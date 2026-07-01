МОНАСТЫРСКИЙ ПЁТР ЛЬВОВИЧ
МОНАСТЫРСКИЙ ПЁТР ЛЬВОВИЧ - российский режиссёр, народный артист СССР (1980 год).
В 1940 году окончил ГИТИС (педагоги Н.М. Горчаков, Б.Е. Захава).
С середины 1930-х годов актёр ТРАМа и ТЮЗа в Одессе. Режиссёр и главный режиссёр в драматических театрах Воронежа (1940-1944 годы и 1965-1967 годы; поставил «Машеньку» А.Н. Афиногенова, 1940 год, «Нашествие» Л.М. Леонова, 1943 год, «Жаворонок» Ж. Ануя, 1967 год, и другие), Ярославля (1944-1945 годы), Луганска (1945-1948 годы), Красноярска (1948-1953 годы), Новосибирского ТЮЗа (1953-1955 годы).
В 1955 году режиссёр, в 1959-1965 годы и в 1967-1995 годы главный режиссёр Куйбышевского (с 1991 года Самарского) драматического театра.
Режиссуре П.Л. Монастырского свойственны элементы поэтической условности, жанровая широта.
Среди лучших спектаклей: «Великий государь» В.А. Соловьёва (1950 год), «Ромео и Джульетта» (1951 год) и «Ричард III» (1962 год) У. Шекспира, «Дело Артамоновых» (1959 год) и «Фома Гордеев» (1968 год) М. Горького, «Океан» А.П. Штейна (1961 год), «Материнское поле» по Ч. Айтматову (1969 год), «Золотая карета» Леонова (1975 год; Государственная премия РСФСР, 1976 год), «Усвятские шлемоносцы» Е.И. Носова (1980 год), «Ревизор» Н.В. Гоголя (1981 год), «Чайка» А.П. Чехова (1984 год), «Яма» по А.И. Куприну (1988 год), «Сад» Й. Бар-Йосефа (1993 год).
В 2007-2008 годы главный режиссёр театра «Колесо» (Тольятти). Преподавал в студиях при театрах, в 1999-2006 годы в Поволжской государственной социально-гуманитарной академии.
Государственная премия СССР (1986 год).
Сочинения:
Мой театр: [Размышления]. Самара, 1995;
Совершенно несекретно: О времени. О себе. О вас. Самара, 1996;
Жил-был театр: Совсем не сказка. Самара, 1999;
Режиссер и режиссура. Самара, 2000;
Жизнь Non-stop... Самара, 2004.