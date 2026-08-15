МОН-СЕН-МИШЕЛЬ

МОН-СЕН-МИШЕЛЬ - ка­то­лический мо­на­стырь (аб­бат­ст­во) во имя ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла на се­ве­ре Фран­ции, в департаменте Манш.

Рас­по­ло­жен на од­но­именном ска­ли­стом ост­ро­ве (в 1877-1879 годы со­еди­нён пе­ре­шей­ком с ма­те­ри­ком) в заливе Сен-Ма­ло, близ по­бе­ре­жья Нор­ман­дии .

По пре­да­нию, в 708 году епископ Ав­ранш­ский св. Обер по­стро­ил на о. Мон-Сен-Ми­шель, где ему явил­ся ар­хан­гел Ми­ха­ил, цер­ковь, вско­ре став­шую по­пу­ляр­ным ме­стом па­лом­ни­че­ст­ва. В 966 году гер­цог Нор­ман­дии Ри­чард I ос­но­вал здесь бе­не­дик­тин­ское аб­бат­ст­во. Ак­тив­ное строи­тель­ст­во на­ча­лось в Мон-Сен-Мишель при аб­ба­те Хиль­де­бер­те II (1017-1723 годы), ко­гда бы­ла вы­ров­не­на верх­няя часть ска­лы.

Пе­ри­од рас­цве­та Мон-Сен-Мишель пе­ре­жил при аб­ба­те Ро­бе­ре де То­ри­ньи (1154-1186 годы), соз­дав­шем в мо­на­сты­ре об­шир­ную биб­лио­те­ку и скрип­то­рий. С XI-XII веков Мон-Сен-Мишель, за­ни­мав­ший стра­те­гическое по­ло­же­ние на гра­ни­це Нор­ман­дии и Бре­та­ни, имел так­же во­енное зна­че­ние. В 1204 году в хо­де анг­ло-французской вой­ны он был со­жжён вой­ска­ми французского ко­ро­ля Фи­лип­па II Ав­гу­ста (вос­ста­нов­лен к 1228 году), во вре­мя Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов не­од­но­крат­но без­ус­пеш­но оса­ж­дал­ся английскими вой­ска­ми. В 1469 году французский ко­роль Лю­до­вик XI ос­но­вал ры­цар­ский ор­ден Св. Ми­хаи­ла. С XVI века Мон-Сен-Мишель пе­ре­жи­вал упа­док, в 1622 году вклю­чён в кон­гре­га­цию мав­ри­стов. В хо­де Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века мо­на­стырь за­крыт (1791 год), до 1863 года строе­ния ис­поль­зо­ва­лись как тюрь­ма. В 1874 году Мон-Сен-Мишель по­лу­чил ста­тус национального па­мят­ни­ка, бы­ли про­ве­де­ны об­шир­ные рес­тав­рационные ра­бо­ты. В 1922 году в церк­ви аб­бат­ст­ва во­зоб­нов­ле­ны бо­го­слу­же­ния.

Мо­на­стырь на вер­ши­не ска­лы и рас­по­ло­жен­ный вни­зу по­сё­лок со­став­ля­ют ан­самбль ро­ман­ских и го­тических по­стро­ек X-XVI веков (см. илл. к ст. Аб­бат­ст­во ). На верх­ней тер­ра­се ска­лы на­хо­дит­ся 3-не­ф­ная ро­ман­ская ба­зи­ли­ка (неф и тран­септ - около 1023-1135 годов; позд­не­го­тический хор с де­ам­бу­ла­то­ри­ем, ка­пел­ла­ми, арк­бу­та­на­ми и ажур­ной ле­ст­ни­цей – 1446-1521 годы, ре­нес­санс­ные рель­е­фы – 1543-1549 годы; главный фа­сад пе­ре­стро­ен в сти­ле клас­си­циз­ма в 1776-1780 годы; цер­ковь рес­тав­ри­ро­ва­на с пе­ре­строй­кой сре­док­ре­стия в конце XIX – начале XX веков, ар­хи­тек­то­ры В. Пти­гран, П. Гу; шпиль вос­ста­нов­лен к 1898 году и увен­чан ста­ту­ей ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла, скульп­тор Э. Фре­мье). Её суб­струк­ции вклю­ча­ют: 2-не­фную церковь Нотр-Дам-су-Терр (около 966 год, западная часть XI века, рес­тав­ри­ро­ва­на в 1960 году), ос­но­ва­ние од­но­не­фной церк­ви (X век, об­на­ру­же­но в 1908 году); крип­ты под тран­сеп­том - Сен-Мар­тен (1030-е годы) и Нотр-Дам-де-Трант-Сьерж (Бо­го­ма­те­ри 30 све­чей; вторая четверть XI века, опо­ры и сво­ды 1130-х годов, фраг­мен­ты рос­пи­сей XII-XIII веков); ро­ман­ский ос­суа­рий и ча­сов­ню Сент-Эть­ен (1154-1164 годы) со стрель­ча­ты­ми сво­да­ми XIII века; крип­ту Тол­стых стол­бов, под­дер­жи­ваю­щую го­тические хо­ры ба­зи­ли­ки (1446-1450 годы).

С западная и северо-западная сто­ро­ны от ба­зи­ли­ки со­ору­же­ны: ро­ман­ские по­строй­ки бывшего вхо­да в аб­бат­ст­во (ка­зе­ма­ты, жи­ли­ще при­врат­ни­ка, зда­ние для при­юта гос­тей), апар­та­мен­ты аб­ба­та Ро­бе­ра де То­ри­ньи, кры­тая га­ле­рея для про­гу­лок, зал аб­бат­ско­го су­да, зал Ак­ви­ло­на (ро­ман­ский зал для раз­да­чи ми­ло­сты­ни; все XI-XII века), западная мо­на­стыр­ская тер­ра­са с бывшими кель­я­ми (ны­не риз­ни­ца). С южной сто­ро­ны - па­рад­ная внутренняя ле­ст­ни­ца, кор­пу­са мо­на­ше­ских ке­лий (XI век, ок­на XIII век), кор­пус аб­ба­тов (пре­имерно конец XIV века), апар­та­менты ба­льи (ко­ро­лев­ский чи­нов­ник), ча­сов­ня Сент-Кат­рин-де-Дег­ре. С северной ча­с­ти к ба­зи­ли­ке при­мы­ка­ет 3-этаж­ное го­тическое, так называемое Чу­дес­ное, зда­ние (Ла-Мер­вей; 1212-1228 годы), в ко­то­ром рас­по­ло­же­ны: вни­зу - кла­до­вые и зал для раз­да­чи ми­ло­сты­ни; во 2-м яру­се - за­лы Гос­тей (с ча­сов­ней Сент-Мад­лен) и Ры­ца­рей (здесь рас­по­ла­гал­ся скрип­то­рий); на­вер­ху - тра­пез­ная, ар­хив и клу­атр с си­ре­не­вы­ми гра­нит­ны­ми ко­лон­на­ми и бо­га­тым скульп­тур­ным оформ­ле­ни­ем (1225-1228 годы; рес­тав­ри­ро­ван в 1877-1881 годы). Но­вый вход в аб­бат­ст­во со­ору­жён с восточной сто­ро­ны в XIV веке: ук­ре­п­лён­ные во­ро­та Шат­ле (1393 год) с т. н. Ле­ст­ни­цей про­пас­ти, баш­ней Пер­рин, зда­ни­ем при­врат­ни­ка (XIII-XIV века; вни­зу - зал стра­жи, на­вер­ху - зал Бель- Шез) и го­тической ком­на­той сбо­ра по­дая­ний.

У под­но­жия аб­бат­ст­ва - ук­ре­п­лён­ный в XIV - начале XVI веков по­сё­лок с 3 во­ро­та­ми (Аван­се, Буль­вар­ные и Ко­ро­лев­ские), бар­ба­ка­ном, баш­ня­ми Букль, Сво­бо­ды, Бас­се и др. На Боль­шую улицу ори­ен­ти­ро­ва­ны при­ход­ская церковь Ап. Пет­ра (XI век, пе­ре­строе­на в XV-XVI века), зал кол­ло­к­виу­мов, большая часть жи­лых до­мов XV-XVI веков (по­строе­ны по­сле по­жа­ра 1433 года - дом Ар­кад, гос­ти­ни­ца Ли­кор­на и др.). У под­но­жия ска­лы, в западной час­ти ост­ро­ва, на­хо­дят­ся: ча­сов­ня и ис­точ­ник Св. Обе­ра (XV века), склад Фа­ний, за­щи­щён­ный баш­ней Габ­ри­ель (1524 год). Ан­самбль Мон-Сен-Мишель с залом Сен-Ма­ло вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. На со­сед­нем ска­ли­стом о. Томб­лен - руи­ны ук­ре­п­лён­но­го монастыря Бо­го­ро­ди­цы (ос­но­ван в XII веке ; раз­ру­шен в 1666 году).

Дополнительная литература:

Gout P. Le Mont-Saint-Michel: histoire de l’abbaye et de la ville... P., 1910. Vol. 1–2;

Adams H. Mont-Saint-Michel and Chartres. N. Y., 1913. N. Y., 1986;

Hunt E.F. The archi­tec­ture of Mont-Saint-Michel (1203–1228). Wash., 1928;

Millénaire monastique du Mont- Saint-Michel. P., 1966;

Froidevaux Y.-M. Le Mont-Saint-Michel. P., 1969.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)