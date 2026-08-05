МОМИНЬИ ЖЕРОМ ЖОЗЕФ ДЕ
МОМИНЬИ ЖЕРОМ ЖОЗЕФ ДЕ - бельгийский музыкальный теоретик, композитор, предприниматель.
С 1774 года служил церковным органистом. В 1800-1828 годы руководил собственным торговым предприятием и нотным издательством в Париже.
Среди его многочисленных работ - школы игры на фортепианно, «Полный курс гармонии и композиции согласно новой и общей теории музыки» («Cours complet d’harmonie et de composition d’après une théorie neuve et générale de la musique», vol. 1-3, 1803-1806 годы; посвящён Ш.M. Талейрану). Участвовал в составлении второго тома «Методической энциклопедии...» (1818 году; первый том написан H.Э. Фрамери и П.Л. Женгене, 1791 год).
Заложил основы учения о фразировке, в частности о «ямбическом» строении (с обязательным затактом) мотивов и фраз, развитого впоследствии М. Люсси и Х. Риманом.
Автор трёх опер, камерно-инструментальных произведений, романсов.
Сочинения:
Exposé succinct du seul système musical qui soit vraiment fondé et complet. P., 1808;
Le nouveau solfège. P., 1808;
La seule vraie théorie de la musique. P., 1821;
Cours général de musique. P., [1834].