МОНАСТЫРСКИЙ ПРИКАЗ

МОНАСТЫРСКИЙ ПРИКАЗ - цен­траль­ное государственное (с 1721 года цер­ков­но-государственное) уч­ре­ж­де­ние в Рос­сии в середине XVII - первой четверти XVIII веков, ве­дав­шее не­ко­то­ры­ми ас­пек­та­ми цер­ков­но-государственных от­но­ше­ний.

Монастырский приказ дей­ст­во­вал в 1649-1677 годы (об­ра­зо­ван Со­бор­ным уло­же­ни­ем 1649 года, уп­разд­нён ука­зом ца­ря Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча; де­ла пе­ре­да­ны Боль­шо­го двор­ца при­ка­зу и Но­вой чет­вер­ти), 1701-1720 годы (с 1711 года под­чи­нял­ся Се­на­ту; об­ра­зо­ван и уп­разд­нён ука­за­ми Пет­ра I; де­ла пе­ре­да­ны в Ка­мер-кол­ле­гию и Юс­тиц-кол­ле­гию), 1721-1725 годы (в со­ста­ве Си­но­да, ко­то­рый оп­ре­де­лил круг обя­зан­но­стей монастрыского приказа в 1722 году).

До 1667 года и в 1701-1720 годы осу­ще­ст­в­лял суд по гражданским и уго­лов­ным де­лам над за­ви­си­мы­ми от Церк­ви людь­ми и всем ду­хо­вен­ст­вом, кро­ме пат­ри­ар­ха и лиц, на­хо­див­ших­ся в сфе­ре его от­вет­ст­вен­но­сти (так называемых пат­ри­ар­ших де­тей бо­яр­ских , пат­ри­ар­ших при­каз­ных и дво­ро­вых лю­дей, кре­сть­ян пат­ри­ар­ших вот­чин). В 1706-1720 годы раз­би­рал так­же ис­ки, по­дан­ные са­мим ду­хо­вен­ст­вом или за­ви­си­мы­ми от Церк­ви людь­ми. В 1722-1725 годы рас­смат­ри­вал апел­ля­ции на ре­ше­ния мо­на­стыр­ских и епар­хи­аль­ных су­дов.

В XVII веке над­зи­рал так­же за ис­пол­не­ни­ем свя­щен­ни­ка­ми сво­их пас­тыр­ских обя­зан­но­стей и ре­гу­ляр­ным при­ча­ще­ни­ем ми­рян. По-ви­ди­мо­му, с начала 1650-х годов (до 1677 года) со­би­рал с по­мо­щью вое­вод государственные по­да­ти с мо­на­стыр­ских вот­чин, вёл при­ход­но-рас­ход­ные кни­ги, на ос­но­ве ко­то­рых со­став­лял рос­пи­си цер­ков­но­го и мо­на­стыр­ско­го иму­ще­ст­ва, ко­то­рые, в ча­ст­но­сти, вклю­ча­ли ко­ли­че­ст­во дво­ров и чис­лен­ность лю­дей в них. В 1706-1720 годы со­би­рал государственные по­да­ти так­же с пат­ри­ар­ших и ар­хие­рей­ских вот­чин, в 1722-1725 годы - с час­ти си­но­даль­ных кре­сть­ян. От­да­вал в об­рок «с пуб­лич­но­го тор­га» си­но­даль­ные пус­то­ши, ис­клю­чая те, ко­то­рые управ­ля­лись Двор­цо­вым и Ка­зён­ным си­но­даль­ны­ми при­ка­за­ми. Осу­ще­ст­в­лял сыск бег­лых кре­сть­ян, сол­дат и рек­ру­тов, ук­ры­вав­ших­ся сре­ди под­ве­дом­ст­вен­ных монастырских приказов си­но­даль­ных кре­сть­ян.

Сле­дил за цер­ков­ным ка­мен­ным строи­тель­ст­вом и ре­мон­том вет­хих церк­вей в Мо­ск­ве , ве­дал Московским пе­чат­ным дво­ром (1701-1720 годы). Оп­ре­де­лял ста­рых и увеч­ных пре­ступ­ни­ков, при­го­во­рён­ных к ка­тор­ге, в мо­на­сты­ри для ра­бо­ты (1707-1720 годы). В свя­зи с ука­зом Пет­ра I о борь­бе с ни­щен­ст­вом в Мо­ск­ве воз­вра­щал в бо­га­дель­ни сбе­жав­ших от­ту­да ни­щих (1712-1720 годы и вновь с 1722 году), а в мо­на­сты­ри - мо­на­хов (1712-1720 годы), штра­фо­вал за по­да­чу им ми­ло­сты­ни (1718-1720 годы). Рас­пре­де­лял от­став­ных офи­це­ров, дра­гун и сол­дат на со­дер­жа­ние по мо­на­сты­рям (с 1722 года).

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