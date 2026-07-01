МОНАСТЫРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
МОНАСТЫРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО - в России хозяйство, которое вели монастыри в своих вотчинах.
Его основой являлись монастырские земли. Известно с XI века. Было ориентировано главным образом на производство продукции для собственного потребления, однако определённая доля продукции продавалась.
Товарность монастрыского хозяйства характерна для монастырей Севера (Соловецкий, Кирилло-Белозерский, Николо-Корельский, Антониево-Сийский мон.), а также центра страны, имевших вотчины во многих уездах (Троице-Сергиев монастрыь, Иосифо-Волоцкий монастырь).
Основными отраслями монастрского хозяйства являлись земледелие (выращивались главным образом рожь и овёс, меньше высевалось пшеницы, ячменя, гороха, льна), животноводство (коневодство, разведение крупного рогатого скота, а также овец, коз и свиней), на Севере - солеварение, рыболовство, оленеводство. Во многих монастырях было развито пчеловодство.
Другими важными отраслями монастрыского хозяйство были ремесло (кузнечное, токарное, портняжное, плотницкое дело и др.) и промыслы, в том числе иконописный.
Преимущественно с начала XVII века, чтобы преодолеть последствия Смутного времени, при монастырях стали организовывать ярмарки. Часть сельско-хозяйственных угодий и рыболовных тоней монастыри сдавали в аренду монастырским крестьянам. У многих монастырей были городские подворья, необходимые для ведения торговли и поддержания связи с органами власти: у небольших монастырей, как правило, в уездных центрах, у средних и крупных - в Москве, в больших торговых городах и вблизи промысловых угодий. Некоторые монастыри заводили промышленные предприятия (например, у Свято-Успенского Свенского монастыря близ Брянска была своя железоплавильная печь).
В монастырских хозяйствах работали: зависимые от монастыря крестьяне (во второй половине XV века ограничено право крестьянского перехода от монастыря к другим землевладельцам, Соборным уложением 1649 года крестьяне прикреплены к земле и к землевладельцу до 1764 года), монастырские слуги (конюхи, пастухи, сторожа и пр.; получали от монастыря жильё, одежду и продовольствие), детёныши (обедневшие крестьяне и бобыли, работники из числа сирот или детей монастырских крестьян и бобылей; обрабатывали пашню, работали на сенокосе, занимались рыбной ловлей и пр.; получали денежное вспомоществование от монастырей), ремесленники (плотники, каменщики, бочары, кузнецы, сапожники, портные и др.; выполняли работу за денежную плату, получали от монастыря жильё и одежду) и др. Иконописцами чаще всего являлись монахи.
Земельный надел монастырских крестьян был минимальным, обеспечивал воспроизводство крестьянского хозяйства и ренту монастырю.
В первой половине XVII века барщинные повинности монастырских крестьян превышали барщину в частновладельческих светских имениях по показателям господской запашки на двор и душу монастырского крестьянина. В середине XVIII века около 80% монастырской барщинной запашки концентрировалось в Московский (около 50%) и Новгородской (около 30%) губерниях.
Общее руководство монастрским хозяйством осуществляли игумен, келари и соборные старцы (казначей, житник, посельские и конюшенные старцы). Постепенно, особенно в XVII веке, их всё чаще заменяли служители из мирян - бельцы. Монастыри получали от великих князей или царей податные и другие привилегии: право принимать переселенцев из других мест, освобождение на определённый срок (на 10 или 15 лет) монастыря, его насельников и всех живущих на монастырской земле от выплаты ряда податей государству и пр.
По подсчётам исследователей, сделанным на материалах ряда уездов, в середине XVI века монастыри владели незначительной долей земли с зависимыми крестьянами. В 1646 году на монастырской земле было около 92 тыс., в 1661/1662 году - свыше 87,9 тыс., в 1696 году - свыше 102,4 тыс. крестьянских дворов; в XVII веке в монастырском хозяйстве было занято свыше 500 тыс. душ мужского пола.
В 1760-х годах монастырям принадлежало свыше 800 тыс. душ крестьян мужского пола, свыше 57% монастырей имели вотчины. Рост монастрыских хозяйств преимущественно со второй половины XVI века вызвал секуляризационные попытки светской власти ограничить владения РПЦ и расширить государственный земельный фонд для раздачи его части служилым людям в поместья.
В правление Петра I благодаря деятельности Монастырского приказа и созданию Синода (1721 год) доходы монастрских хозяйств были поставлены под государственный контроль (отменён во второй половине 1720-х годоы - первой половины 1730-х годов; частично возобновлён во второй половине 1730-х годов).
В 1740 году предпринята попытка заменить монастырскую администрацию направляемыми центральной властью в монастыри «нарочными управителями» (их институт отменён после восшествия на престол в 1741 году императрицы Елизаветы Петровны); с 1757 года вводился обер-офицерский надзор.
В середине XVIII века производство зерновых резко снизилось из-за неэффективности барщинного труда и усиления протестных настроений монастырских крестьян (выражались в отказе от несения барщинных и других повинностей, массовых волнениях). Сокращение денежных доходов монастырей и поступлений в их казну денежной ренты способствовало росту задолженности монастырей перед государством (недоимки подушных сборов).
Принятое 16-18 февраля (27 февраля - 1 марта) 1762 года правительством императора Петра III решение о полной секуляризации церковных имений не было претворено в жизнь вследствие переворота 28 июня (9 июля) 1762 года, совершённого в пользу императрицы Екатерины II. К началу 1764 года, по оценке президента Коллегии экономии князя Б.А. Куракина, монастрское хозяйство пришло в «бесплодное разорение». Правительство Екатерины II провело секуляризацию 1764 года вотчинных земель (в 1786-1788 годы распространена на территорию Левобережной Украины и часть Правобережной Украины).
В конце XVIII - начале XIX веков созданы условия для возрождения монастрыского хозяйства, однако право на приобретение крепостных крестьян монастыри не получили. В 1797 году указом императора Павла I каждому монастырю для ведения хозяйства выделялись 30 дес. (33 га) ненаселённой земли, рыбные ловли, а также мельница, в 1805 и 1810 годах указами императора Александра I монастырям разрешено приобретать в собственность ненаселённые земли. В правление имп. Николая I монастыри получили новые льготы: на их содержание предоставлялись из казённых земель земельные и лесные участки от 50 до 150 дес. (от 55 до 164 га) (1835 год), было расширено право монастырей получать пожертвования от частных лиц.
В 1860-1870-х годах монастырям из казны на хозяйственные нужды выдано сввше 168 тыс. рублей; к концу XIX века ежегодные государственные ассигнования на эти цели составили 425 тыс. рублей.
Кроме монастырей, хозяйственную деятельность вели также архиерейские дома и церкви.
К 1917 году в собственности духовенства находилось 82 специальных предприятия по производству предметов церковного обихода. В 1917-1922 годы, после Октябрьской революции 1917 годы, в ходе установления Советской власти и проведения экономических преобразований церковно-монастырское имущество было конфисковано и национализировано.
В 1990-2010-х годы монастырское хозяйство стало возрождаться.
Исторические источники:
Никольский Н.К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти XVII в. (1397–1625 гг.). СПб., 1897–1910. Вып. 1–2. СПб., 2006. Т. 2.
Дополнительная литература:
Греков Б.Д. Монастырское хозяйство XVI–XVII вв. М., 1924;
Прокофьева Л.С. Вотчинное хозяйство в XVII в.: По материалам Спасо-Прилуцкого монастыря. М.; Л., 1959;
Борисов А.М. Хозяйство Соловецкого монастыря и борьба крестьян с северными монастырями в XVI– XVII вв. Петрозаводск, 1966;
Будовниц И.У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV–XVI вв. М., 1966;
Тихомиров М.Н. Монастырь-вотчинник XVI в. // Тихомиров М.Н. Российское государство XV–XVII вв. М., 1973;
Булыгин И.А. Монастырские крестьяне России в первой четверти XVIII в. М., 1977;
Горская Н.А. Монастырские крестьяне Центральной России в XVII в. М., 1977;
Комиссаренко А.И. Русский абсолютизм и духовенство в XVIII в.: Очерки истории секуляризационной реформы 1764 г. М., 1990;
Смолич И.К. История русской церкви, 1700–1917. М., 1996–1997. Ч. 1–2.