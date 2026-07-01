МОНАСТЫРСКИЙ ПЁТР ЛЬВОВИЧ

МОНАСТЫРСКИЙ ПЁТР ЛЬВОВИЧ - российский ре­жис­сёр, народный артист СССР (1980 год).

В 1940 году окон­чил ГИТИС (пе­да­го­ги Н.М. Гор­ча­ков, Б.Е. За­ха­ва).

С середины 1930-х годов ак­тёр ТРАМа и ТЮЗа в Одес­се. Ре­жис­сёр и главный ре­жис­сёр в дра­ма­тических те­ат­рах Во­ро­не­жа (1940-1944 годы и 1965-1967 годы; по­ста­вил «Ма­шень­ку» А.Н. Афи­но­ге­но­ва, 1940 год, «На­ше­ст­вие» Л.М. Ле­о­но­ва, 1943 год, «Жа­во­ро­нок» Ж. Ануя, 1967 год, и другие), Яро­слав­ля (1944-1945 годы), Лу­ган­ска (1945-1948 годы), Крас­но­яр­ска (1948-1953 годы), Но­во­си­бир­ско­го ТЮЗа (1953-1955 годы).

В 1955 году ре­жис­сёр, в 1959-1965 годы и в 1967-1995 годы главный ре­жис­сёр Куй­бы­шев­ско­го (с 1991 года Са­мар­ско­го) дра­ма­тического те­ат­ра.

Ре­жис­су­ре П.Л. Монастырского свой­ст­вен­ны эле­мен­ты по­этической ус­лов­но­сти, жан­ро­вая ши­ро­та.

Сре­ди луч­ших спек­так­лей: «Ве­ли­кий го­су­дарь» В.А. Со­ловь­ё­ва (1950 год), «Ро­мео и Джуль­ет­та» (1951 год) и «Ри­чард III» (1962 год) У. Шек­спи­ра, «Де­ло Ар­та­мо­но­вых» (1959 год) и «Фо­ма Гор­де­ев» (1968 год) М. Горь­ко­го , «Оке­ан» А.П. Штей­на (1961 год), «Ма­те­рин­ское по­ле» по Ч. Айт­ма­то­ву (1969 год), «Зо­ло­тая ка­ре­та» Ле­о­но­ва (1975 год; Государственная премия РСФСР, 1976 год), «Ус­вят­ские шле­мо­нос­цы» Е.И. Но­со­ва (1980 год), «Ре­ви­зор» Н.В. Го­го­ля (1981 год), «Чай­ка» А.П. Че­хо­ва (1984 год), «Яма» по А.И. Ку­при­ну (1988 год), «Сад» Й. Бар-Йо­се­фа (1993 год).

В 2007-2008 годы главный ре­жис­сёр те­ат­ра «Ко­ле­со» (Толь­ят­ти). Пре­по­да­вал в сту­ди­ях при те­ат­рах, в 1999-2006 годы в По­волж­ской государственной со­ци­аль­но-гу­ма­ни­тар­ной ака­де­мии.

Государственная премия СССР (1986 год).

Сочинения:

Мой те­атр: [Раз­мыш­ле­ния]. Са­ма­ра, 1995;

Со­вер­шен­но не­сек­рет­но: О вре­ме­ни. О се­бе. О вас. Са­ма­ра, 1996;

Жил-был те­атр: Со­всем не сказ­ка. Са­ма­ра, 1999;

Ре­жис­сер и ре­жис­су­ра. Са­ма­ра, 2000;

Жизнь Non-stop... Са­ма­ра, 2004.