МОНАСТИР

МОНАСТИР - го­род на вос­то­ке Ту­ни­са, административный центр ви­лай­е­та Мо­на­стир.

Население свыше 90 тысяч человек (2012 год).

Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье залива Хам­ма­мет Сре­ди­зем­но­го мо­ря. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Точ­ное вре­мя воз­ник­но­ве­ния не­из­вест­но. Ос­но­ван на мес­те фи­ни­кий­ско­го, а позд­нее рим­ско­го г. Рус­пи­на (Ruspina). В конце VIII века по при­ка­зу Ха­рун ар-Ра­ши­да в це­лях за­щи­ты от на­па­де­ния Ви­зан­тии был ук­ре­п­лён.

Со­хра­ни­лись городские сте­ны (XII века) с во­ро­та­ми Ме­ди­ны - Баб ас-Сур и Баб ад-Дарб (оба XIII века). В северо-восточной час­ти Ста­ро­го го­ро­да, во­круг Боль­шо­го ри­ба­та (ук­ре­п­лён­ный мо­на­стырь; 796 год; со­хра­ни­лась пе­ред­няя часть с ме­че­тью и круг­лым ми­на­ре­том), воз­ник ком­плекс кас­бы (ци­та­де­ли; IX-XI веков, рас­ши­ре­на в XV веке; ны­не Му­зей ис­лам­ско­го искусства) c до­зор­ной баш­ней (на­дор).

Сре­ди ме­че­тей: Боль­шая дво­ро­во­го ти­па (IX век, пе­ре­строе­на в X-XI веках, рас­ши­ре­на в XIII веке, га­ле­рея XVIII века), Саи­да с шести кре­сто­вы­ми сво­да­ми на двух пи­ло­нах («Ме­четь гос­по­жи»; X-XI века), Ха­биб-Бур­ги­ба (1963 год; ко­лон­ны из ро­зо­во­го мра­мо­ра).

К за­па­ду от ри­бата рас­по­ло­же­но клад­би­ще Си­ди-эль- Мез­ри с мав­зо­ле­ем се­мьи Бур­ги­ба (усы­паль­ни­ца пре­зи­ден­та Ту­ни­са Х. Бур­ги­бы). В так называемом Но­вом го­ро­де - отель «Паль­мы» (1960-е годы), кон­церт­ный зал (1965 года; оба - архитектор О.К. Ка­куб).

Му­зей народных тра­ди­ций и ис­кусств (кол­лек­ция тра­диционного кос­тю­ма).

Университет (2004 год). Пред­при­ятия тек­стиль­ной и пи­ще­вой промышленности. Лов и пе­ре­ра­бот­ка ры­бы. Центр ту­риз­ма.

К югу от Монастир - руи­ны ан­тич­но­го г. Леп­тис-Ми­нор (ос­но­ван фи­ни­кий­ца­ми в XII веке до н. э.): руи­ны фо­ру­ма, ам­фи­те­ат­ра, те­ат­ра, хра­ма, терм; ви­зантийская кре­пость.

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