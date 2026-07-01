МОНЕНЕМБО ТЬЕРНО

МОНЕНЕМБО ТЬЕРНО (настоящие имя и фамилия Тьер­но Саи­ду Ди­ал­ло)- гвинейский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье чи­нов­ни­ка, в 1969 году бе­жал из Гви­неи в Се­не­гал, от­ку­да че­рез Кот-д’Ивуар пе­ре­брал­ся во Фран­цию (1973 год).

Изу­че­ние ме­ди­ци­ны, на­ча­тое в Аф­ри­ке, за­кон­чил на хи­ми­ко-био­ло­гическом факультете Ли­он­ско­го университета.

Пре­по­да­вал в Ма­рок­ко; профессор Ал­жир­ско­го университета (1990 год). Ра­бо­та­ет во Фран­ции и в США, вы­сту­па­ет с пуб­ли­ци­сти­кой в СМИ.

Про­за Т. Моненембо по­свя­ще­на ос­мыс­ле­нию со­ци­аль­ных и эко­но­мических про­блем Чёр­но­го кон­ти­нен­та, по­ло­же­ния афривканских ин­тел­лек­туа­лов на ро­ди­не и в эмиг­ра­ции: ро­ма­ны «По­лез­ная меч­та» («Un rêve utile», 1991 год), «Ки­но» («Cinéma», 1997 год) и другие; кро­во­про­лит­ные ме­жэт­нические кон­флик­ты - в цен­тре ро­ма­на «Ста­рей­ший из си­рот» («L’aîné des orphelins», 2000 год).

Ши­ро­кую из­вест­ность Т. Моненембо при­нёс при­клю­ченческий ро­ман «Ко­роль Ка­эля» («Le Roi de Kahel», 2008 год), в ко­то­ром опи­са­ны со­бы­тия, свя­зан­ные с ев­ропейской ко­ло­ни­за­ци­ей Африканского кон­ти­нен­та.