МОНДЛАНЕ ЭДУАРДУ ШИВАМБУ
МОДЛАНДЕ ЭДУАРДУ ШИВАМБУ - деятель национально-освободительного движения Мозамбика.
Сын вождя одного из племён тсонга. С 1948 года учился в университете Витватерсранда в Йоханнесбурге.
В 1949 году создал организацию мозамбикских студентов, был выслан в Мозамбик. В 1950 году поступил в Лиссабонский университет.
Преследуемый властями, Э.Ш. Модланде впоследствии переехал в США. В 1953 году окончил Оберлин-колледж (штат Огайо), в 1960 году получил докторскую степень в Северо-Западном университете (штат Иллинойс).
Преподавал в ун-тах в Гарварде и Сиракьюсе (США). В 1957-1961 годы работал в Совете по опеке ООН.
В 1962 году участвовал в основании Фронта освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО), избран его председателем (в 1968 году переизбран). В 1963 году основал штаб-квартиру движения в Дар-эс-Саламе.
С 1964 года руководил партизанской борьбой ФРЕЛИМО против португальских колонизаторов.
Убит агентами португальской полиции (ПИДЕ).
Автор работ по истории антиколониального движения в Мозамбике, в том числе труда «Борьба за Мозамбик» («The struggle for Mozambique», 1969 год; русский перевод 1972 год).
Имя Э.У. Модланде носит университет в Мапуту (до 1976 года университет Лоренсу-Маркиш).