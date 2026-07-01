МОНАСТИР
МОНАСТИР - город на востоке Туниса, административный центр вилайета Монастир.
Население свыше 90 тысяч человек (2012 год).
Расположен на побережье залива Хаммамет Средиземного моря. Международный аэропорт.
Точное время возникновения неизвестно. Основан на месте финикийского, а позднее римского г. Руспина (Ruspina). В конце VIII века по приказу Харун ар-Рашида в целях защиты от нападения Византии был укреплён.
Сохранились городские стены (XII века) с воротами Медины - Баб ас-Сур и Баб ад-Дарб (оба XIII века). В северо-восточной части Старого города, вокруг Большого рибата (укреплённый монастырь; 796 год; сохранилась передняя часть с мечетью и круглым минаретом), возник комплекс касбы (цитадели; IX-XI веков, расширена в XV веке; ныне Музей исламского искусства) c дозорной башней (надор).
Среди мечетей: Большая дворового типа (IX век, перестроена в X-XI веках, расширена в XIII веке, галерея XVIII века), Саида с шести крестовыми сводами на двух пилонах («Мечеть госпожи»; X-XI века), Хабиб-Бургиба (1963 год; колонны из розового мрамора).
К западу от рибата расположено кладбище Сиди-эль- Мезри с мавзолеем семьи Бургиба (усыпальница президента Туниса Х. Бургибы). В так называемом Новом городе - отель «Пальмы» (1960-е годы), концертный зал (1965 года; оба - архитектор О.К. Какуб).
Музей народных традиций и искусств (коллекция традиционного костюма).
Университет (2004 год). Предприятия текстильной и пищевой промышленности. Лов и переработка рыбы. Центр туризма.
К югу от Монастир - руины античного г. Лептис-Минор (основан финикийцами в XII веке до н. э.): руины форума, амфитеатра, театра, храма, терм; византийская крепость.