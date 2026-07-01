МОНАСТЫРСКИЙ ПРИКАЗ
МОНАСТЫРСКИЙ ПРИКАЗ - центральное государственное (с 1721 года церковно-государственное) учреждение в России в середине XVII - первой четверти XVIII веков, ведавшее некоторыми аспектами церковно-государственных отношений.
Монастырский приказ действовал в 1649-1677 годы (образован Соборным уложением 1649 года, упразднён указом царя Фёдора Алексеевича; дела переданы Большого дворца приказу и Новой четверти), 1701-1720 годы (с 1711 года подчинялся Сенату; образован и упразднён указами Петра I; дела переданы в Камер-коллегию и Юстиц-коллегию), 1721-1725 годы (в составе Синода, который определил круг обязанностей монастрыского приказа в 1722 году).
До 1667 года и в 1701-1720 годы осуществлял суд по гражданским и уголовным делам над зависимыми от Церкви людьми и всем духовенством, кроме патриарха и лиц, находившихся в сфере его ответственности (так называемых патриарших детей боярских, патриарших приказных и дворовых людей, крестьян патриарших вотчин). В 1706-1720 годы разбирал также иски, поданные самим духовенством или зависимыми от Церкви людьми. В 1722-1725 годы рассматривал апелляции на решения монастырских и епархиальных судов.
В XVII веке надзирал также за исполнением священниками своих пастырских обязанностей и регулярным причащением мирян. По-видимому, с начала 1650-х годов (до 1677 года) собирал с помощью воевод государственные подати с монастырских вотчин, вёл приходно-расходные книги, на основе которых составлял росписи церковного и монастырского имущества, которые, в частности, включали количество дворов и численность людей в них. В 1706-1720 годы собирал государственные подати также с патриарших и архиерейских вотчин, в 1722-1725 годы - с части синодальных крестьян. Отдавал в оброк «с публичного торга» синодальные пустоши, исключая те, которые управлялись Дворцовым и Казённым синодальными приказами. Осуществлял сыск беглых крестьян, солдат и рекрутов, укрывавшихся среди подведомственных монастырских приказов синодальных крестьян.
Следил за церковным каменным строительством и ремонтом ветхих церквей в Москве, ведал Московским печатным двором (1701-1720 годы). Определял старых и увечных преступников, приговорённых к каторге, в монастыри для работы (1707-1720 годы). В связи с указом Петра I о борьбе с нищенством в Москве возвращал в богадельни сбежавших оттуда нищих (1712-1720 годы и вновь с 1722 году), а в монастыри - монахов (1712-1720 годы), штрафовал за подачу им милостыни (1718-1720 годы). Распределял отставных офицеров, драгун и солдат на содержание по монастырям (с 1722 года).