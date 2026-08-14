МОНАХОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ
МОНАХОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ - российский актёр, народный артист РСФСР (1932 год).
Подростком был певчим в хоре Смольного собора.
В 1895 годудебютировал в роли Незнамова («Без вины виноватые» А.Н. Островского) в спектакле Санкт-Петербургского попечительства о народной трезвости.
С 1896 года выступал на эстраде.
С 1904 года играл в оперетте (баритон) в театрах провинции, в Москве («Эрмитаж», Свободный театр), в Санкт-Петербурге («Буфф»; Панаевский театр - 1910-1912 годы, главный режиссёр).
В 1919 года один из организаторов Большого драматического театра (БДТ) в Петрограде: в день открытия сыграл короля Филиппа в «Дон Карлосе» Ф. Шиллера. Один из ведущих актёров этого театра.
Создал ряд запоминающихся трагедийных и драматич. ролей: Егор Булычов («Егор Булычов и другие» М. Горького), Яго, Шейлок, Юлий Цезарь («Отелло», «Венецианский купец», «Юлий Цезарь» У. Шекспира), царевич Алексей («Царевич Алексей» Д.С. Мережковского), Франц Моор («Разбойники» Шиллера), Годун («Разлом» Б.А. Лавренёва), Гранатов («Человек с портфелем» А.М. Файко), Иван Бабичев («Заговор чувств» Ю.К. Олеши).
Мастер импровизации, с неисчерпаемым богатством жизненных красок, весёлым азартом, в остром, характерном ритме исполнял комедийные роли: Сганарель («Лекарь поневоле» Мольера), Труффальдино («Слуга двух господ» К. Гольдони) и другие.
Одновременно до 1927 года выступал также в опере и оперетте, исполняя партии баса, баритона и тенора (дьячок Афанасий Иванович - «Сорочинская ярмарка» М.П. Мусоргского, Калхас - «Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха, Адам - «Продавец птиц» К. Целлера, Фредди - «Принцесса долларов» Л. Фалля).
Снялся в фильмах «Инженер Елагин», «Человек с портфелем», «Дубровский» и других.
Сочинения:
Моя работа над ролью. Л., 1937;
Повесть о жизни. 2-е изд. Л.; М., 1961.