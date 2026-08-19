МОММЗЕН , КРИСТИАН МАТТИАС ТЕОДОР

Моммзен ( нем . Mommsen) , Кристиан Маттиас Теодор (30.11.1817, Гардинг — 01.11.1903, Берлин) — выдающийся немецкий историк-антиковед, филолог, юрист. Старший сын из 6 детей лютеранского пастора Йенса Моммзена. Самый цитируемый автор среди антиковедов в мировой науке. Его библиография насчитывает 1513 работ объемом около 40 тыс. страниц. Важнейший научный труд М. «Romisches Staatsrecht» («Римское государственное право») посвящен публичному праву (3 тома, 1-е издание 1871—1888). Выстроенная в нем теоретическая модель римской государственности до сих пор сохраняет важное научное значение.

Всемирную славу М. принес трехтомный труд «Римская история» (1-е издание 1854—1856), повествование в котором доведено почти до конца гражданской войны между Цезарем и сторонниками Помпея. «Римская история» сразу обрела огромную популярность и была переведена на основные европейские языки, в том числе на русский. Этот труд удостоен Нобелевской премии по литературе (1902). Пятый том, посвященный римским провинциям, вышел в 1885.

Талантливый организатор науки, М. возглавил издание «Свода римских надписей» в 17 томах («Corpus Inscriptionum Latinarum»), опубликовал «Свод гражданского права» («Corpus iuris civilis») и кодекс Феодосия, выступил инициатором «Просопографического справочника Римской империи» и многих других научных проектов.

Как преподаватель оставил плеяду знаменитых учеников. М., активный политик, патриот Германии, в молодости принимал участие в революционном движении (1848—1849), в зрелости заседал в прусском ланд­таге (1863—1866, 1873—1879) и германском рейхстаге (1881—1884). Отец 16 детей, историками стали два его внука и два правнука.

Лит .: Wickert L . Theodor Mommsen. 4 Bande. Frankfurt am Main, 1959—1980; Rebenich St. Theodor Mommsen: eine Biographie. Munchen, 2002; Кофанов Л. Л. Теодор Моммзен и его вклад в науку римского права // Вестник древней истории. 2004. № 4. С. 191—198; Дементьева В. В. Теодор Моммзен: историко-правовое моделирование римской государственности // Вестник древней истории. 2005. № 1. С. 180—193; Маяк И. Л. Теодор Моммзен как историк // Вестник древней истории. 2005. № 1. С. 168—179. А. М. Сморчков.