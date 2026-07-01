МОН-КХМЕРСКИЕ ЯЗЫКИ

МОН-КХМЕРСКИЕ ЯЗЫКИ (ус­таревшее - мон-ан­нам­ские язы­ки) - восточная ветвь восточных ав­ст­ро­ази­ат­ских язы­ков.

Рас­про­стра­не­ны от Восточной Ин­дии до по­бе­ре­жья Вьет­на­ма и от юга Ки­тая до п-ова Ма­лак­ка и (в слу­чае вклю­че­ния в со­став мон-кхмерских языков ни­ко­бар­ских язы­ков) Ни­ко­бар­ских о-вов.

Мон-кхмерские языки яв­ля­ют­ся язы­ка­ми ав­то­хтон­но­го на­се­ле­ния, пред­ки ко­то­ро­го про­жи­ва­ли в этом ре­гио­не до при­хо­да тай­цев, ти­бе­то-бир­ман­цев, ав­стро­не­зий­цев и других на­ро­дов; см. Мон-кхмер­ские на­ро­ды . Об­щее чис­ло го­во­ря­щих около 100 млн. человек (2009 год, оцен­ка). Вьет­нам­ский язык, кхмер­ский язык и кха­си име­ют ста­тус офи­ци­аль­ных в сво­их го­су­дар­ст­вах; ос­таль­ные Мон-кхмерские языки рас­про­стра­не­ны в основном в гор­ных рай­онах и име­ют чис­лен­ность го­во­ря­щих от не­сколь­ких де­сят­ков или со­тен человек (арем, млаб­ри, эду и др.) до 1 млн. человек и бо­лее (мы­онг, ва, кха­си, мон­ский язык).

Мон-кхмерские языки вклю­ча­ют свыше 150 язы­ков. Ге­не­тическая клас­си­фи­ка­ция и со­став вет­ви окон­ча­тель­но не ус­та­нов­ле­ны. Наи­бо­лее об­ще­при­ня­тым яв­ля­ет­ся де­ле­ние мон-кхмерских языков на се­вер­ные, во­сточ­ные и юж­ные.

К се­вер­ным мон-кхмерским языкам от­но­сят­ся сле­дую­щие груп­пы. Груп­па кха­си (Ин­дия, Банг­ла­деш ; 1,5 млн. человек) вклю­ча­ет не ме­нее 5 идио­мов (рас­це­ни­вае­мых или как са­мо­стоятельные язы­ки, или как диа­лек­ты од­но­го язы­ка): (стан­дарт­ный) кха­си, пнар (син­тенг), вар (ам­ви), лингн­гам, бхой и др. Язы­ки этой груп­пы ока­за­лись наи­бо­лее под­вер­же­ны ин­но­ва­ци­ям, в них со­хра­ни­лось наи­мень­шее ко­ли­че­ст­во ар­ха­ич­ных черт. Ха­рак­те­ри­зу­ют­ся на­ли­чи­ем сла­бых сло­гов (пре­сил­ла­бов; см. Мо­но­сил­ла­бизм); час­то встре­ча­ют­ся ини­ци­аль­ные консонантные кла­сте­ры (на­чаль­ные груп­пы со­глас­ных), ко­то­рые мо­гут уп­ро­щать­ся до од­но­го со­глас­но­го - по­след­не­го эле­мен­та кла­сте­ра; име­ет­ся пол­ный на­бор дол­гих и крат­ких глас­ных.

В груп­пу кхму вхо­дят сввше10 язы­ков в Северном Лао­се, Таи­лан­де, Вьет­на­ме, Ки­тае (свыше 700 тыс. человек), в т. ч. кхму (около 500 тыс. человек), ксин­гмул, млаб­ри, бит, прай (мал, тхин), кханг, иду (эду). Они дос­та­точ­но ар­ха­ич­ны, осо­бен­но в мор­фо­ло­гическом пла­не, что про­яв­ля­ет­ся в со­хра­не­нии слож­ных ини­ци­аль­ных кон­со­нант­ных кла­сте­ров; так­же от­ме­ча­ет­ся ут­ра­та при­ды­ха­тель­но­сти у смыч­ных. Сло­ги с ис­то­ри­че­ски звон­ки­ми смыч­ны­ми реа­ли­зу­ют­ся с при­ды­хательных фо­на­ци­ей.

Груп­па па­ла­унг (па­ла­унг-ва) вклю­ча­ет свыше 20 язы­ков в Таи­лан­де, Мьян­ме , Ки­тае, Лао­се (около 2 млн. го­во­ря­щих). Де­лит­ся на две под­груп­пы: вос­точ­ную с под­под­груп­па­ми ва (бланг, ла­ва, ва, ава и др.), анг­ку (у, сам­тау и др.) и ла­мет [ху, ла­мет (кха­мет)]; за­пад­ную (яз. да­нау и язы­ки па­ла­унг-ри­анг). Ис­то­ри­че­ски в боль­шин­ст­ве язы­ков па­ла­унг сли­лись се­рии пре­глот­та­ли­зо­ван­ных звон­ких смыч­ных и про­стых звон­ких смыч­ных, впо­след­ст­вии про­изош­ло их ог­лу­ше­ние. Раз­ли­ча­ют­ся два ре­ги­ст­ра (при­ды­ха­тель­ный и чис­тый), или два то­на. В язы­ках анг­ку име­ет­ся то­но­вая сис­те­ма (в языке у 4 то­на), на фор­ми­ро­ва­ние ко­то­рой ока­за­ло влия­ние про­ти­во­пос­тав­ле­ние глас­ных по дол­го­те-крат­ко­сти.

К манг-па­кан­ской груп­пе от­но­сят­ся свыше 5 язы­ков (около 20 тыс. человек) на гра­ни­це Ки­тая, Вьет­на­ма и Лао­са. Она де­лит­ся на две под­груп­пы: па­кан­скую [па­лью (бо­лью) и па­кан (бу­ган)] и манг­скую (манг, ке­ме, ку­ань). Иног­да манг­ская под­груп­па вклю­ча­ет­ся в со­став язы­ков па­ла­унг.

Сре­ди вос­точ­ных мон-кхмерских языков вы­де­ля­ют сле­дую­щие груп­пы. Кхмер­скую груп­пу об­ра­зу­ют кхмер­ский яз. и его диа­лек­ты.

Бах­нар­ская (бах­на­ри­че­ская, ба­нар) - наи­бо­лее круп­ная и слож­но ор­га­ни­зо­ван­ная груп­па мон-кхмерских, вклю­чаю­щая не ме­нее 30 язы­ков, на ко­то­рых го­во­рят около 1 млн. человек. По од­ной из клас- си­фи­ка­ций [П. Си­ду­элл (Ав­стра­лия)], со­сто­ит из сле­дую­щих под­групп: за­пад­но­бах­нар­ской - около10 язы­ков (джру, ня­хын, ой, ла­вех, брао и др.; 100 тыс. человек) в про­вин­ци­ях Тям­па­сак, Ат­та­пы и Се­конг Лао­са и при­ле­гаю­щих рай­онах Северо-Западной Кам­бод­жи; се­вер­но­бах­нар­ской – около 10 язы­ков (се­данг, хре, рен­гао, джех, ха­ланг и др.; свыше 100 тыс. человек) в про­вин­ци­ях Зя­лай, Кон­тум (Вьет­нам); цен­траль­но­бах­нар­ской, язы­ки ко­то­рой рас­про­стра­не­ны во Вьет­на­ме и Кам­бод­же и де­лят­ся на за­пад­но­цен­траль­ные (кас­сенг, та­ли­анг, йех и др.), се­вер­но­цен­траль­ные (язык алак), вос­точ­но­цен­траль­ные [язык куа (кор)] и юж­но­цен­траль­ные [там­пу­он (тем­пу­ан), бах­нар (ба­на)]; юж­но­бах­нар­ской – тьрау, сти­енг, мнонг, кэ­хо (срэ), ма и др.

Цент­раль­но­бах­нар­ские язы­ки ут­ра­ти­ли центральные глас­ные вы­со­ко­го подъ­ё­ма так же, как и се­вер­но­бах­нар­ские, но, в от­ли­чие от пос­лед­них, в них не про­изо­шло ста­нов­ле­ния ре­гист­ро­вых раз­ли­чий. Цент­раль­но­бах­нар­ские языки объе­ди­ня­ет с за­пад­но­бах­нар­ски­ми и од­но­вре­мен­но от­де­ля­ет обе эти груп­пы от се­вер­но­бах­нар­ских со­от­вет­ст­вие t - s. Для цент­раль­но­бах­нар­ских язы­ков ха­рак­тер­ны ин­тен­сив­ные кон­так­ты с чам­ски­ми язы­ка­ми и язы­ка­ми груп­пы ка­ту.

Груп­па ка­ту (ка­туи­че­ская) объ­е­ди­ня­ет около 15 язы­ков (чис­ло го­во­ря­щих свыше1 млн. человек) в Таи­лан­де, Кам­бод­же, Лао­се и Вьет­на­ме. Об­ще­при­зна­но её де­ле­ние на две под­груп­пы - за­пад­ную и вос­точ­ную [Ж. Ди­флот (США), 1986 год]. На ос­но­ва­нии лек­сических и фо­но­ло­гических изо­глосс воз­мож­на даль­ней­шая их клас­си­фи­ка­ция на западные ка­туи­че­ские (куй, су­эй), северо-восточные ка­туи­че­ские (бру, со, па­кох), цен­траль­но-восточные ка­туи­че­ские (та­ойх, кри­анг и др.), юго-восточные ка­туи­че­ские (дак­канг, кан­ту, ка­ту) язы­ки.

На ос­но­ва­нии же дан­ных ре­кон­ст­рук­ции пра­язы­ка ка­ту (П. Си­ду­элл, 2005 год) вы­де­ля­ют­ся четыре под­груп­пы: па­кох; ка­ту (ка­ту, кан­ту, фы­онг, дак­канг); вос­точ­ная [та­ойх, та­лан (мен), ча­тонг, нге (кри­анг)]; за­пад­ная (куй, су­эй, бру, со). Язы­ки ка­ту от­ли­ча­ют­ся бо­га­тым во­ка­лиз­мом. В бру и куй чис­ло глас­ных фо­нем до­ходит до 40; пред­став­ле­ны мо­но­фтон­ги и ди­фтон­ги, про­ти­во­пос­тав­ле­ния по дол­го­те-крат­ко­сти и фо­на­ци­он­ным раз­ли­чи­ям (при­ды­ха­тель­ные – яс­ные глас­ные). В па­кох раз­ли­ча­ет­ся на­пря­жён­ная и рас­слаб­лен­ная фо­на­ция, что осо­бен­но ха­рак­тер­но для глас­ных сред­не-ниж­не­го подъ­ё­ма и ди­фтон­гов. В язы­ках ка­ту луч­ше все­го со­хра­ни­лась ста­рая мор­фо­ло­гич. сис­те­ма: аф­фик­сы (пре­фик­сы и ин­фик­сы) ис­поль­зу­ют­ся для вы­ра­же­ния грам­ма­тических зна­че­ний. В од­ном сло­ве мо­жет встре­чать­ся до трёх пре­фик­сов.

Са­мо­сто­ятельную груп­пу об­ра­зу­ют вьет­ские язы­ки (ок. 30 язы­ков).

Со­став пе­ар­ской груп­пы окон­ча­тель­но не ус­та­нов­лен; к ней от­но­сят­ся несколько мёрт­вых язы­ков (све­де­ния о ко­то­рых край­не скуд­ны) и ис­че­заю­щих язы­ков Кам­бод­жи, а так­же Таи­лан­да (около 12,5 тыс. человек). Пос­лед­ние об­ра­зу­ют две под­груп­пы: во­сточ­ную (яз. пе­ар) и за­пад­ную, или чонг­скую (сам­ре, са­оч, сом­рей, чонг, су­ой). Фо­но­ло­гические осо­бен­но­сти пе­ар­ских язы­ков: на­ли­чие че­ты­рёх­ре­ги­ст­ро­вой сис­те­мы, вклю­чаю­щей при­ды­ха­тель­ную и скри­пу­чую фо­на­цию; ог­лу­ше­ние про­то-мон-кхмер­ских звон­ких взрыв­ных, пе­ре­ход пре­глот­та­ли­зо­ван­ных звон­ких взрыв­ных в про­стые звон­кие взрыв­ные. Име­ют­ся ар­ха­ич­ные эле­мен­ты: со­хра­ни­лись смыч­ные тер­ми­на­ли, ут­ра­чен­ные в кхмер­ском, бах­нар­ских язы­ках, язы­ках ка­ту и др.; слог со­дер­жит ини­ци­аль­ные консонантные кла­сте­ры и пре­сил­ла­бы. Со­хра­ни­лась лек­си­ка, имею­щая со­от­вет­ст­вия ско­рее в се­вер­ном, чем в восточном ареа­ле Мон-кхмерских языков. Пе­ар­ские язы­ки зна­чи­тель­но ас­си­ми­ли­ро­ва­ны ок­ру­жаю­щи­ми язы­ка­ми, в т. ч. кхмер­ским и тай­ски­ми язы­ка­ми. Иног­да не вклю­ча­ют­ся в со­став вос­точ­ных мон-кхмерских языков из-за не­ус­та­нов­лен­но­сти ге­не­тических свя­зей.

К юж­ным мон-кхмерским языкам от­но­сят сле­дую­щие груп­пы. Мон­ская груп­па со­сто­ит из язы­ков, на ко­то­рых го­во­рят по­том­ки жи­те­лей го­су­дар­ст­ва Два­ра­ва­ти, - мон­ско­го (Мьян­ма, Таи­ланд) и нях­кур [нья­кур; Таи­ланд; 1,5 тыс. человек (2006 год, оцен­ка)]. В них, как и в кхмер­ском языке, есть про­ти­во­пос­тав­ле­ние по ка­че­ст­ву глас­ных (при­ды­ха­тель­ные - чис­тые); на­блю­да­ет­ся ут­ра­та про­ти­во­пос­тав­ле­ния по дол­го­те-крат­ко­сти; име­ют­ся ини­ци­аль­ные кон­со­нант­ные кла­сте­ры и пре­сил­ла­бы, ко­ли­че­ст­во ко­то­рых рез­ко со­кра­ти­лось по срав­не­нию с древ­не­мон­ским пе­рио­дом.

Ас­лий­ская (ус­тар. на­зва­ния - ма­лакк­ская, са­кай) груп­па - са­мые юж­ные мон-кхмерские языки (около 50 тыс. человек). В неё вхо­дят около 20 язы­ков або­ри­ген­но­го на­се­ле­ния п-ова Ма­лак­ка (Ма­лай­зия) и со­пре­дель­ных рай­онов Таи­лан­да. Де­лит­ся на три под­груп­пы (Ж. Диф­лот, 1986 год): се­вер­ную (джа­хай, се­манг, нег­ри­то) - язы­ки джа­хай, кен­сиу, че­вонг, ба­тек, мин­тил, мен­д­ри, тон­га, мос (кин­та); цен­траль­ную (се­ной, са­кай) - джах­хут, се­май, те­ми­ар, ла­нох, са­бюм, сем­нам; юж­ную (се­ме­лай) - се­ме­лай, те­мо, се­мо-бе­ри, бе­си­се (мах-мери).

Ряд ис­сле­до­ва­те­лей (в т. ч. Ж. Ди­флот, 2005 год) вклю­ча­ют в со­став мон-кхмерских языков так­же ни­ко­бар­ские язы­ки. Время отде­ления мон-кхмерских языков от австроазиатских - V тысячилетие до н. э. (Дифлот).

Как и в боль­шин­ст­ве древних язы­ков Юго-Восточной Азии, основные тен­ден­ции раз­ви­тия мон-кхмерских языков - мо­но­сил­ла­би­за­ция, бла­го­да­ря че­му мон-кхмерские языки де­мон­ст­ри­ру­ют мо­но­сил­ла­бич­ную и ква­зи­по­ли­сил­ла­бич­ную (пе­ре­ход­ную от по­ли­сил­ла­биз­ма к мо­но­сил­ла­биз­му) струк­ту­ру основных лек­си­ко-грам­ма­тических еди­ниц, в то вре­мя как для мун­да язы­ков ха­рак­те­рен по­ли­сил­ла­бизм. Во мно­гих мон-кхмерских языках су­ще­ст­ву­ет два ти­па сло­гов - силь­ные и сла­бые, или пре­сил­ла­бы, а основные еди­ни­цы (мор­фе­мы, про­стые сло­ва) струк­тур­но вы­ра­жа­ют­ся силь­ным сло­гом или по­сле­дова­тель­но­стью «пре­сил­лаб + силь­ный слог», т. е. «по­лу­то­ра­сло­га­ми»; в ря­де язы­ков (напр., в ка­ту) в пре­по­зи­ции к силь­но­му сло­гу мо­жет на­хо­дить­ся бо­лее од­но­го пре­сил­ла­ба. Ини­ци­аль­ные кон­со­нант­ные кла­сте­ры по­яв­ля­ют­ся как ре­зуль­тат пе­ре­хо­да от по­лу­то­ра­слож­ных еди­ниц к мо­но­сил­ла­бам; напр., во вьетском языке рук kə r­ß e1→ rß e1 ‘ па­лец’, marɔi̯1→ mrɔi̯1 ‘ му­ха’. Кроме того, наблюдаются тенден­ции к трансформации сложных инициа­лей (консонантных кластеров) в про­стые (состоящие из одного согласного), сокращению набора терминалей, откры­тости слога, приводящие к упрощению структуры слога в целом.

Струк­ту­ра сло­га «ини­ци­аль (про­стая или сложная) + централь (глас­ный) + тер­ми­наль (ко­неч­ный со­глас­ный)». Тер­ми­наль мо­жет от­сут­ство­вать. В ря­де язы­ков (напр., во вьет­нам­ском) вы­де­ля­ет­ся так­же ме­ди­аль (по­лу­глас­ный пе­ред цент­ра­лью). В соот­ветствии с за­ко­ном по­сто­ян­ст­ва дли­тель­но­сти сло­га в от­кры­том сло­ге глас­ный все­гда дол­гий.

Мон-кхмерские языки от­ли­ча­ет бо­га­тый во­ка­лизм при от­но­си­тель­но бед­ном кон­со­нан­тиз­ме. В боль­шин­ст­ве язы­ков име­ют­ся дол­гие и крат­кие глас­ные, хо­тя на­блю­да­ет­ся тен­ден­ция к ут­ра­те это­го про­ти­во­пос­тав­ле­ния. В ря­де язы­ков глас­ные раз­ли­ча­ют­ся так­же по ка­че­ст­ву го­ло­са. Есть до ста­точ­но свое­об­раз­ные ти­пы со­глас­ных с точ­ки зре­ния ар­ти­ку­ля­ции: пре­глот­та­ли­зо­ван­ные, пре­на­за­ли­зо­ван­ные ини­циа­ли, глу­хие сонорные. В ко­неч­ной по­зи­ции в сло­ге встре­ча­ет­ся су­ще­ст­вен­но мень­ше со­глас­ных фо­нем, чем в на­чаль­ной. Смыч­ные тер­ми­на­ли им­п­ло­зив­ны (ар­ти­ку­ля­ция зву­ка не за­вер­ша­ет­ся рез­ким раз­мы­ка­ни­ем ор­га­нов ре­чи).

В ка­че­ст­ве суп­ра­сег­мент­ных ха­рак­те­ри­стик пред­став­ле­ны фо­на­ци­он­ные, ре­ги­ст­ро­вые и, в не­ко­то­рых язы­ках (во вьет­ских, анг­ку, кхму, манг­ских), - то­наль­ные раз­ли­чия.

Основной спо­соб сло­во­об­ра­зо­ва­ния - сло­во­сло­же­ние. Кро­ме то­го, ис­поль­зу­ют­ся по­вто­ры - пол­ные (вьетн. ngày ngày ‘каждый день’) и ча­стич­ные (вьетн. ṛ̂am rì ‘за­рос­ший’, lung tung ‘беспорядочно’), двух-, трёх- и че­ты­рёх­ком­по­нент­ные (ка­ту mεl ‘смот­реть’→miɤŋ mεl ‘смот­реть с од­ной сто­ро­ны’→cəmiɤŋ miɤŋ mεl ‘смот­реть с вы­со­ты’→cəmɔN cəmiɤŋ miɤŋ mε l ‘ смот­реть гор­де­ли­во’), аф­фик­са­ция (пре­фик­са­ция и ин­фик­са­ция).

Мор­фо­ло­ги­че­ски мон-кхмерские языки - пре­имущественно изо­ли­рую­щие язы­ки, грам­ма­тический строй ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ана­ли­тиз­мом, за­ме­нив­шим ста­рую пре­фик­саль­но-ин­фик­саль­ную мор­фо­ло­гич. сис­те­му, хо­тя в язы­ках ка­ту, кхмер­ском яз. и не­ко­то­рых дру­гих аф­фик­саль­ный спо­соб вы­ра­же­ния грам­ма­тич. зна­че­ний ис­поль­зу­ет­ся дос­та­точ­но ре­гу­ляр­но, по край­ней ме­ре для вы­ра­же­ния гла­голь­ных зна­че­ний (пас­си­ва, кау­за­ти­ва и др.). Сло­во­из­ме­не­ние прак­ти­че­ски от­сут­ст­ву­ет. Ино­гда мож­но го­во­рить о фор­мо­об­ра­зо­ват. функ­ции по­вто­ров (ср., напр., об­ра­зо­ва­ние во вьетн. яз. при­ла­га­тель­ных со зна­че­нием ос­лаб­ле­ния сте­пе­ни ка­че­ст­ва: đo ‘крас­ный’→đo đ&psili;о ‘крас­но­ва­тый’, ̂́am ‘тёп­лый’→âm ̂́am ‘теп­ло­ва­тый’).

Час­ти ре­чи вы­де­ля­ют­ся на ос­но­ве син­так­сич. ха­рак­те­ри­стик и со­че­тае­мо­сти со слу­жеб­ны­ми эле­мен­та­ми (связ­кой, от­ри­ца­ни­ем и т. д.). При­ла­га­тель­ное по сво­им ха­рак­те­ри­сти­кам бли­же к гла­го­лу, чем к име­ни, в свя­зи с чем вы­де­ля­ют­ся два основных клас­са час­тей ре­чи - име­на и пре­ди­ка­ти­вы. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны счёт­ные сло­ва (см. Клас­си­фи­ка­то­ры), от­ли­чаю­щие­ся мно­го­функ­цио­наль­но­стью. В не­ко­то­рых язы­ках в лич­ных ме­сто­име­ни­ях со­хра­ни­лось двой­ст­вен­ное чис­ло. В функ­ции лич­ных ме­сто­име­ний час­то ис­поль­зу­ют­ся тер­ми­ны род­ст­ва.

По­ря­док слов в про­стом пред­ло­же­нии «под­ле­жа­щее+ ска­зуе­мое+ до­пол­не­ние», оп­ре­де­ле­ние сле­ду­ет за оп­ре­де­ляе­мым. В слож­ных пред­ло­же­ни­ях рас­про­стра­не­но бес­сою­зие.

Ос­но­ву лек­си­ки мон-кхмерских языков со­став­ля­ет ав­ст­роа­зи­ат­ская, од­на­ко име­ет­ся мно­го за­им­ст­во­ва­ний из авс­тро­не­зий­ских язы­ков, тай­ских язы­ков, ки­тай­ско­го, ин­до­арий­ских язы­ков и др.

Дли­тель­ную письменную тра­ди­цию име­ют мон­ский, кхмер­ский и вьетнамские язы­ки. Для кха­си с 1841года ис­поль­зу­ет­ся пись­мен­ность на латинской гра­фической ос­но­ве. Ос­таль­ные мон-кхмерские языки мла­до­пись­мен­ные (для ря­да мон-кхмерских языков Вьет­на­ма в по­след­ние 30-40 лет соз­да­ны пись­мен­но­сти на латинской гра­фической ос­но­ве; язык ка­ту име­ет пись­мен­ность на ла­ос­ской ос­но­ве) или бес­пись­мен­ные. Ва в Ки­тае ис­поль­зу­ют ки­тай­ское пись­мо.

Срав­нительное изу­че­ние мон-кхмерских языков на­ча­лось в середине XIX века. Сте­пень их изу­чен­но­сти раз­лич­на. Од­ной из пер­вых до­ку­мен­ти­ро­ва­лась груп­па пе­ар. В начале XX века ис­поль­зо­вав­шее­ся ра­нее наз­ва­ние вет­ви «мон- ан­нам­ские язы­ки» бы­ло за­ме­не­но на «мон-кхмерские языки», что от­ра­зи­ло рас­про­стра­нён­ную тог­да точ­ку зре­ния, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой в ветвь не вхо­ди­ли вьет­ские язы­ки. Груп­пы мон-кхмерских языков бы­ли вы­де­ле­ны по ре­зуль­та­там лек­си­ко­ста­ти­стических ис­сле­до­ва­ний (1970 год; см. Лек­си­ко­ста­ти­сти­ка).

Ж. Диф­лот объ­е­ди­нил (1989 год) их в три под­вет­ви - се­вер­ную (груп­пы кха­си, па­ла­унг, кхму), вос­точ­ную (груп­пы вьет­ская, ка­ту, бах­нар­ская, кхмер­ская и, предположительно, пе­ар) и юж­ную (груп­пы мон­ская, ас­лий­ская, ни­ко­бар­ская). Позд­нее (2005 год) он раз­де­лил мон-кхмерские языки на две вет­ви, раз­ра­бо­тав их внутреннюю клас­си­фи­ка­цию и ука­зав при­бли­зи­тель­ное вре­мя рас­па­да пра­язы­ков. Од­ну из вет­вей со­ста­ви­ли се­вер­ные мон-кхмерские яхыки (груп­пы кха­си, па­ла­унг, кхму и па­кан), дру­гую - все ос­таль­ные груп­пы мон-кхмерских языков (вьет­ская, ка­ту, бах­нар­ская, кхмер­ская, мон­ская, ас­лий­ская, ни­ко­бар­ская). Груп­па пе­ар, хо­тя и от­но­сит­ся к мон-кхмерским языкам, не вклю­че­на в эту клас­си­фи­ка­цию в свя­зи с не­оп­ре­де­лён­но­стью ге­не­тических свя­зей.

Луч­ше все­го опи­са­ны вьетнамские и кхмер­ский язы­ки. Опи­са­ния дру­гих мон-кхмерских языков тра­ди­ци­он­но де­ла­лись с точ­ки зре­ния ком­па­ра­ти­ви­сти­ки. В пос­лед­ние де­ся­ти­ле­тия поя­ви­лись под­роб­ные грам­ма­тические опи­са­ния отдельные мон-кхмерские языки, в т. ч. кату (1998 год), джа­хай (2005 год), се­ме­лай (2004 год). Мон-кхмер­ской проб­ле­ма­ти­ке по­свя­щён журнал «Mon-Khmer Studies» (1964 год; выш­ло 39 вы­пус­ков).

Дополнительная литература:

Schmidt W. Grundzüge einer Lautlehre der Mon-Khmer Sprachen. W., 1906;

Schmidt W. Die Mon-Khmer-Völker: ein Bindeglied zwis­chen Völkern Zentralasiens und Austronesiens. Bra­un­schweig, 1906;

Thomas D., Headley R. More on Mon-Khmer subgroupings // Lingua. 1970. Vol. 25;

Austroasiatic studies / Ed. by P. N. Jenner, L. Thompson, S. Starosta. Honolulu, 1976. Vol. 1–2;

Smith K.D. Sedang grammar. Canberra, 1979;

Diffloth G. The Wa langua­ges // Linguistics of the Tibeto-Burman Area. 1980. Vol. 5. № 2;

Diffloth G. Registres, dévoise­ment, timbres vocaliques // Mon-Khmer Stu­dies. 1982. Vol. 11;

Diffloth G. Proto-Austroasiatic creaky voice // Ibid. 1989. Vol. 15;

Svantesson J.-O. Kammu phonology and mor­phology. Lund, 1983;

Ефи­мов А.Ю. Ис­то­ри­че­ская фо­но­ло­гия юж­но­бах­на­ри­че­ских язы­ков. М., 1990;

Язык ксин­гмул. М., 1990;

Nguyen Hũ’u Hoа̀nh, Nguyẽn Văn Ḷo’i. Tî́eng Katu. Hа̀ Ṇ̂oi, 1998;

Kruspe N. A grammar of Semelai. Camb., 2004;

Burenhult N. A grammar of Jahai. Canberra, 2005.

Сло­ва­ри:

Whitehead G. Dictionary of the Car-Nicobarese language. 2nd ed. New Delhi, 1993;

Peiros I. Katuic comparative dictionary. Canberra, 1996;

Costello N.A. Nôôq paraaq Katu: Katu dictionary. Katu – Vietnamese – English. Manila, 1991;

Jacq P., Sidwell P. A com­parative West Bahnaric dictionary. Münch., 2000;

Suwilai Premsrirat. Dictionary of Khmu in China. [Bangkok], 2002;

Shorto H. A Mon-Khmer comparative dictionary. Can­berra, 2006.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)