МОНЕМВАСИЙСКАЯ ХРОНИКА

Монемвасийская хроника ( греч. Τὸ Χρονικό τῆς Μονεμβασίας) — анонимная византийская хроника, написанная на средневековом греческом языке. Принадлежит к жанру местной (провинциальной) историографии. Название является условным, т. к. в хронике рассказывается не только об истории г. Монемвасия, но в основном о событиях на Пелопоннесе. Считается, что автор был уроженец Пелопоннеса. Он опирался на труды Евагрия, Менандра, Прокопия Кесарийского, Феофана Исповедника, Феофилакта Симокатты, местную письменную и устную традицию. Основная часть М. х. описывает события с 559 по 806, от времени правления императора Юстиниана I до Никифора I : войны между римлянами и аварами в VI в. и завоевание аварами Пелопоннеса, бегство коренных жителей и их возвращение при Никифоре I. Дополнительный раздел посвящен более поздним событиям, часть которых можно датировать 1082—1339.

Относительно времени создания памятника единого мнения нет. Чаще всего М. х. датируют X—XI вв., но с учетом дополнений формирование полного текста относят к XIV—XVI вв. Текст сохранился в четырех рукописях (Iviron 329, Kutlumus 220, Taurinensis 336, Collegio Greco 12), датировка которых является дискуссионной. Наиболее ранней признается ивиронская рукопись (XVI в.), создание остальных относят к рубежу XVI—XVII вв. Хроника является источником по истории балканских владений Византийской империи в конце VI — начале IX в., аваро-славянским взаимоотношениям, появлению славян на Пелопоннесе. Текст хроники неоднократно издавался начиная с середины XVIII в.

Публ. : Cronaca di Monemvasia: introduzione, testo critico, note / Ed. I. Duichev. Palermo, 1976; Монемвасийская хроника // Свод древнейших письменных известий о славянах / Отв. ред. Г. Г. Литаврин. Т. 2. М., 1995. С. 325—344. А. В. Кузнецов.