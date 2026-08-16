МОНАГАС БУРГОС , ХОСЕ ТАДЕО

Монагас Бyргос ( исп. Monagas Burgos) , Хосе Тадео (28.10.1784, Матурин — 18.11.1868, Каракас) — политический и военный деятель Венесуэлы, участник Войны за независимость Испанской Америки (1810—1826). После выхода Венесуэлы из состава Великой Колумбии — член Конституционного конгресса (1830); президент Венесуэлы (1847—1851, 1855—1858), негласно руководил страной и в годы президентства своего брата Хосе Грегорио Монагаса (1851—1855). Этот период в истории страны получил название «Либеральная олигархия» или «Монагато». Придя к власти при поддержке Консервативной партии, пошел на союз с либералами, осуществив ряд важных экономических реформ: была проведена перепись населения Венесуэлы (1847), отменена смертная казнь за политические преступления (1849), изданы декреты о всеобщем избирательном праве и свободе печати, осуществлена административная реформа, созданы венесуэльские торговые агентства в других странах; предприняты меры по развитию судоходства по рекам Ориноко и Апуре, железнодорожного и дорожного строительства; создана Национальная библиотека (1850), отменено рабство (1854), введен телеграф (1856). Конституция 1857 увеличила срок пребывания на посту президента до 6 лет и разрешила повторное переизбрание президента, что вызвало недовольство обеих партий и спровоцировало политический кризис: М. Б. вынужден был подать в отставку и покинуть страну (1858—1864). В 1867 возглавил так называемую Голубую революцию (La Revolucion Azul), свергнул действующего президента М. Эсекиеля Брусуаля, восстановил действие конституции 1864 и назначил президентские выборы, пытаясь вновь вернуться к власти, но внезапно скончался от пневмонии.

Лит. : Mаtthews R. P. Violencia rural en Venezuela. 1840—1858. Caracas, 1977; Querales B. J. D. Repertorio historico-biografico del general Jose Tadeo Monagas: 1784—1868. T. 2. Caracas, 1983; Castillo Blomquist R. E. Jose Tadeo Monagas; auge y consolidacion de un caudillo. Caracas, 1984; Moron G. Los Presidentes de Venezuela, 1811—1994. Caracas, 1993; Gomez A. C. Jose Tadeo Monagas (1784—1868). Caracas, 2006; Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке. М., 2012. Л. А. Ивкина.