Р. Монео за­ни­ма­ет­ся пре­по­да­ва­ни­ем в различных ву­зах ми­ра (в том числе ру­ко­во­дил ар­хитектурным от­де­ле­ни­ем шко­лы ди­зай­на Гар­вард­ско­го университета, 1985-1990 годы), ар­хитектурной тео­ри­ей и кри­ти­кой.

Сочинения:

La idea de arquitectura en Rossi y el Ce­menterio de Modena. Barcelona, 1974;

Remarks on 21 works. L., 2010.