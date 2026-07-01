МОНЕНЕМБО ТЬЕРНО
МОНЕНЕМБО ТЬЕРНО (настоящие имя и фамилия Тьерно Саиду Диалло)- гвинейский писатель.
Родился в семье чиновника, в 1969 году бежал из Гвинеи в Сенегал, откуда через Кот-д’Ивуар перебрался во Францию (1973 год).
Изучение медицины, начатое в Африке, закончил на химико-биологическом факультете Лионского университета.
Преподавал в Марокко; профессор Алжирского университета (1990 год). Работает во Франции и в США, выступает с публицистикой в СМИ.
Проза Т. Моненембо посвящена осмыслению социальных и экономических проблем Чёрного континента, положения афривканских интеллектуалов на родине и в эмиграции: романы «Полезная мечта» («Un rêve utile», 1991 год), «Кино» («Cinéma», 1997 год) и другие; кровопролитные межэтнические конфликты - в центре романа «Старейший из сирот» («L’aîné des orphelins», 2000 год).
Широкую известность Т. Моненембо принёс приключенческий роман «Король Каэля» («Le Roi de Kahel», 2008 год), в котором описаны события, связанные с европейской колонизацией Африканского континента.