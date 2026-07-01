МОНАСТЫРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

МОНАСТЫРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО - в Рос­сии хо­зяй­ст­во, ко­то­рое ве­ли мо­на­сты­ри в сво­их вот­чи­нах.

Его ос­но­вой яв­ля­лись мо­на­стыр­ские зем­ли. Из­вест­но с XI века. Бы­ло ори­ен­ти­ро­ва­но главным образом на про­изводство про­дук­ции для собственного по­треб­ле­ния, од­на­ко оп­ре­де­лён­ная до­ля про­дук­ции про­да­ва­лась.

То­вар­ность монастрыского хозяйства ха­рак­тер­на для мо­на­сты­рей Се­ве­ра (Со­ло­вец­кий, Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ский, Ни­ко­ло-Ко­рель­ский, Ан­то­ние­во-Сий­ский мон.), а так­же цен­тра стра­ны, имев­ших вот­чи­ны во мно­гих уез­дах (Трои­це-Сер­гиев монастрыь, Ио­си­фо-Во­лоц­кий монастырь ).

Основными от­рас­ля­ми монастрского хозяйства яв­ля­лись зем­ле­де­лие (вы­ра­щи­ва­лись главным образом рожь и овёс, мень­ше вы­се­ва­лось пше­ни­цы, яч­ме­ня, го­ро­ха, льна), жи­вот­но­вод­ст­во (ко­не­вод­ст­во, раз­ве­де­ние круп­но­го ро­га­то­го ско­та, а так­же овец, коз и сви­ней), на Се­ве­ре - со­ле­ва­ре­ние, ры­бо­лов­ст­во, оле­не­вод­ст­во. Во мно­гих мо­на­сты­рях бы­ло раз­ви­то пче­ло­вод­ст­во.

Другими важ­ны­ми от­рас­ля­ми монастрыского хозяйство бы­ли ре­мес­ло (куз­неч­ное, то­кар­ное, порт­няж­ное, плот­ниц­кое де­ло и др.) и про­мыс­лы, в том числе ико­но­пис­ный.

Пре­имущественно с начала XVII века, что­бы пре­одо­леть по­след­ст­вия Смут­но­го вре­ме­ни, при мо­на­сты­рях ста­ли ор­га­ни­зо­вы­вать яр­мар­ки. Часть сельско-хозяйственных уго­дий и ры­бо­лов­ных то­ней мо­на­сты­ри сда­ва­ли в арен­ду мо­на­стыр­ским кре­сть­я­нам. У мно­гих мо­на­сты­рей бы­ли го­род­ские под­во­рья, не­об­хо­ди­мые для ве­де­ния тор­гов­ли и под­дер­жа­ния свя­зи с ор­га­на­ми вла­сти: у не­боль­ших мо­на­сты­рей, как пра­ви­ло, в уезд­ных цен­трах, у сред­них и круп­ных - в Мо­ск­ве, в боль­ших тор­го­вых го­ро­дах и вбли­зи про­мы­сло­вых уго­дий. Не­ко­то­рые мо­на­сты­ри за­во­ди­ли промышленные пред­при­ятия (например, у Свя­то-Ус­пен­ско­го Свен­ско­го монастыря близ Брян­ска бы­ла своя же­ле­зо­пла­виль­ная печь).

В монастырских хозяйствах ра­бо­та­ли: за­ви­си­мые от мо­на­сты­ря кре­сть­я­не (во второй половине XV века ог­ра­ни­че­но пра­во кре­сть­ян­ско­го пе­ре­хо­да от мо­на­сты­ря к другим зем­ле­вла­дель­цам, Со­бор­ным уло­же­ни­ем 1649 года кре­сть­я­не при­кре­п­ле­ны к зем­ле и к зем­ле­вла­дель­цу до 1764 года), мо­на­стыр­ские слу­ги (ко­ню­хи, пас­ту­хи, сто­ро­жа и пр.; по­лу­ча­ли от мо­на­сты­ря жи­льё, оде­ж­ду и про­до­воль­ст­вие), де­тё­ны­ши (обед­нев­шие кре­сть­я­не и бо­бы­ли, ра­бот­ни­ки из чис­ла си­рот или де­тей мо­на­стыр­ских кре­сть­ян и бо­бы­лей; об­ра­ба­ты­ва­ли паш­ню, ра­бо­та­ли на се­но­ко­се, за­ни­ма­лись рыб­ной лов­лей и пр.; по­лу­ча­ли де­неж­ное вспо­мо­ще­ст­во­ва­ние от мо­на­сты­рей), ре­мес­лен­ни­ки (плот­ни­ки, ка­мен­щи­ки, бо­ча­ры, куз­не­цы, са­пож­ни­ки, порт­ные и др.; вы­пол­ня­ли ра­бо­ту за де­неж­ную пла­ту, по­лу­ча­ли от мо­на­сты­ря жи­льё и оде­ж­ду) и др. Ико­но­пис­ца­ми ча­ще все­го яв­ля­лись мо­на­хи.

Зе­мель­ный на­дел мо­на­стыр­ских кре­сть­ян был ми­ни­маль­ным, обес­пе­чи­вал вос­про­из­вод­ст­во кре­сть­ян­ско­го хо­зяй­ст­ва и рен­ту мо­на­сты­рю.

В первой половине XVII века бар­щин­ные по­вин­но­сти мо­на­стыр­ских кре­сть­ян пре­вы­ша­ли бар­щи­ну в ча­ст­но­вла­дельческих свет­ских име­ни­ях по по­ка­за­те­лям гос­под­ской за­паш­ки на двор и ду­шу мо­на­стыр­ско­го кре­сть­я­ни­на. В середине XVIII века около 80% мо­на­стыр­ской бар­щин­ной за­паш­ки кон­цен­три­ро­ва­лось в Московский (около 50%) и Нов­го­род­ской (около 30%) гу­бер­ни­ях.

Об­щее ру­ко­во­дство монастрским хозяйством осу­ще­ст­в­ля­ли игу­мен , ке­ла­ри и со­бор­ные стар­цы (каз­на­чей, жит­ник, по­сель­ские и ко­ню­шенные стар­цы). По­сте­пен­но, осо­бен­но в XVII веке, их всё ча­ще за­ме­ня­ли слу­жи­те­ли из ми­рян - бель­цы. Мо­на­сты­ри по­лу­ча­ли от великих кня­зей или ца­рей по­дат­ные и другие при­ви­ле­гии: пра­во при­ни­мать пе­ре­се­лен­цев из других мест, ос­во­бо­ж­де­ние на оп­ре­де­лён­ный срок (на 10 или 15 лет) мо­на­сты­ря, его на­сель­ни­ков и всех жи­ву­щих на мо­на­стыр­ской зем­ле от вы­пла­ты ря­да по­да­тей го­су­дар­ст­ву и пр.

По под­счё­там ис­сле­до­ва­те­лей, сде­лан­ным на ма­те­риа­лах ря­да уездов, в середине XVI века мо­на­сты­ри вла­де­ли не­зна­чительной до­лей зем­ли с за­ви­си­мы­ми кре­сть­я­на­ми. В 1646 году на мо­на­стыр­ской зем­ле бы­ло около 92 тыс., в 1661/1662 году - свыше 87,9 тыс., в 1696 году - свыше 102,4 тыс. кре­сть­ян­ских дво­ров; в XVII веке в монастырском хозяйстве бы­ло за­ня­то свыше 500 тыс. душ муж­ско­го по­ла.

В 1760-х годах мо­на­сты­рям при­над­ле­жа­ло свыше 800 тыс. душ кре­сть­ян муж­ско­го по­ла, свыше 57% мо­на­сты­рей име­ли вот­чи­ны. Рост монастрыских хозяйств пре­имущественно со второй половины XVI века вы­звал се­ку­ля­ри­зационные по­пыт­ки свет­ской вла­сти ог­ра­ни­чить вла­де­ния РПЦ и рас­ши­рить государственный зе­мель­ный фонд для раз­да­чи его час­ти слу­жи­лым лю­дям в по­ме­стья.

В прав­ле­ние Пет­ра I бла­го­да­ря дея­тель­но­сти Мо­на­стыр­ско­го при­ка­за и соз­да­нию Си­но­да (1721 год) до­хо­ды монастрских хозяйств бы­ли по­став­ле­ны под государственный кон­троль (от­ме­нён во второй половине 1720-х годоы - первой половины 1730-х годов; час­тич­но во­зоб­нов­лён во второй половине 1730-х годов).

В 1740 году пред­при­ня­та по­пыт­ка за­ме­нить мо­на­стыр­скую ад­ми­ни­ст­ра­цию на­прав­ляе­мы­ми центральной вла­стью в мо­на­сты­ри «на­роч­ны­ми упра­ви­те­ля­ми» (их ин­сти­тут от­ме­нён по­сле вос­ше­ст­вия на пре­стол в 1741 году императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны); с 1757 года вво­дил­ся обер-офи­цер­ский над­зор.

В середине XVIII века про­изводство зер­но­вых рез­ко сни­зи­лось из-за не­эф­фек­тив­но­сти бар­щин­но­го тру­да и уси­ле­ния про­те­ст­ных на­строе­ний мо­на­стыр­ских кре­сть­ян (вы­ра­жа­лись в от­ка­зе от не­се­ния бар­щин­ных и других по­вин­но­стей, мас­со­вых вол­не­ни­ях). Со­кра­ще­ние де­неж­ных до­хо­дов мо­на­сты­рей и по­сту­п­ле­ний в их каз­ну де­неж­ной рен­ты спо­соб­ст­во­ва­ло рос­ту за­дол­жен­но­сти мо­на­сты­рей пе­ред го­су­дар­ст­вом (не­до­им­ки по­душ­ных сбо­ров).

При­ня­тое 16-18 февраля (27 февраля - 1 марта) 1762 года пра­ви­тель­ст­вом императора Пет­ра III ре­ше­ние о пол­ной се­ку­ля­ри­за­ции цер­ков­ных име­ний не бы­ло пре­тво­ре­но в жизнь вслед­ст­вие пе­ре­во­ро­та 28 июня (9 июля) 1762 года, со­вер­шён­но­го в поль­зу императрицы Ека­те­ри­ны II. К началу 1764 года, по оцен­ке пре­зи­ден­та Кол­ле­гии эко­но­мии князя Б.А. Ку­ра­ки­на, монастрское хозяйство при­шло в «бес­плод­ное ра­зо­ре­ние». Пра­ви­тель­ст­во Ека­те­ри­ны II про­ве­ло се­ку­ля­ри­за­цию 1764 года вот­чин­ных зе­мель (в 1786-1788 годы рас­про­стра­не­на на тер­ри­то­рию Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны и часть Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны).

В конце XVIII - начале XIX веков соз­да­ны ус­ло­вия для воз­ро­ж­де­ния монастрыского хозяйства, од­на­ко пра­во на при­об­ре­те­ние кре­по­ст­ных кресть­ян мо­на­сты­ри не по­лу­чи­ли. В 1797 году ука­зом императора Пав­ла I ка­ж­до­му мо­на­сты­рю для ве­де­ния хо­зяй­ст­ва вы­де­ля­лись 30 дес. (33 га) не­на­се­лён­ной зем­ли, рыб­ные лов­ли, а так­же мель­ни­ца, в 1805 и 1810 годах ука­за­ми императора Алек­сан­д­ра I мо­на­сты­рям раз­ре­ше­но при­об­ре­тать в соб­ст­вен­ность не­на­се­лён­ные зем­ли. В прав­ле­ние имп. Ни­ко­лая I мо­на­сты­ри по­лу­чи­ли но­вые льго­ты: на их со­дер­жа­ние пре­до­с­тав­ля­лись из ка­зён­ных зе­мель зе­мель­ные и лес­ные уча­ст­ки от 50 до 150 дес. (от 55 до 164 га) (1835 год), бы­ло рас­ши­ре­но пра­во мо­на­сты­рей по­лу­чать по­жерт­во­ва­ния от ча­ст­ных лиц.

В 1860-1870-х годах мо­на­сты­рям из каз­ны на хо­зяйственные ну­ж­ды вы­да­но сввше 168 тыс. рублей; к концу XIX века еже­год­ные государственные ас­сиг­но­ва­ния на эти це­ли со­ста­ви­ли 425 тыс. рублей.

Кро­ме мо­на­сты­рей, хо­зяйственную дея­тель­ность ве­ли так­же ар­хие­рей­ские до­ма и церк­ви.

К 1917 году в соб­ст­вен­но­сти ду­хо­вен­ст­ва на­хо­ди­лось 82 специальных пред­при­ятия по про­изводству пред­ме­тов цер­ков­но­го оби­хо­да. В 1917-1922 годы, по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 годы, в хо­де ус­та­нов­ле­ния Советской вла­сти и про­ве­де­ния эко­но­мических пре­об­ра­зо­ва­ний цер­ков­но-мо­на­стыр­ское иму­ще­ст­во бы­ло кон­фи­ско­ва­но и на­цио­на­ли­зи­ро­ва­но.

В 1990-2010-х годы монастырское хозяйство ста­ло воз­ро­ж­дать­ся.

Исторические источники:

Ни­коль­ский Н.К. Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ский мо­на­стырь и его уст­рой­ст­во до вто­рой чет­вер­ти XVII в. (1397–1625 гг.). СПб., 1897–1910. Вып. 1–2. СПб., 2006. Т. 2.

Дополнительная литература:

Гре­ков Б.Д. Мо­на­стыр­ское хо­зяй­ст­во XVI–XVII вв. М., 1924;

Про­кофь­е­ва Л.С. Вот­чин­ное хо­зяй­ст­во в XVII в.: По ма­те­риа­лам Спа­со-При­луц­ко­го мо­на­сты­ря. М.; Л., 1959;

Бо­ри­сов А.М. Хо­зяй­ст­во Со­ло­вец­ко­го мо­на­сты­ря и борь­ба кре­сть­ян с се­вер­ны­ми мо­на­сты­ря­ми в XVI– XVII вв. Пет­ро­за­водск, 1966;

Бу­дов­ниц И.У. Мо­на­сты­ри на Ру­си и борь­ба с ни­ми кре­сть­ян в XIV–XVI вв. М., 1966;

Ти­хо­ми­ров М.Н. Мо­на­стырь-вот­чин­ник XVI в. // Ти­хо­ми­ров М.Н. Рос­сий­ское го­су­дар­ст­во XV–XVII вв. М., 1973;

Бу­лы­гин И.А. Мо­на­стыр­ские кре­сть­я­не Рос­сии в пер­вой чет­вер­ти XVIII в. М., 1977;

Гор­ская Н.А. Мо­на­стыр­ские кре­сть­я­не Цен­траль­ной Рос­сии в XVII в. М., 1977;

Ко­мис­са­рен­ко А.И. Рус­ский аб­со­лю­тизм и ду­хо­вен­ст­во в XVIII в.: Очер­ки ис­то­рии се­ку­ля­ри­за­ци­он­ной ре­фор­мы 1764 г. М., 1990;

Смо­лич И.К. Ис­то­рия рус­ской церк­ви, 1700–1917. М., 1996–1997. Ч. 1–2.

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