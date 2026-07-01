МОН-КХМЕРСКИЕ ЯЗЫКИ
МОН-КХМЕРСКИЕ ЯЗЫКИ (устаревшее - мон-аннамские языки) - восточная ветвь восточных австроазиатских языков.
Распространены от Восточной Индии до побережья Вьетнама и от юга Китая до п-ова Малакка и (в случае включения в состав мон-кхмерских языков никобарских языков) Никобарских о-вов.
Мон-кхмерские языки являются языками автохтонного населения, предки которого проживали в этом регионе до прихода тайцев, тибето-бирманцев, австронезийцев и других народов; см. Мон-кхмерские народы. Общее число говорящих около 100 млн. человек (2009 год, оценка). Вьетнамский язык, кхмерский язык и кхаси имеют статус официальных в своих государствах; остальные Мон-кхмерские языки распространены в основном в горных районах и имеют численность говорящих от нескольких десятков или сотен человек (арем, млабри, эду и др.) до 1 млн. человек и более (мыонг, ва, кхаси, монский язык).
Мон-кхмерские языки включают свыше 150 языков. Генетическая классификация и состав ветви окончательно не установлены. Наиболее общепринятым является деление мон-кхмерских языков на северные, восточные и южные.
К северным мон-кхмерским языкам относятся следующие группы. Группа кхаси (Индия, Бангладеш; 1,5 млн. человек) включает не менее 5 идиомов (расцениваемых или как самостоятельные языки, или как диалекты одного языка): (стандартный) кхаси, пнар (синтенг), вар (амви), лингнгам, бхой и др. Языки этой группы оказались наиболее подвержены инновациям, в них сохранилось наименьшее количество архаичных черт. Характеризуются наличием слабых слогов (пресиллабов; см. Моносиллабизм); часто встречаются инициальные консонантные кластеры (начальные группы согласных), которые могут упрощаться до одного согласного - последнего элемента кластера; имеется полный набор долгих и кратких гласных.
В группу кхму входят сввше10 языков в Северном Лаосе, Таиланде, Вьетнаме, Китае (свыше 700 тыс. человек), в т. ч. кхму (около 500 тыс. человек), ксингмул, млабри, бит, прай (мал, тхин), кханг, иду (эду). Они достаточно архаичны, особенно в морфологическом плане, что проявляется в сохранении сложных инициальных консонантных кластеров; также отмечается утрата придыхательности у смычных. Слоги с исторически звонкими смычными реализуются с придыхательных фонацией.
Группа палаунг (палаунг-ва) включает свыше 20 языков в Таиланде, Мьянме, Китае, Лаосе (около 2 млн. говорящих). Делится на две подгруппы: восточную с подподгруппами ва (бланг, лава, ва, ава и др.), ангку (у, самтау и др.) и ламет [ху, ламет (кхамет)]; западную (яз. данау и языки палаунг-рианг). Исторически в большинстве языков палаунг слились серии преглоттализованных звонких смычных и простых звонких смычных, впоследствии произошло их оглушение. Различаются два регистра (придыхательный и чистый), или два тона. В языках ангку имеется тоновая система (в языке у 4 тона), на формирование которой оказало влияние противопоставление гласных по долготе-краткости.
К манг-паканской группе относятся свыше 5 языков (около 20 тыс. человек) на границе Китая, Вьетнама и Лаоса. Она делится на две подгруппы: паканскую [палью (болью) и пакан (буган)] и мангскую (манг, кеме, куань). Иногда мангская подгруппа включается в состав языков палаунг.
Среди восточных мон-кхмерских языков выделяют следующие группы. Кхмерскую группу образуют кхмерский яз. и его диалекты.
Бахнарская (бахнарическая, банар) - наиболее крупная и сложно организованная группа мон-кхмерских, включающая не менее 30 языков, на которых говорят около 1 млн. человек. По одной из клас- сификаций [П. Сидуэлл (Австралия)], состоит из следующих подгрупп: западнобахнарской - около10 языков (джру, няхын, ой, лавех, брао и др.; 100 тыс. человек) в провинциях Тямпасак, Аттапы и Секонг Лаоса и прилегающих районах Северо-Западной Камбоджи; севернобахнарской – около 10 языков (седанг, хре, ренгао, джех, халанг и др.; свыше 100 тыс. человек) в провинциях Зялай, Контум (Вьетнам); центральнобахнарской, языки которой распространены во Вьетнаме и Камбодже и делятся на западноцентральные (кассенг, талианг, йех и др.), северноцентральные (язык алак), восточноцентральные [язык куа (кор)] и южноцентральные [тампуон (темпуан), бахнар (бана)]; южнобахнарской – тьрау, стиенг, мнонг, кэхо (срэ), ма и др.
Центральнобахнарские языки утратили центральные гласные высокого подъёма так же, как и севернобахнарские, но, в отличие от последних, в них не произошло становления регистровых различий. Центральнобахнарские языки объединяет с западнобахнарскими и одновременно отделяет обе эти группы от севернобахнарских соответствие t - s. Для центральнобахнарских языков характерны интенсивные контакты с чамскими языками и языками группы кату.
Группа кату (катуическая) объединяет около 15 языков (число говорящих свыше1 млн. человек) в Таиланде, Камбодже, Лаосе и Вьетнаме. Общепризнано её деление на две подгруппы - западную и восточную [Ж. Дифлот (США), 1986 год]. На основании лексических и фонологических изоглосс возможна дальнейшая их классификация на западные катуические (куй, суэй), северо-восточные катуические (бру, со, пакох), центрально-восточные катуические (таойх, крианг и др.), юго-восточные катуические (дакканг, канту, кату) языки.
На основании же данных реконструкции праязыка кату (П. Сидуэлл, 2005 год) выделяются четыре подгруппы: пакох; кату (кату, канту, фыонг, дакканг); восточная [таойх, талан (мен), чатонг, нге (крианг)]; западная (куй, суэй, бру, со). Языки кату отличаются богатым вокализмом. В бру и куй число гласных фонем доходит до 40; представлены монофтонги и дифтонги, противопоставления по долготе-краткости и фонационным различиям (придыхательные – ясные гласные). В пакох различается напряжённая и расслабленная фонация, что особенно характерно для гласных средне-нижнего подъёма и дифтонгов. В языках кату лучше всего сохранилась старая морфологич. система: аффиксы (префиксы и инфиксы) используются для выражения грамматических значений. В одном слове может встречаться до трёх префиксов.
Самостоятельную группу образуют вьетские языки (ок. 30 языков).
Состав пеарской группы окончательно не установлен; к ней относятся несколько мёртвых языков (сведения о которых крайне скудны) и исчезающих языков Камбоджи, а также Таиланда (около 12,5 тыс. человек). Последние образуют две подгруппы: восточную (яз. пеар) и западную, или чонгскую (самре, саоч, сомрей, чонг, суой). Фонологические особенности пеарских языков: наличие четырёхрегистровой системы, включающей придыхательную и скрипучую фонацию; оглушение прото-мон-кхмерских звонких взрывных, переход преглоттализованных звонких взрывных в простые звонкие взрывные. Имеются архаичные элементы: сохранились смычные терминали, утраченные в кхмерском, бахнарских языках, языках кату и др.; слог содержит инициальные консонантные кластеры и пресиллабы. Сохранилась лексика, имеющая соответствия скорее в северном, чем в восточном ареале Мон-кхмерских языков. Пеарские языки значительно ассимилированы окружающими языками, в т. ч. кхмерским и тайскими языками. Иногда не включаются в состав восточных мон-кхмерских языков из-за неустановленности генетических связей.
К южным мон-кхмерским языкам относят следующие группы. Монская группа состоит из языков, на которых говорят потомки жителей государства Дваравати, - монского (Мьянма, Таиланд) и няхкур [ньякур; Таиланд; 1,5 тыс. человек (2006 год, оценка)]. В них, как и в кхмерском языке, есть противопоставление по качеству гласных (придыхательные - чистые); наблюдается утрата противопоставления по долготе-краткости; имеются инициальные консонантные кластеры и пресиллабы, количество которых резко сократилось по сравнению с древнемонским периодом.
Аслийская (устар. названия - малаккская, сакай) группа - самые южные мон-кхмерские языки (около 50 тыс. человек). В неё входят около 20 языков аборигенного населения п-ова Малакка (Малайзия) и сопредельных районов Таиланда. Делится на три подгруппы (Ж. Дифлот, 1986 год): северную (джахай, семанг, негрито) - языки джахай, кенсиу, чевонг, батек, минтил, мендри, тонга, мос (кинта); центральную (сеной, сакай) - джаххут, семай, темиар, ланох, сабюм, семнам; южную (семелай) - семелай, темо, семо-бери, бесисе (мах-мери).
Ряд исследователей (в т. ч. Ж. Дифлот, 2005 год) включают в состав мон-кхмерских языков также никобарские языки. Время отделения мон-кхмерских языков от австроазиатских - V тысячилетие до н. э. (Дифлот).
Как и в большинстве древних языков Юго-Восточной Азии, основные тенденции развития мон-кхмерских языков - моносиллабизация, благодаря чему мон-кхмерские языки демонстрируют моносиллабичную и квазиполисиллабичную (переходную от полисиллабизма к моносиллабизму) структуру основных лексико-грамматических единиц, в то время как для мунда языков характерен полисиллабизм. Во многих мон-кхмерских языках существует два типа слогов - сильные и слабые, или пресиллабы, а основные единицы (морфемы, простые слова) структурно выражаются сильным слогом или последовательностью «пресиллаб + сильный слог», т. е. «полутораслогами»; в ряде языков (напр., в кату) в препозиции к сильному слогу может находиться более одного пресиллаба. Инициальные консонантные кластеры появляются как результат перехода от полуторасложных единиц к моносиллабам; напр., во вьетском языке рук kə rß e1→ rß e1 ‘ палец’, marɔi̯1→ mrɔi̯1 ‘ муха’. Кроме того, наблюдаются тенденции к трансформации сложных инициалей (консонантных кластеров) в простые (состоящие из одного согласного), сокращению набора терминалей, открытости слога, приводящие к упрощению структуры слога в целом.
Структура слога «инициаль (простая или сложная) + централь (гласный) + терминаль (конечный согласный)». Терминаль может отсутствовать. В ряде языков (напр., во вьетнамском) выделяется также медиаль (полугласный перед централью). В соответствии с законом постоянства длительности слога в открытом слоге гласный всегда долгий.
Мон-кхмерские языки отличает богатый вокализм при относительно бедном консонантизме. В большинстве языков имеются долгие и краткие гласные, хотя наблюдается тенденция к утрате этого противопоставления. В ряде языков гласные различаются также по качеству голоса. Есть до статочно своеобразные типы согласных с точки зрения артикуляции: преглоттализованные, преназализованные инициали, глухие сонорные. В конечной позиции в слоге встречается существенно меньше согласных фонем, чем в начальной. Смычные терминали имплозивны (артикуляция звука не завершается резким размыканием органов речи).
В качестве супрасегментных характеристик представлены фонационные, регистровые и, в некоторых языках (во вьетских, ангку, кхму, мангских), - тональные различия.
Основной способ словообразования - словосложение. Кроме того, используются повторы - полные (вьетн. ngày ngày ‘каждый день’) и частичные (вьетн. ṛ̂am rì ‘заросший’, lung tung ‘беспорядочно’), двух-, трёх- и четырёхкомпонентные (кату mεl ‘смотреть’→miɤŋ mεl ‘смотреть с одной стороны’→cəmiɤŋ miɤŋ mεl ‘смотреть с высоты’→cəmɔN cəmiɤŋ miɤŋ mε l ‘ смотреть горделиво’), аффиксация (префиксация и инфиксация).
Морфологически мон-кхмерские языки - преимущественно изолирующие языки, грамматический строй характеризуется аналитизмом, заменившим старую префиксально-инфиксальную морфологич. систему, хотя в языках кату, кхмерском яз. и некоторых других аффиксальный способ выражения грамматич. значений используется достаточно регулярно, по крайней мере для выражения глагольных значений (пассива, каузатива и др.). Словоизменение практически отсутствует. Иногда можно говорить о формообразоват. функции повторов (ср., напр., образование во вьетн. яз. прилагательных со значением ослабления степени качества: đo ‘красный’→đo đ&psili;о ‘красноватый’, ̂́am ‘тёплый’→âm ̂́am ‘тепловатый’).
Части речи выделяются на основе синтаксич. характеристик и сочетаемости со служебными элементами (связкой, отрицанием и т. д.). Прилагательное по своим характеристикам ближе к глаголу, чем к имени, в связи с чем выделяются два основных класса частей речи - имена и предикативы. Широко распространены счётные слова (см. Классификаторы), отличающиеся многофункциональностью. В некоторых языках в личных местоимениях сохранилось двойственное число. В функции личных местоимений часто используются термины родства.
Порядок слов в простом предложении «подлежащее+ сказуемое+ дополнение», определение следует за определяемым. В сложных предложениях распространено бессоюзие.
Основу лексики мон-кхмерских языков составляет австроазиатская, однако имеется много заимствований из австронезийских языков, тайских языков, китайского, индоарийских языков и др.
Длительную письменную традицию имеют монский, кхмерский и вьетнамские языки. Для кхаси с 1841года используется письменность на латинской графической основе. Остальные мон-кхмерские языки младописьменные (для ряда мон-кхмерских языков Вьетнама в последние 30-40 лет созданы письменности на латинской графической основе; язык кату имеет письменность на лаосской основе) или бесписьменные. Ва в Китае используют китайское письмо.
Сравнительное изучение мон-кхмерских языков началось в середине XIX века. Степень их изученности различна. Одной из первых документировалась группа пеар. В начале XX века использовавшееся ранее название ветви «мон- аннамские языки» было заменено на «мон-кхмерские языки», что отразило распространённую тогда точку зрения, в соответствии с которой в ветвь не входили вьетские языки. Группы мон-кхмерских языков были выделены по результатам лексикостатистических исследований (1970 год; см. Лексикостатистика).
Ж. Дифлот объединил (1989 год) их в три подветви - северную (группы кхаси, палаунг, кхму), восточную (группы вьетская, кату, бахнарская, кхмерская и, предположительно, пеар) и южную (группы монская, аслийская, никобарская). Позднее (2005 год) он разделил мон-кхмерские языки на две ветви, разработав их внутреннюю классификацию и указав приблизительное время распада праязыков. Одну из ветвей составили северные мон-кхмерские яхыки (группы кхаси, палаунг, кхму и пакан), другую - все остальные группы мон-кхмерских языков (вьетская, кату, бахнарская, кхмерская, монская, аслийская, никобарская). Группа пеар, хотя и относится к мон-кхмерским языкам, не включена в эту классификацию в связи с неопределённостью генетических связей.
Лучше всего описаны вьетнамские и кхмерский языки. Описания других мон-кхмерских языков традиционно делались с точки зрения компаративистики. В последние десятилетия появились подробные грамматические описания отдельные мон-кхмерские языки, в т. ч. кату (1998 год), джахай (2005 год), семелай (2004 год). Мон-кхмерской проблематике посвящён журнал «Mon-Khmer Studies» (1964 год; вышло 39 выпусков).
Дополнительная литература:
Schmidt W. Grundzüge einer Lautlehre der Mon-Khmer Sprachen. W., 1906;
Schmidt W. Die Mon-Khmer-Völker: ein Bindeglied zwischen Völkern Zentralasiens und Austronesiens. Braunschweig, 1906;
Thomas D., Headley R. More on Mon-Khmer subgroupings // Lingua. 1970. Vol. 25;
Austroasiatic studies / Ed. by P. N. Jenner, L. Thompson, S. Starosta. Honolulu, 1976. Vol. 1–2;
Smith K.D. Sedang grammar. Canberra, 1979;
Diffloth G. The Wa languages // Linguistics of the Tibeto-Burman Area. 1980. Vol. 5. № 2;
Diffloth G. Registres, dévoisement, timbres vocaliques // Mon-Khmer Studies. 1982. Vol. 11;
Diffloth G. Proto-Austroasiatic creaky voice // Ibid. 1989. Vol. 15;
Svantesson J.-O. Kammu phonology and morphology. Lund, 1983;
Ефимов А.Ю. Историческая фонология южнобахнарических языков. М., 1990;
Язык ксингмул. М., 1990;
Nguyen Hũ’u Hoа̀nh, Nguyẽn Văn Ḷo’i. Tî́eng Katu. Hа̀ Ṇ̂oi, 1998;
Kruspe N. A grammar of Semelai. Camb., 2004;
Burenhult N. A grammar of Jahai. Canberra, 2005.
Словари:
Whitehead G. Dictionary of the Car-Nicobarese language. 2nd ed. New Delhi, 1993;
Peiros I. Katuic comparative dictionary. Canberra, 1996;
Costello N.A. Nôôq paraaq Katu: Katu dictionary. Katu – Vietnamese – English. Manila, 1991;
Jacq P., Sidwell P. A comparative West Bahnaric dictionary. Münch., 2000;
Suwilai Premsrirat. Dictionary of Khmu in China. [Bangkok], 2002;
Shorto H. A Mon-Khmer comparative dictionary. Canberra, 2006.
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