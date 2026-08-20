МОНАРХОМАХИ

Монархомахи (тираноборцы; от греч. μόναρχος и μάχομαι — «борцы против монархии») — политические теоретики и публицисты в западноевропейских государствах во 2-й половине XVI — начале XVII в., которые отстаивали право и долг подданных восставать против правителей, злоупотреблявших своей властью, и допускали возможность убийства тирана. Основополагающим для М. был тезис о суверенитете народа, интересы которого представляют сословно-представительные органы. Подчинение народа осуществляется на контрактной основе, и правитель, как и подданные, имеет свои обязательства. В случае нарушения договора король превращается в тирана, следовательно, возможно легитимное сопротивление, во главе которого должны стоять должностные лица.

Первые публицисты-М. появились среди французских гугенотов после Варфоломеевской ночи (23—24 августа 1572): Франсуа Отман (его главное произведение, «Франкогаллия» («Francogallia», 1573), представляет собой политический трактат в форме исторического исследования), Филипп Дюплесси-Морне (ему приписывается сочинение «Иск против тиранов» («Vindiciae contra tyrannos», 1579), автор которого использовал псевдоним Юний Брут), кальвинистский богослов Теодор де Без (его сочинение «О праве магистратов на своих подданных» («Du droit des Magistrats sur leurs subjets») вышло в 1574 на французском языке, а в 1576 — на латыни («De jure magistratuum in subditos»)). Идеи М. разрабатывали также шотландец Джордж Бьюкенен, немец Иоганн Альтузий и др. Во 2-й половине 1580-х тезисы М. были восприняты публицистами Католической лиги , выступавшей как против законного короля, католика Генриха III , которого считала тираном, так и против гугенота Генриха Наваррского (будущий король Генрих IV ), который стал наследником французского престола после смерти в 1584 герцога Франсуа Анжуйского, брата Генриха III. Известными авторами среди католических М. были парижский проповедник-лигёр Жан Буше, испанские иезуиты Хуан де Мариана и Франсиско Суарес. Под воздействием идей М. были убиты французские короли Генрих III (1589) и Генрих IV (1610).

Термин «М.» впервые был использован У. Баркли в трактате «О государстве и королевской власти против Бьюкенена, Брута и Буше и остальных монархомахов» («De regno et regali potestate adversus Buchanum, Brutum et Boucherium et reliquos monarchomaquos libri sex», 1609).

Лит. : Эльфонд И. Я. Тираноборцы. Саратов, 1991; Уваров П. Ю. От эсхатологии к королевскому мифу Нового времени (Религиозные войны и тираноборчество во Франции XVI века) // Средневековье глазами современников и историков / Отв. ред. А. Л. Ястребицкая. М., 1994. С. 7—63; Его же. Смерть тирана угодна господу (убийство королей Генриха III и Генриха IV) // Цареубийства. Гибель земных богов / Под ред. О. И. Варьяш, Н. Г. Георгиевой и др. М., 1998. С. 205—232; A. J. [Jouanna A.]. Monarchomaques // Jouanna A., Boucher J., Biloghi D., Le Thiec G. Histoire et dictionnaire des guerres de religion. Paris, 1998. P. 1109—1111; Mellet P.-A. Les traites monarchomaques. Confusion des temps, resistance armee et monarchie parfaite (1560—1600). Geneve, 2007; Мунье Р. Убийство Генриха IV / Пер. с фр. М. Ю. Некрасов; науч. ред. В. В. Шишкин. СПб., 2008; Racine Saint-Jacques J. L’honneur et la foi. Le droit de resistance chez les reformes francais (1536—1581). Geneve, 2012; Turchetti M. Tyrannie et tyrannicide de l’Antiquite a nos jours. Paris, 2013. Н. И. Алтухова.